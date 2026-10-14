Barcola hattrickem režíroval demolici Lince, miliardový přestup se začal vyplácet

Fotbalisté Liverpoolu ve druhém kole Ligy mistrů vyhráli v Linci 6:3 a zařadili se mezi šestibodové týmy. Kryštof Daněk, jediný český zástupce v dnešním programu, odehrál v záloze domácích celý zápas.
Feyenoord Rotterdam zdolal po obratu Como 3:2. Zbývajících sedm zápasů začne ve 21:00.
Španělský trenér Andoni Iraola musel o víkendu spolknout první porážku na liverpoolské lavičce, když jeho svěřenci nestačili na Manchester City. Navíc se mu rozpadl útok, na marodce jsou Nizozemec Gakpo, Švéd Isak i Francouz Ekitiké. Přesto byl pro hosty zápas jednoznačnou záležitostí.
Po rohovém kopu hlavičkoval do sítě uruguayský stoper Araújo. Francouz Barcola oslavil hattrick a byly to jeho první branky po letním přestupu z PSG za 123 milionů liber (cca 3,55 mld. Kč).
Nizozemský obránce Frimpong vstřelil poprvé v kariéře gól hlavou a na střeleckou listinu se zapsal i waleský mladík Koumas.
Domácí obrana nestíhala, před ještě větším debaklem ji uchránily těsný ofsajd a tyč. Až když Iraola po hodině hry vyměnil stoperskou dvojici, dokázali domácí třemi brankami zmírnit prohru. Daněk rozehrával rohové kopy, v úvodu hlavičkoval vedle branky a ve druhém dějství po samostatné akci protáhl brazilského brankáře Alissona.
Feyenoord po pětibrankovém debaklu v Barceloně ani dnes nezačal dobře. Hostům zajistil vedení Senegalec Diao, ale při zakončení se zranil. Zechiel už za dvě minuty střelou z hranice šestnáctky vyrovnal
Na obratu měl hlavní podíl Alžířan Hádž Músa. Nejprve sám dal gól, jeho další střela se odrazila od tyče a pak od nohy španělského brankáře Sáncheze do sítě. V nastavení Řek Duvikas už jen snížil na 3:2.
Fotbalová Liga mistrů, 2. kolo:
Feyenoord Rotterdam - Como 3:2 (1:1)
Branky: 20. Zechiel, 52. Hádž Músa, 82. vlastní Sánchez - 18. Diao, 90.+3 Duvikas. Rozhodčí: Rumšas (Lit.).
LASK Linec - Liverpool 3:6 (0:3)
Branky: 74. a 77. Flecker, 63: Ljubičič - 25., 37. a 66. Barcola, 22. Araújo, 51. Frimpong, 72. Koumas. Rozhodčí: Stieler (Něm.).
21:00 AS Řím - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahce Istanbul, Betis Sevilla - FC Porto, Bodö/Glimt - Dortmund, Manchester City - Paris St. Germain, Slovan Bratislava - Stuttgart, Šachtar Doněck - AEK Atény.
Tabulka:
1.
FC Barcelona
2
2
0
0
9:2
6
2.
Liverpool
2
2
0
0
8:4
6
3.
Sporting Lisabon
2
2
0
0
5:1
6
4.
Arsenal
2
2
0
0
4:0
6
5.
Bayern Mnichov
2
1
1
0
8:3
4
6.
Paris St. Germain
1
1
0
0
6:1
3
7.
Como
2
1
0
1
6:4
3
8.
Manchester United
2
1
0
1
4:2
3
9.
Stuttgart
1
1
0
0
3:1
3
10.
Manchester City
1
1
0
0
2:0
3
11.
Villarreal
2
1
0
1
5:4
3
12.
Atlético Madrid
2
1
0
1
3:2
3
Dortmund
1
1
0
0
3:2
3
Aston Villa
1
1
0
0
3:2
3
Betis Sevilla
1
1
0
0
3:2
3
16.
Real Madrid
1
1
0
0
2:1
3
17.
AEK Atény
1
1
0
0
1:0
3
18.
FC Bruggy
2
1
0
1
6:6
3
19.
Lens
2
1
0
1
3:4
3
20.
Lipsko
2
1
0
1
2:4
3
Sabah
2
1
0
1
2:4
3
22.
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
3
23.
AS Řím
1
0
1
0
1:1
1
Fenerbahce
1
0
1
0
1:1
1
Šachtar Doněck
1
0
1
0
1:1
1
26.
PSV Eindhoven
2
0
1
1
1:2
1
27.
Stavanger
2
0
1
1
4:6
1
28.
Inter Milán
2
0
0
2
4:6
0
29.
FC Porto
1
0
0
1
0:2
0
30.
Slavia Praha
2
0
0
2
2:5
0
31.
Neapol
2
0
0
2
1:4
0
32.
Linec
2
0
0
2
3:7
0
33.
Lille
2
0
0
2
2:6
0
34.
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
0
35.
Slovan Bratislava
1
0
0
1
1:6
0
36.
Bodö/Glimt
1
0
0
1
0:5
0
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