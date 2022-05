Berlusconi je zpátky v Serii A. Jeho Monza na druhý pokus prošla přes play off

Fotbalisté Monzy si poprvé v historii zahrají v Serii A. O postupu rozhodli nedělní výhrou 4:3 po prodloužení nad Pisou v odvetě finále play off druhé italské ligy.

Monza ve čtvrtek vyhrála první zápas 2:1, ale v Pise poté prohrála 2:3. V prodloužení o jejím vítězství rozhodli Luca Marrone s Christianem Gytkjaerem, hosté se navíc poté i ubránili v oslabení po vyloučení Eugenia Lammanny.

"Rok jsme bojovali a nakonec jsme dosáhli na historický počin. Monza od založení klubu v roce 1912 nikdy nehrála v Serii A. Dnes jsme se tam dostali. Je to nádhera," řekl majitel klubu a bývalý italský premiér Silvio Berlusconi.

Monza, která při Berlusconiho vstupu do klubu před čtyřmi lety ještě hrála třetí ligu, usilovala o premiérový postup do Serie A už v minulé sezoně. Tehdy ale v semifinále play off vypadla s Cittadellou.

Do nejvyšší italské soutěže Monza doprovodí vítěze Serie B Lecce a druhý celek tabulky Cremonese, kterým umístění zajistilo přímý postup. První ligu naopak opustily Caglirai, FC Janov a Benátky.

V Serii A se Monza mimo jiné potká i s mistrovským AC Milán, jehož majitelem byl Berlusconi třicet let. Za jeho vedení Rossoneri prožili nejúspěšnější období a získali 29 trofejí včetně osmi titulů a pěti triumfů v Lize mistrů.