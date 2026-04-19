Bitva o anglický trůn slibuje parádní drama. Citizens porazili Arsenal a zle dotírají

Fotbalisté Manchesteru City v šlágru 33. kola anglické ligy doma porazili Arsenal 2:1 a přiblížili se k lídrovi na tři body. Vítězný gól dal Erling Haaland.
Podrobnosti připravujeme.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:
Aston Villa - Sunderland 4:3 (2. a 37. Watkins, 46. Rogers, 90.+3 Abraham - 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor), Everton - Liverpool 1:2 (55. Beto - 29. Salah, 90.+11 Van Dijk), Nottingham - Burnley 4:1 (62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+8 Igor Jesus - 45.+2 Flemming), Manchester City - Arsenal 2:1 (16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz).
Tabulka:
1.
Arsenal
33
21
7
5
63:26
70
2.
Manchester City
32
20
7
5
65:29
67
3.
Manchester United
33
16
10
7
58:45
58
4.
Aston Villa
33
17
7
9
47:41
58
5.
Liverpool
33
16
7
10
54:43
55
6.
Chelsea
33
13
9
11
53:42
48
7.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
8.
Bournemouth
33
11
15
7
50:50
48
9.
Brighton
33
12
11
10
45:39
47
10.
Everton
33
13
8
12
40:39
47
11.
Sunderland
33
12
10
11
36:40
46
12.
Fulham
33
13
6
14
42:46
45
13.
Crystal Palace
31
11
9
11
35:36
42
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
33
9
12
12
42:49
39
16.
Nottingham
33
9
9
15
36:45
36
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
33
7
10
16
42:53
31
19.
Burnley
33
4
8
21
34:66
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24:61
17
