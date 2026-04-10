Bizarní vlastní gól šokoval Evropu a pomohl outsiderovi z Anglie

Kuriózní vlastní gól z velké dálky otočil vývoj zápasu v Portu a dal Nottinghamu Forest nečekanou šanci v Evropské lize.
Fotbal někdy nabízí neskutečné příběhy. Včerejší čtvrtfinále Evropské ligy mezi Portem a Nottinghamem Forest přineslo moment, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. A hlavně moment, který může rozhodnout celý dvojzápas.
Porto přitom začalo podle očekávání. Domácí favorit se dostal do vedení už v 11. minutě zásluhou Williama Gomese a zdálo se, že anglický celek čeká těžký večer. Jenže o dvě minuty později přišel šok.
Mladý obránce Martim Fernandes se rozhodl vrátit míč svému brankáři Diogu Costovi. Jenže místo rutinní přihrávky přišla katastrofa.
Míč z jeho kopačky letěl desítky metrů a skončil přímo v síti. Bez teče, bez tlaku soupeře. Vlastní gól, který okamžitě obletěl Evropu.
Nešťastný vlastní gól hráče Porta:
„Byl to moment, který úplně změnil zápas,“ hodnotila britská média. A nebyla daleko od pravdy.
Nottingham Forest se totiž z ničeho nic vrátil do hry. Do té doby působil nervózně a nestíhal tempo soupeře, ale darovaný gól ho nakopl. „Takové situace vám dodají víru,“ zaznívalo z anglického tábora po zápase.
Porto pak sice tlačilo, mělo víc ze hry a vytvořilo si další šance, jenže narazilo na dobře organizovanou obranu a jistého brankáře Stefana Ortegy.
Hosté navíc přežili i další kritické momenty, včetně neuznané branky soupeře. Zápas tak skončil nečekanou remízou 1:1.
Trenér Vítor Pereira po zápase krotil emoce, ale bylo znát, že si výsledku cení. „Je to otevřené. Doma budeme chtít postoupit,“ naznačil směrem k odvetě.
Pro Nottingham jde o mimořádnou sezonu. Klub se do evropských pohárů vrátil po třech dekádách čekání a teď má reálnou šanci na semifinále.
A Porto? To bude muset zapomenout. Protože jeden zkrat může stát víc než jen zápas. Může stát celou sezonu.
