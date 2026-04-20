Bičík: Bořil stál Slavii dva nevyhrané zápasy v řadě. A chování? To se úplně zbláznil

„Slavia na jaře třikrát nevyhrála – v Pardubicích, doma s Plzní a teď v Hradci. Pokaždé měla vyloučeného, což samozřejmě dění na hřišti ovlivní. I nad tím by se měli v klubu zamyslet a začít s tím pracovat,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový brankář David Bičík.
Slavia poprvé v ročníku prohrála a může si za to jednoznačně sama. Závěr v Hradci vůbec nezvládla, přišly nepochopitelné taktické chyby a neomluvitelné chování.
Přitom byla jednoznačně lepší, domácí se dostali dvakrát na její obrannou polovinu a slaví nečekané vítězství.
Nemyslím si, že by šlo o nějakou ztrátu formy, ale po dvou nezdarech už s tím asi musí něco dělat.
Slavia především selhala v zakončení. Po penaltě vedla, vytvořila si další skvělé šance, které neproměnila. Několikrát jsem říkal, že když útočník nepromění vyloženou šanci, je to stejná chyba, jako když brankář zaviní gól. A ta Bořilova se neproměnit snad ani nedala.
Nezpochybňuju zákrok hradeckého brankáře Zadražila, udělal to jediné, co mohl: roztáhl paže. A Bořil jeho pravou ruku trefil. Přitom to mohl uklidit, kam chtěl.
Vím, že není klasický útočník, nemá potřebný klid a přehled, chladnou hlavu. Nemá návyky. Ale tohle musí dát každý! I gólman, když by se do takové pozice dostal. Brankář soupeře skoro leží, už překonaný, to musí být gól.
Bořil nevyužil už výbornou příležitost proti Plzni, kdy minul branku. Nemyslím, že by to na něm vysloveně leželo, je zkušený, má za sebou spoustu zápasů a, jak jsem upozorňoval, není to klasický útočník. Neproměněné šance by ho neměly tolik trápit. Ale Slavii to stálo dva nevyhrané zápasy.
Stejně Provod, který špatně převzal Isifeho přihrávku, nechal míč za sebou a také šanci neproměnil.
Kdyby hosté vedli 2:1 či 3:1, asi by to Hradec těžko otáčel, protože směrem dopředu nebezpečný nebyl.
Závěr zápasu byl ze strany Slavie doslova hrůzostrašný. Jedna chyba – faul, penalta a vyloučení – to se může stát. Ale ono se jich nahromadilo víc a u víc hráčů.
Obránce Mbodji nesmyslně sáhne po unikajícím Trubačovi, a ještě mu štrejchne do nohy. Jasná červená.
Nevím, jestli šlo jen o podcenění, ztrátu koncentrace, nebo jestli byl zatavený po třech sprintech. Omluva to však není.
Mnohem nepochopitelnější je ovšem Prekopova ruka ve zdi. Neroztahovat ruce se učí už od žáků, navíc na to upozorňují rozhodčí, že ji budou pískat. A on ještě vyskočí, paže roztažené, drží se s Juráskem!
A odskočí od zdi, takže kdyby míč mu nešel do ruky, byl by to asi gól. Nevím, co se mu honilo hlavou. Po zápase se kál, bral to na sebe. Super gesto, ale jeho chování naprosto šílené.
Všechno korunoval Bořil. Úplně se zbláznil. Víme, že je impulsivní, ale tohle si nemůže dovolit, aby z deseti centimetrů řval na rozhodčího.
Slavia na jaře třikrát nevyhrála – v Pardubicích, doma s Plzní a teď v Hradci. Pokaždé měla vyloučeného, což samozřejmě dění na hřišti ovlivní.
V Pardubicích neudržela ve víc než hodinovém oslabení náskok, proti Plzni a Hradci mohla v závěru víc přitlačit a pokusit se strhnout utkání na svou stranu. V oslabení to jde těžko. I nad tím by se měli v klubu zamyslet a začít s tím pracovat.
Každá taktická chyba nebo nedisciplinovanost přináší komplikace. Hráči se musí naučit krotit emoce.
Sparta se dotáhla na pět bodů, pro fanouška je to jenom dobře. I když je to pořád slušný odstup, závěr se proti očekávání dramatizuje a nadstavba může být ještě hodně zajímavá.
Sparta si utkání s Jabloncem v pohodě pohlídala, asi našla nějaký efektivní systém s mladíčkem Sochůrkem ve středu zálohy, který vede k výsledkům.
Dvakrát se trefil už skoro odepisovaný Kuchta. Přestalo se mu věřit. On je však, troufnu si to říct, splachovací a dokazuje, že na Spartu stále má. Nikdy jsem ho nezatracoval, a ani to dělat nebudu. Sezona je dlouhá, výpadek formy může nastat, ale Kuchtič stále góly dávat umí.
Jestliže si Slavia zavinila porážku v Hradci vysloveně sama, Plzeň podlehla doma Pardubicím naostro zaslouženě. Hosté byli lepší. Pro mě to je překvapení. Viktorka v dubnu ještě nevyhrála, to je také na pováženou.
Trenér Hyský to zhodnotil přesně: na vystřídání byl skoro celý mančaft. Fanouškům se omluvil, určení základní sestavy jde za ním. Střídal už ve 30. minutě, trochu se to zlepšilo, ale znovu musím vypíchnout – Pardubice byly celkově lepší.
A přichází klasické klišé – když se ti nedaří, nehraj fotbal, bojuj a běhej. To umí každý. Pokus se nepřízeň zvrátit, pak může přijít nadstavba a fotbalovost. Výsledky a hra Plzně jsou určitě na hlubší analýzu.
Skoro až uboze působí Baník Ostrava. Už jsem na začátku podzimu varoval, že odešlo pět hráčů základní sestavy, pět opor. Nepodařilo se je nahradit, mužstvo se formuje za pochodu a pořád se s tím nevyrovnalo. Šlo o špatnou strategii.
Souhlasím s údivem Honzy Rajnocha, že v tak důležitém utkání jako s Bohemians sedí na lavičce Frydrych či Pojezný. Nevím, jestli neměli nějaké zdravotní potíže, ale potřebuješ vítězné typy. Jejich mentalitu.
Od počátku bylo patrné, jak jsou Ostravští nervózní, jak si uvědomují důležitost zápasu. Bohemka byla dobře připravená, na druhé straně byli domácí docela dost čitelní, postrádali jakýkoli moment překvapení.
Do hry je mohla vrátit penalta, ale i takový borec jako Jurečka selže. Mužstvo není v pohodě, je to zřetelné, doléhá to i na něj. Šel na ni, věřil si, avšak psychika je mocná čarodějnice, zamávala i s ním. Musím ocenit, že na ni šel, mnoho dalších by si netrouflo. Vzal to na sebe, smekám, ale bohužel nedal.
Dukla doma podlehla Karviné. Mohla si pomoci, mužstva okolo ní také ztrácejí. Obávám se však, že jí poslední, a tedy sestupové, místo zůstane. Že jí vlak ujel, moc možností na záchranu není. Neproměnila šance, kdyby skórovala, hrálo by se jí lépe. Ale hraje se na góly.
Olomoučtí fanoušci se rozloučili s trenérem Janotkou moc krásně, připomněli, že zůstane legendou. Pod ním klub pronikl nejdále v evropské soutěži, vyhrál domácí pohár. To se nezapomíná.
Probírá se, že Hapal je jenom dočasné řešení, vedení údajně zvažuje na místo kouče i renomovaného odborníka ze zahraničí. Proč ne.
Jestli přinese nový pohled, nové poznatky, bude to pro český fotbal jen dobře. Olomouc finanční prostředky má, chce vybudovat silný tým, který obstojí i na mezinárodní scéně. Tomu se dá jen tleskat.
David Bičík
Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Nastupoval i za Kladno a Plzeň. Dva roky působil v Turecku.
V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto.
V mládežnických reprezentacích si připsal osm zápasů.
