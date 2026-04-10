Bizarní vlastní gól šokoval Evropu a pomohl outsiderovi z Anglie

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Kuriózní vlastní gól z velké dálky otočil vývoj zápasu v Portu a dal Nottinghamu Forest nečekanou šanci v Evropské lize.

Solný zápas skončil pro Martima Fernandese zraněním
Solný zápas skončil pro Martima Fernandese zraněnímFoto: CTK
Fotbal někdy nabízí neskutečné příběhy. Včerejší čtvrtfinále Evropské ligy mezi Portem a Nottinghamem Forest přineslo moment, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. A hlavně moment, který může rozhodnout celý dvojzápas.

Porto přitom začalo podle očekávání. Domácí favorit se dostal do vedení už v 11. minutě zásluhou Williama Gomese a zdálo se, že anglický celek čeká těžký večer. Jenže o dvě minuty později přišel šok.

Mladý obránce Martim Fernandes se rozhodl vrátit míč svému brankáři Diogu Costovi. Jenže místo rutinní přihrávky přišla katastrofa.

Míč z jeho kopačky letěl desítky metrů a skončil přímo v síti. Bez teče, bez tlaku soupeře. Vlastní gól, který okamžitě obletěl Evropu.

Nešťastný vlastní gól hráče Porta:

„Byl to moment, který úplně změnil zápas,“ hodnotila britská média. A nebyla daleko od pravdy.

Nottingham Forest se totiž z ničeho nic vrátil do hry. Do té doby působil nervózně a nestíhal tempo soupeře, ale darovaný gól ho nakopl. „Takové situace vám dodají víru,“ zaznívalo z anglického tábora po zápase.

Porto pak sice tlačilo, mělo víc ze hry a vytvořilo si další šance, jenže narazilo na dobře organizovanou obranu a jistého brankáře Stefana Ortegy.

Hosté navíc přežili i další kritické momenty, včetně neuznané branky soupeře. Zápas tak skončil nečekanou remízou 1:1.

Trenér Vítor Pereira po zápase krotil emoce, ale bylo znát, že si výsledku cení. „Je to otevřené. Doma budeme chtít postoupit,“ naznačil směrem k odvetě.

Pro Nottingham jde o mimořádnou sezonu. Klub se do evropských pohárů vrátil po třech dekádách čekání a teď má reálnou šanci na semifinále.

A Porto? To bude muset zapomenout. Protože jeden zkrat může stát víc než jen zápas. Může stát celou sezonu.

Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.

Práci si musí hledat jen pět Čechů ze sta, volných míst přibývá

Míra nezaměstnanosti v Česku klesla v březnu proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic, uvedl v pátek Úřad práce ČR.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow
Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

