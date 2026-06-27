Belgičané gólostrojem odvrátili blamáž, trefil se i Lukaku. Egypt spasil VAR

Fotbalisté Belgie zdolali Nový Zéland 5:1 a na MS ovládli skupinu G. Dva góly vítězů dal Trossard, po jednom přidali De Bruyne, Lukaku a Saelemaekers. Egypt na MS poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1:1 s Íránem skončil druhý. Gól Íránu v nastaveném čase neplatil kvůli ofsajdu.
První dvě branky "Rudých ďáblů" vstřelil Leandro Trossard, třetí přidal Kevin De Bruyne. Posun na první místo po korigující trefě Henryho Justa zajistil Belgii Romelu Lukaku, pátý zásah přidal další střídající hráč Alexis Saelemaekers.
Výběr francouzského trenéra Rudiho Garcíi na turnaji poprvé zvítězil po úvodních dvou remízách a čeká na soupeře pro první kolo play off. Bude jím jeden z týmů ze třetích míst ve skupině A, I nebo J. Nový Zéland na šampionátu se ziskem jednoho bodu skončil.
Necelá úvodní čtvrthodina v Seattlu nabídla bohaté dění. Egypťany poslal do vedení v páté minutě Mahmúd Sábir, brzy nato íránský kapitán Mahdí Taremí neproměnil penaltu, Rámín Rezajíán ale srovnal.
Ještě dramatičtější bylo nastavení. Šodžáí Chalílzadé vystřelil Íráncům postup, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa neplatila. Po něm nevyužili velké šance ani jeho spoluhráči. Írán, který ještě nikdy nepřešel skupinovou fázi, tak nemá osud ve svých rukou.
Aktualizujeme…
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina G:
Egypt - Írán 1:1 (1:1)
Branky: 5. Sábir - 14. Rezajíán. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewisz, Kupsik - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Sábir, Ibrahím, Lašín - Kanaaní, Nematí, Ezatolahí, Chalílzadé. Diváci: 66.925.
Egypt: Šubajr - Hání, Rabía, Abdal Múním (14. Ibrahím), Fatú - Sábir (46. Attíjá), Lašín - Trézéguet, Salah (57. Zizu), Ašúr (46. Marmúš) - Ziku (76. Abdal Karim). Trenér: Hasan.
Írán: Baíranvánd - Rezajíán, Kanaaní, Chalílzadé, Nematí (46. Hardání), Mohammadí - Ghoddos (67. Moghanlú), Ghorbání, Ezatolahí, Mohebí (90.+1 Džahánbachš) - Taremí. Trenér: Ghálenoeí.
Nový Zéland - Belgie 1:5 (0:1)
Branky: 84. Just - 28. a 50. Trossard, 66. De Bruyne, 86. Lukaku, 90.+4 Saelemaekers. Rozhodčí: Machádma - Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) - Soto (video, Ven.). ŽK: Stamenic, Just (oba Nový Zéland). Diváci: 52.497.
Nový Zéland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Surman, Bindon, Cacace (79. De Vries) - Stamenic, Bell (64. McCowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randahl), Just - Wood. Trenér: Bazeley.
Belgie: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin) - Trossard (72. Saelemaekers), De Bruyne (72. Onana), Doku (56. Fernandez-Pardo) - De Ketelaere (85. Lukaku). Trenér: García.
Konečná tabulka:
1.
Belgie
3
1
2
0
6:2
5
2.
Egypt
3
1
2
0
5:3
5
3.
Írán
3
0
3
0
3:3
3
4.
Nový Zéland
3
0
1
2
4:10
1
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