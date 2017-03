Blatter mě chtěl vždycky odstřelit, tvrdí Platini. Nenávist prý způsobilo padesát milionů korun

před 58 minutami

Bývalý předseda UEFA Michel Platini je přesvědčený, že za jeho pádem stojí Sepp Blatter. "Vždycky říkal, že budu jeho poslední skalp," tvrdí.

Paříž - Sepp Blatter prý nemohl Michelovi Platinimu nikdy zapomenout, že ho v roce 2015 po vypuknutí rozsáhlé korupční aféry kolem FIFA vyzval k odstoupení z čela světové fotbalové federace.

"Vím, že byl na mě fixovaný. Od chvíle, kdy jsem prohlásil, že už toho všeho bylo dost a je potřeba to změnit, až do úplného konce. Vždycky říkal, že budu jeho poslední skalp," prohlásil Platini, který byl nakonec stejně jako Blatter potrestán zákazem působení ve fotbale.

Důvodem byl nevyjasněný příjem dvou milionů švýcarských franků (50 milionů korun), které Platini v roce 2011 od Blattera dostal údajně za poradenskou činnost. Etická komise FIFA oba funkcionáře potrestala osmiletým zákazem činnosti, jenž byl posléze snížen na šest a v Platiniho případě až na čtyři roky.

"Nikdy Blatterovi nevěřte všechno, co říká. Je to prohnaný politik," prohlásil Platini, kterého v čele UEFA nahradil Aleksander Čeferin, zatímco Blatterovým nástupcem ve vedení FIFA se stal Gianni Infantino. "Blatter si myslel, že až zestárne a zemře, tak bude pohřben v sídle FIFA. Bylo to jeho přání. Je to ten nejsobečtější člověk, co znám," dodal.

