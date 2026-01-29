Basilej - Plzeň. Viktoria hraje o co nejlepší pozici i o udržení neporazitelnosti
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Basilejí a Viktorií Plzeň.
Litvínov definitivně míří do baráže, vzepětí lídra v Třinci přišlo pozdě
Výsledky zápasů 47. kola hokejové extraligy.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. Ukrajinu sužují tuhé mrazy
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
ŽIVĚMusíme se připravit na válku. Írán zahájí vojenské manévry ve strategickém zálivu
Íránské revoluční gardy budou v Hormuzském průlivu v neděli a pondělí provádět námořní cvičení, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou stanici Press TV. Írán musí být připraven pro případ války, uvedl mezitím íránský viceprezident Mohammad Rezá Áref.
Buk z Moravského krasu přežívá bez fotosyntézy 30 let. Někdo ho krmí, říkají vědci
Odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR) zkoumají mimořádný případ bílého buku v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přesto přežívá přibližně tři desetiletí.
"Piráti!" zlobí se Rusové. 14 států začne lovit jejich tajné lodě
Západ přestává tolerovat ruskou stínovou flotilu, která navzdory sankcím přepravuje miliony barelů ropy. Evropské země i USA zpřísňují reakce a hrozí, že se bude zabavovat čím dál víc tankerů. To by mohlo vážně oslabit ruskou válečnou ekonomiku, jejíž významnou část příjmů tvoří právě export nerostných surovin. Celkem 14 evropských zemí teď vydalo varovné prohlášení.