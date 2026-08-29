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Sport

Blíží se pikantní přestup? Krejčí může jít za Součkem do West Hamu

Sport,ČTK
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Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí dnes počtvrté za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu.

Sport - Fotbal - Česko - Arménie
Budou se Tomáš Souček (vlevo) a Ladislav Krejčí (uprostřed) společně radovat nejen v reprezentačním dresu?Foto: Profimedia – Rusinova Maria / CNC / Profimedia
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Přestupové období v Anglii skončí v úterý, spekuluje se o tom, že se o sedmadvacetiletého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.

Krejčí v minulé sezoně hostoval ve Wolverhamptonu z Girony a anglický klub na něj navzdory sestupu z Premier League uplatnil opci na přestup za 30 milionů eur (asi 726 milionů korun).

Po návratu z mistrovství světa však bývalý kapitán pražské Sparty nastoupil za "Vlky" jen dvakrát, jednou v přípravě a pak na několik minut v zápase Ligového poháru.

Od 7. srpna se však Krejčí v nominaci na zápas neobjevil, vynechal tři zápasy nové sezony druhé ligy i další pohárový duel.

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Nový trenér Wolverhamptonu César Peixoto v polovině srpna uvedl, že o Krejčího stojí, nicméně uznal, že si klub nemůže dovolit všechny kvalitní hráče, které má pod smlouvou.

Wolverhamptonu se úvod druholigové sezony poměrně vydařil, po dnešní výhře 4:1 nad Stoke je se sedmi body ze tří zápasů v popředí tabulky.

Pokud by Krejčí skutečně zamířil do West Hamu, šlo by o piknantí přestup. V jednom týmu by se totiž sešel s Tomášem Součkem, jehož v reprezentaci vystřídal v roli kapitána.

V aktuálním ročníku druhé anglické ligy ovšem ani Souček ještě do hry nezasáhl.

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Souček přišel v reprezentaci o pásku po listopadovém kvalifikačním utkání proti Gibraltaru a roztržce s diváky, kvůli níž mu Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR funkci odebral.

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