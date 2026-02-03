Birmančevič odchází ze Sparty. Slavia pouští Hašioku

Fotbalisty pražské Sparty opustila v závěru přestupního období v elitních evropských soutěžích jedna z hlavních hvězd. Srbský křídelník Veljko Birmančevič jde na hostování s opcí do španělského Getafe. Konkurenční Slavia zase pouští do belgického Gentu japonského obránce Daikiho Hašioku.
Sedmadvacetiletý Birmančevič přišel na Letnou v létě 2023 z Toulouse. Ve Spartě nejprve hostoval a klub na něj o necelý rok později uplatnil opci.
Srbský reprezentant v sezoně 2023/24 zářil a pomohl Pražanům k zisku double - titulu a vítězství v domácím poháru. V ligovém ročníku si tehdy připsal 16 branek a 11 asistencí a byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže.
V minulé sezoně a během uplynulého podzimu se mu už tolik střelecky nedařilo. Vloni na jaře ho přibrzdilo zranění, zdravotní problémy ho trápily i v uplynulých dnech. Scházel kvůli tomu v úvodním jarním kole v sobotu na Dukle. V české lize má na kontě 70 startů a 25 gólů.
Birmančeviče čeká s Getafe boj o udržení ve španělské lize, klub z předměstí Madridu aktuálně figuruje na 17. místě tabulky s jednobodovým náskok na sestupové příčky. Roli brankářské dvojky plní v týmu český gólman Jiří Letáček.
Hašioka opouští fotbalisty Slavie po pouhém půlroce. Šestadvacetiletý člen širšího kádru japonské reprezentace zamířil na hostování do Gentu, belgický klub má zároveň opci na případný přestup.
Slavia přivedla Hašioku jako velkou posilu v létě z anglického Lutonu a podepsala s ním smlouvu do 30. června 2029. Hráč s 11 starty za japonské reprezentační "áčko" však velká očekávání nenaplnil a v Edenu se mu nedařilo. Za Pražany zasáhl pouze do 14 soutěžních zápasů, v lize jen do osmi duelů. Jediný gól dal v létě v přípravě proti Dynamu Drážďany.
Hašioka už v minulosti působil v Belgii v St. Truidenu. Gent aktuálně figuruje na pátém místě tamní ligy.
"Je rozhodně výhodou, že Daiki belgickou ligu zná a hrál již i v Premier League. Také je důležité, aby jeho mentalita zapadala do našeho kádru. Má dobrou, pozitivní povahu a je to dříč," uvedl na klubovém webu trenér Gentu Rik de Mil.
