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Sport

Bizár v Krejčího týmu. Útočník stávkuje, při tréninku si sedl na zem a odmítl odejít

ČTK,Sport

Stávkující útočník Tolu Arokodare donutil kouče fotbalistů Wolverhamptonu zrušit trénink.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Wolverhampton - BrentfordFoto: REUTERS – Matthew Childs
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Nigerijský reprezentant, který si chce vynutit přestup do Fiorentiny, se podle BBC posadil na hřiště a odmítl odejít. Nový kouč César Peixoto proto pondělní trénink mužstva, do kterého patří i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, předčasně ukončil.

Vedení Wolverhamptonu, který na jaře sestoupil z Premier League, nabídku Fiorentiny odmítlo. Souhlasilo s podmínkami, s nimiž přišel Trabzonspor, do Turecka však Arokodare nechce.

Pětadvacetiletý útočník přišel do Wolverhamptonu loni z Genku za 24 milionů liber (přes 679 milionů korun) a podepsal smlouvu na čtyři roky s opcí. V 38 soutěžních zápasech dal šest gólů. V lize se prosadil třikrát a nezabránil sestupu.

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