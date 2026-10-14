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Sport

Barcola hattrickem režíroval demolici Lince, miliardový přestup se začal vyplácet

ČTK
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Fotbalisté Liverpoolu ve druhém kole Ligy mistrů vyhráli v Linci 6:3 a zařadili se mezi šestibodové týmy. Kryštof Daněk, jediný český zástupce v dnešním programu, odehrál v záloze domácích celý zápas.

Bradley Barcola
Bradley BarcolaFoto: CTK – Denes Erdos
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Feyenoord Rotterdam zdolal po obratu Como 3:2. Zbývajících sedm zápasů začne ve 21:00.

Španělský trenér Andoni Iraola musel o víkendu spolknout první porážku na liverpoolské lavičce, když jeho svěřenci nestačili na Manchester City. Navíc se mu rozpadl útok, na marodce jsou Nizozemec Gakpo, Švéd Isak i Francouz Ekitiké. Přesto byl pro hosty zápas jednoznačnou záležitostí.

Po rohovém kopu hlavičkoval do sítě uruguayský stoper Araújo. Francouz Barcola oslavil hattrick a byly to jeho první branky po letním přestupu z PSG za 123 milionů liber (cca 3,55 mld. Kč).

Nizozemský obránce Frimpong vstřelil poprvé v kariéře gól hlavou a na střeleckou listinu se zapsal i waleský mladík Koumas.

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Domácí obrana nestíhala, před ještě větším debaklem ji uchránily těsný ofsajd a tyč. Až když Iraola po hodině hry vyměnil stoperskou dvojici, dokázali domácí třemi brankami zmírnit prohru. Daněk rozehrával rohové kopy, v úvodu hlavičkoval vedle branky a ve druhém dějství po samostatné akci protáhl brazilského brankáře Alissona.

Feyenoord po pětibrankovém debaklu v Barceloně ani dnes nezačal dobře. Hostům zajistil vedení Senegalec Diao, ale při zakončení se zranil. Zechiel už za dvě minuty střelou z hranice šestnáctky vyrovnal

Na obratu měl hlavní podíl Alžířan Hádž Músa. Nejprve sám dal gól, jeho další střela se odrazila od tyče a pak od nohy španělského brankáře Sáncheze do sítě. V nastavení Řek Duvikas už jen snížil na 3:2.

Fotbalová Liga mistrů, 2. kolo:

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Feyenoord Rotterdam - Como 3:2 (1:1)

Branky: 20. Zechiel, 52. Hádž Músa, 82. vlastní Sánchez - 18. Diao, 90.+3 Duvikas. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).

LASK Linec - Liverpool 3:6 (0:3)

Branky: 74. a 77. Flecker, 63: Ljubičič - 25., 37. a 66. Barcola, 22. Araújo, 51. Frimpong, 72. Koumas. Rozhodčí: Stieler (Něm.).

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21:00 AS Řím - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahce Istanbul, Betis Sevilla - FC Porto, Bodö/Glimt - Dortmund, Manchester City - Paris St. Germain, Slovan Bratislava - Stuttgart, Šachtar Doněck - AEK Atény.

Tabulka:

1.

FC Barcelona

2

2

0

0

9:2

6

2.

Liverpool

2

2

0

0

8:4

6

3.

Sporting Lisabon

2

2

0

0

5:1

6

4.

Arsenal

2

2

0

0

4:0

6

5.

Bayern Mnichov

2

1

1

0

8:3

4

6.

Paris St. Germain

1

1

0

0

6:1

3

7.

Como

2

1

0

1

6:4

3

8.

Manchester United

2

1

0

1

4:2

3

9.

Stuttgart

1

1

0

0

3:1

3

10.

Manchester City

1

1

0

0

2:0

3

11.

Villarreal

2

1

0

1

5:4

3

12.

Atlético Madrid

2

1

0

1

3:2

3


Dortmund

1

1

0

0

3:2

3


Aston Villa

1

1

0

0

3:2

3


Betis Sevilla

1

1

0

0

3:2

3

16.

Real Madrid

1

1

0

0

2:1

3

17.

AEK Atény

1

1

0

0

1:0

3

18.

FC Bruggy

2

1

0

1

6:6

3

19.

Lens

2

1

0

1

3:4

3

20.

Lipsko

2

1

0

1

2:4

3


Sabah

2

1

0

1

2:4

3

22.

Feyenoord Rotterdam

2

1

0

1

4:7

3

23.

AS Řím

1

0

1

0

1:1

1


Fenerbahce

1

0

1

0

1:1

1


Šachtar Doněck

1

0

1

0

1:1

1

26.

PSV Eindhoven

2

0

1

1

1:2

1

27.

Stavanger

2

0

1

1

4:6

1

28.

Inter Milán

2

0

0

2

4:6

0

29.

FC Porto

1

0

0

1

0:2

0

30.

Slavia Praha

2

0

0

2

2:5

0

31.

Neapol

2

0

0

2

1:4

0

32.

Linec

2

0

0

2

3:7

0

33.

Lille

2

0

0

2

2:6

0

34.

Galatasaray

2

0

0

2

2:7

0

35.

Slovan Bratislava

1

0

0

1

1:6

0

36.

Bodö/Glimt

1

0

0

1

0:5

0

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