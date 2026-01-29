Přeskočit na obsah
Basilej - Plzeň. Viktoria hraje o co nejlepší pozici i o udržení neporazitelnosti

Sport

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Basilejí a Viktorií Plzeň.

Záběry zachycují vrtulník americké pobřežní stráže letící nad ropným tankerem Bella 1, který naposledy kotvil ve Venezuele.

"Piráti!" zlobí se Rusové. 14 států začne lovit jejich tajné lodě

Západ přestává tolerovat ruskou stínovou flotilu, která navzdory sankcím přepravuje miliony barelů ropy. Evropské země i USA zpřísňují reakce a hrozí, že se bude zabavovat čím dál víc tankerů. To by mohlo vážně oslabit ruskou válečnou ekonomiku, jejíž významnou část příjmů tvoří právě export nerostných surovin. Celkem 14 evropských zemí teď vydalo varovné prohlášení.

