24. 5. Jana
Bizarní momenty v prázdném Edenu, Slavia už má pohár

Sport,ČTK

Fotbalisté Slavie po závěrečném kole prvoligové sezony nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro ligového mistra.

Fotbalisté Slavie převzali mistrovskou trofej před plachtou s číslem 23, zakrývající část prázdného hledištěFoto: ČTK
Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou.

Vedle týmu mohli při předávání poháru na trávník jen zaměstnanci klubu a rodinní příslušníci hráčů.

Tisícovky fanoušků čekaly před branami Edenu na to, až zhruba po hodině od konce zápasu budou moci na stadion na společnou oslavu s mužstvem.

V Edenu se odehrál bizarní mistrovský ceremoniál. Po závěrečném hvizdu zápasu s Plzní, v němž Slavia před prázdným hledištěm zvítězila 3:0, organizátoři rychle postavili před hlavní tribunou improvizované pódium s velkým nápisem "Mistři Chance Liga 2025/26" a kolem něj bariéry.

K čerstvým šampionům mohli kvůli disciplinárnímu trestu pouze rodinní příslušníci a zaměstnanci klubu v čele s majitelem Pavlem Tykačem a předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem.

Hráči a členové realizačního týmu oblékli "vítězná" trika na zádech s třiadvacítkou, symbolizující počet získaných ligových titulů, někteří měli také speciální kšiltovky.

Stejné číslo zobrazovala i velká choreografie, kterou na prázdné podélné tribuně naproti té hlavní vytvořil domácí klub.

Hlasatel postupně cestou na pódium představil všechny členy mistrovského týmu, jako posledního hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Vzhledem k chybějícím fanouškům se neozýval žádný bouřlivý řev, ale pouze střídmý potlesk pár desítek přítomných.

Hráči si i tak slavnostní okamžiky viditelně užívali. Když výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta předal kapitánovi Janu Bořilovi pohár, byl na prázdném stadionu slyšet vítězný jásot mužstva.

Ceremonii doplnily tradiční konfety, přímo na pódiu byli u převzetí trofeje i Tykač s Tvrdíkem.

Chvíli nato už organizátoři začali přestavovat prostranství na blížící se oslavu s fanoušky na hřišti. Slavia nakonec zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost pro dobrou věc.

Příznivci, kteří si zakoupili vstupenku za 50 korun, se mohli přímo na trávníku setkat s týmem. Lístek si pořídily tisícovky lidí, výtěžek poputuje na podporu tří onkologických pacientů.

Slavia pyká za nedohrané derby, které před dvěma týdny v jeho závěru narušily stovky neukázněných fanoušků.

Příznivci vběhli na trávník, napadli i několik hráčů soupeře a způsobili nedohrání duelu, který byl později zkontumován ve prospěch hostů. I tak červenobílí obhájili titul.

Bez diváků před prázdným hledištěm zatím absolvovali dva domácí zápasy, další dva je v rámci disciplinárního trestu čekají na začátku příští sezony.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 3:0 (3:0)

Branky: 2. Chaloupek, 6. Suleiman, 38. Chytil z pen. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - J. Beneš (video). ŽK: Dweh, Valenta (oba Plzeň). Bez diváků.

Slavia: Markovič (58. Kolář) - Vlček, Ogbu (74. Mbodji), Chaloupek, Jurásek (77. Javorček) - Piták, Oscar (46. Sadílek), Bužek - Suleiman (32. Kušej), Chytil, Kolísek (58. Kohout). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Ťapaj - Krčík, Dweh, Spáčil - Kadlec (46. Slončík), Hrošovský, Valenta (61. Chalupa), Souaré (79. Vydra) - Sojka (87. Paidar), Toure (87. Büchner) - Adu (46. Vašulín). Trenér: Hyský.

Sparta Praha - FC Hradec Králové 2:1 (1:1)

Branky: 34. Mercado, 48. Rrahmani - 8. Ludvíček. Rozhodčí: Machálek - Volf, Lakomý - Ochotnický (video). ŽK: Čihák, Čmelík, Vízek (všichni Hradec). Diváci: 16.574.

Sparta: Surovčík - Sonne, Martinec, Sörensen, Zelený (69. Ryneš) - Kairinen (83. Mannsverk), Rrahmani, Sochůrek (69. Eneme) - Mercado, Haraslín (76. Kuol) - Kuchta (76. Irving). Trenér: Priske.

Hradec: Vízek - Uhrinčať, Petrášek, Čihák (65. Hodek) - Ludvíček, Mihálik, Neto (57. Čmelík), Horák - Ponikelský (76. Zentrich), Binar (57. Kubr) - Regža (76. Umar). Trenér: Horejš.

FK Jablonec - Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branky: 38. Zorvan, 76. Tekijaški - 72. vlastní Čanturišvili. Rozhodčí: Opočenský - Kotalík, Ježek - Adámková (video). ŽK: Nebyla, Souček, Mihelak (všichni Jablonec). ČK: 15. Rýzek (Liberec). Diváci: 3106.

Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Obinaja (36. Zorvan) - Čanturišvili, Sedláček (69. Souček), Nebyla, Polidar - Alégué (84. Nykrín), Jawo (69. Puškáč), Chramosta (69. Malenšek). Trenér: Kozel.

Liberec: Koubek - Masopust, Rýzek, J. Mikula (85. Sychra) - Hodouš (46. Juliš), Stránský, Diakité, Icha - Dulay (61. Soliu), Letenay (61. Mašek), Špatenka (61. Lexa). Trenér: Kováč.

Konečná tabulka:

1.

Slavia

35

24

8

3

74:31

80

2.

Sparta

35

23

7

5

69:34

76

3.

Plzeň

35

18

9

8

60:38

63

4.

Hradec Králové

35

16

8

11

50:41

56

5.

Jablonec nad Nisou

35

16

7

12

45:47

55

6.

Liberec

35

12

10

13

45:39

46

Nejnovější
Spolek Milion chvilek pořádá pochod před Úřad vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu; Praha, 23. května 2026.

V centru Prahy protestují tisíce lidí na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií

Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Protestují proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a žádají jeho rezignaci či odvolání.

Záchranáři uvedli, že s uvízlými jeskyňáři jsou v kontaktu a že na místě je 80 zasahujících. Snímek je ilustrační.

Hasiči pomáhají dostat na povrch pět uvízlých jeskyňářů v Moravském krasu

Hasiči dostali v neděli ven z jeskyně prvního z pěti amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba sto metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto tzv. kapsu je potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X.

demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent

ŽIVĚ „Nepotřebujeme se usmiřovat." Brnem prošly stovky odpůrců sudetoněmeckého sjezdu

Odpůrci sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se v neděli dopoledne vydali na pochod Brnem. Na Baštách u hlavního nádraží se jich sešlo několik stovek, cíl pochodu je na Dominikánském náměstí, kde začne ve 14:00 demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Sudetští Němci mají program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále.

