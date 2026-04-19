Přeskočit na obsah
Benative
19. 4. Rostislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Bitva o anglický trůn slibuje parádní drama. Citizens porazili Arsenal a zle dotírají

ČTK

Fotbalisté Manchesteru City v šlágru 33. kola anglické ligy doma porazili Arsenal 2:1 a přiblížili se k lídrovi na tři body. Vítězný gól dal Erling Haaland.

Erling Haaland slaví gól Manchesteru City proti Arsenalu.
Erling Haaland slaví gól Manchesteru City proti Arsenalu.Foto: Reuters
Podrobnosti připravujeme.

Anglická fotbalová liga - 33. kolo:

Aston Villa - Sunderland 4:3 (2. a 37. Watkins, 46. Rogers, 90.+3 Abraham - 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor), Everton - Liverpool 1:2 (55. Beto - 29. Salah, 90.+11 Van Dijk), Nottingham - Burnley 4:1 (62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+8 Igor Jesus - 45.+2 Flemming), Manchester City - Arsenal 2:1 (16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz).

Tabulka:

1.

Arsenal

33

21

7

5

63:26

70

2.

Manchester City

32

20

7

5

65:29

67

3.

Manchester United

33

16

10

7

58:45

58

4.

Aston Villa

33

17

7

9

47:41

58

5.

Liverpool

33

16

7

10

54:43

55

6.

Chelsea

33

13

9

11

53:42

48

7.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

8.

Bournemouth

33

11

15

7

50:50

48

9.

Brighton

33

12

11

10

45:39

47

10.

Everton

33

13

8

12

40:39

47

11.

Sunderland

33

12

10

11

36:40

46

12.

Fulham

33

13

6

14

42:46

45

13.

Crystal Palace

31

11

9

11

35:36

42

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

33

9

12

12

42:49

39

16.

Nottingham

33

9

9

15

36:45

36

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

33

7

10

16

42:53

31

19.

Burnley

33

4

8

21

34:66

20

20.

Wolverhampton

33

3

8

22

24:61

17

Nejnovější
