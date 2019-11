Bizarní výhra. Fanoušek si nechal od švédských reprezentantů vytetovat dalekohled

Rudolf Černík

Švédský fanoušek Anders Thörnvall se stal na pár hodin hlavním sponzorem tamní fotbalové reprezentace. A hráči národního týmu mu splnili jedno nevšední přání.

Pětadvacetiletý obchodník ze Stockholmu vyhrál v soutěži titulárního sponzora švédské fotbalové reprezentace právo vydávat se sám za mecenáše týmu. A tak místo názvu firmy Svenska Spel se na soupravách hráčů skvělo Thörnvallovo jméno a fotka…

To však ale ještě nebylo všechno. Mladý muž, v tu chvíli hlavní sponzor, měl ještě jedno přání. Chtěl, aby mu jeho oblíbení hráči - Viktor Lindelöf a John Guidetti - udělali tetování. "Je to pro ně čest, že mohou potetovat hlavního sponzora," směje se Thörnvall ve videu, které k příběhu vzniklo.

V dočasný tetovací salón se proměnila šatna švédského mužstva, které se připravuje na páteční duel kvalifikace o postup na Euro 2020 proti Rumunsku. Guidetti, útočník španělského Alavésu, prozradil, že už to s tetovací jehlou zkoušel. "Já nikdy," doplnil ho Lindelöf, zadák Manchesteru United. "Jsem nervózní," přiznal.

Thörnvall, jenž měl dosud jen malé tetování na ruce, si pak z obou hvězd pěkně vystřelil. "Jsme celí zvědaví, co budeme tetovat," ptali se "sponzora". "Je to Florentská Madonna," vytáhl Thörnvall náročný obrázek. "Děláš si srandu?" zhrozil se Guidetti. "Nedělej, že to není vtip," přidal se kolega. "Nemožné. V žádném případě. Musí to být jen pár jednoduchých čar," bránili se fotbalisté.

Zatímco zděšeně rozebírali, kdo tedy udělá jakou část tetování, Thörnvall vyprskl smíchy. "Upřímně řečeno, bylo by mi tě líto, ty bys s tím musel žít," ulevilo se Guidettimu.

Thörnvall pak ukázal skutečný obrázek, který si vybral - dalekohled. Za chvíli už si fotbalisté natahovali rukavice. "Takže co od nás očekáváš?" ptali se svého zákazníka. "Že to bude zábava," odpověděl Thörnvall. "Obdivuju tvůj přístup," svěřil se Lindelöf. "Ve škole jsem měl z výtvarky B+," prozradil zadák Manchesteru lepší dvojku. "To plus je tam důležité," utěšil ho Thörnvall.

Pak už se fotbalisté dali do díla. Tatérsky zkušenější Guidetti se chopil jehly jako první. "Je to nějaké tmavé. Většinou to není tak tmavé, když tetuješ lidi," divil se útočník a očima hledal pomoc u Andyho Blanka, profesionálního tatéra, který měl v práci oba fotbalisty, a u natáčení byl pro jistotu přítomný.

Pak k Thörnvallově paži zasedl Lindelöf. "Hrát na Old Trafford je proti tomuhle nic. Kámo, tohle je na celý život," přiblížil tlak, jaký v ten moment cítil. "Až to skončí, tak udělám tetování já vám, jo?" navrhoval Thörnvall. "Ještě si o tom promluvíme," vyděsil se Guidetti a zkontroloval, jak si vede jeho parťák. "Tady jsi měl udělat kruh," poučil ho. "Fakt? To je zlý," zastyděl se Lindelöf. "Nesmíš to ukazovat lidem zblízka," poradili pak své oběti.

Thörnvall, jemuž fotbalisté ještě vytetovali pod obrázek iniciály svých křestních jmen, však byl s výsledkem spokojený. "Jsem šťastný. Překonalo to moje očekávání. Oba si vedli skvěle a ani to moc nebolelo," pochválil své nové kamarády.