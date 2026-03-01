Bizár na Slovensku. Fanoušci Trnavy se poprali mezi sebou, jeden skončil bezvládně na zemi

Západoslovenské fotbalové derby mezi Slovanem Bratislava a Spartakem Trnava nabídlo nejen debakl Trnavy, ale i šokující scény v hledišti. Hostující fanoušci se poprali mezi sebou a jednoho museli ošetřovat.
Derby mezi ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava patří k nejvyhrocenějším zápasům slovenského fotbalu. Tentokrát ale emoce přetekly způsobem, který zaskočil i zkušené fanoušky.
Bitka totiž nepropukla mezi rivaly, ale přímo v sektoru příznivců Spartaku.
Bitka mezi fanoušky (pozor, není vhodné pro citlivé povahy).
Zápas na Tehelném poli sledovalo více než čtrnáct tisíc diváků. Na hřišti dominoval domácí Slovan, který zvítězil jasně 4:0. Dvakrát se prosadil Andraž Šporar, další góly přidali Tigran Barseghjan a Nino Marcelli. Jenže sportovní stránku zápasu nakonec zastínily záběry z tribun.
Na videu, které se krátce po utkání začalo šířit na sociálních sítích, je vidět prudká potyčka mezi fanoušky Trnavy. V přeplněném kotli se do sebe pustilo několik mužů a během několika sekund vznikl chaos.
Ochranka měla plné ruce práce, aby konflikt uklidnila. Nejhorší moment ale přišel ve chvíli, kdy jeden z příznivců zůstal po potyčce nehybně ležet na schodech.
Podle svědků vypadal zraněný fanoušek několik okamžiků bezvládně a museli k němu přiběhnout zdravotníci. „Na záběrech je vidět zraněného příznivce, který leží na schodech a ostatní kolem něj gestikulují,“ popsala situaci slovenská média.
Nakonec zasáhla ochranka a zdravotníci, kteří fanouška ošetřili. Incident se odehrál v době, kdy už bylo prakticky rozhodnuto o výsledku zápasu, a frustrace hostujících fanoušků rostla. Spartak totiž prožil další nepříjemný večer a v posledních dvou ligových zápasech inkasoval devět branek a nedal ani jednu.
Zklamání neskrýval ani kapitán Trnavy Martin Mikovič. „Výsledek je katastrofa pro celý klub, pro hráče i pro fanoušky. Je to hanba, že jsme tu prohráli 0:4,“ řekl po utkání.
Derby mezi Slovanem a Spartakem patří dlouhodobě mezi nejvyhrocenější zápasy ve slovenském fotbale. Rivalita těchto klubů sahá téměř sto let do minulosti a zápasy často provází silná atmosféra i konflikty mezi fanoušky.
Tentokrát ale paradoxně došlo k potyčce uvnitř jednoho sektoru. Fanoušci Spartaku jsou přitom považováni za jednu z nejorganizovanějších ultras scén na Slovensku a jejich choreografie i hlasitá podpora patří k symbolům trnavského fotbalu.
Po zápase řešila policie ještě další incidenty. V prostorách stadionu došlo k poškození majetku a dva lidé byli zadrženi. Případ vyšetřují policisté jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci.
