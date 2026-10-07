Bizarní zákulisí Ronaldova úprku. Kouč měl napsáno, aby o hráči mluvil jako o Pelém

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo uvedl, že minulý týden opustil portugalský národní tým kvůli tomu, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil svůj slib. V dnešním prohlášení jeden z nejlepších hráčů historie řekl, že za svůj odjezd od mužstva počítá s trestem, ale v národním týmu je připraven pokračovat.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo odcestoval z reprezentačního srazu den před čtvrtečním zápasem Ligy národů v Dánsku. Podle jeho dnešního vyjádření se s Jesusem dohodli, že útočník vynechá úvodní dva zápasy proti Norsku a Dánsku, aby se dostal do odpovídající kondice.
V den utkání proti Norsku nicméně kouč hvězdnému hráči řekl, že ho na 30 minut postaví.
„Jak to dopadlo, všichni viděli. O přestávce jsem se rozcvičil, sledoval, jak čas ubíhá, a na hřiště jsem poslán nebyl. Trenér porušil slovo, které mi dal,“ uvedl Ronaldo v prohlášení čítajícím zhruba dva tisíce slov.
Podle dlouholetého portugalského kapitána se následně na schůzce s Jesusem dohodlo, že trenér na příští tiskové konferenci událost vysvětlí.
Byl připraven osmibodový dokument, v němž Ronaldo ujistil, že nepožadoval hrací čas, respektoval Jesusova rozhodnutí, na druhou stranu ale také to, že Jesusův požadavek, aby se rozcvičil, aniž by ho poté poslal na trávník, byl chybou.
Pro představu, šestý bod zněl takto: „Udělal jsem chybu, když jsem nechal hráče formátu Pelého nebo Maradony rozcvičit se, a pak ho do zápasu nepostavil. Kdyby se to stalo dnes, už bych to neudělal.“
Ronaldo, který dokument „osobně zkontroloval“, uvedl, že po Jesusovi nechtěl omluvu, ale trenérovy veřejné výroky nekorespondovaly s tím, na čem se v soukromí dohodli.
„To bylo podruhé, co porušil slovo, které mi dal. Rozhodl jsem se opustit sraz a nečekat na další nesplněné sliby,“ vysvětlil Ronaldo.
V prohlášení se útočník saúdskoarabského an-Nasru omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky a také za odjezd od spoluhráčů. Jak sám přiznal, je jeho prohřešek o to horší, že je kapitánem týmu.
„Důsledky mých činů musí posoudit a potrestat Portugalská fotbalová federace,“ řekl.
V národním týmu rodák z Madeiry odehrál rekordních 234 zápasů a vstřelil 146 branek a nevylučuje, že ještě další přidá.
„Pokud budu fyzicky fit, hrát za svůj klub a snad střílet góly, budu po vypršení případného trestu k dispozici, tak jako jsem dosud vždy byl, hrát a vítězit v dresu našeho národního týmu,“ řekl Ronaldo.
Jesus po nedělní domácí výhře 2:1 nad Norskem prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a příště ho rád znovu povolá. Bude prý pouze na Ronaldovi, zda nominaci přijme.
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