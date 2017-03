Barcelona vyhrála nad oslabenou Valencií, Atlético zvládlo šlágr se Sevillou

před 14 minutami

Barcelona ztrácí v nejvyšší španělské fotbalové soutěži na první Real dva body. Pomohla jí k tomu nedělní výhra nad Valencií. "Bílý balet" má ale navíc zápas k dobru. Atlético Madrid porazilo ve šlágru 28. kola Sevillu 3:1.

Madrid - Fotbalisté Atlética Madrid porazili ve šlágru 28. kola španělské ligy Sevillu 3:1 a ze čtvrtého místa ztrácejí na dnešního soupeře už jen dva body. O třetí výhru Atlética v řadě se postarali Diego Godín, Antoine Griezmann a Koke. Sevilla prohrála po sedmi zápasech. Barcelona zvítězila nad Valencií 4:2 a z druhého místa ztrácí na vedoucí Real Madrid dva body. "Bílý balet" má navíc zápas k dobru.

Zápas Atlético - Sevilla pro domácí nezačal dobře, když už v druhé minutě musel hřiště kvůli zranění opustit obránce Vrsaljko. Madridský klub ale měl ale více ze hry a v 37. minutě se dostal do vedení, když Griezmannův přímý kop poslal hlavou do brány Godín.

I druhá branka Atlética padla po standardní situaci. Tentokrát se francouzský reprezentant Griezmann rozhodl z přímého kopu vystřelit a jeho pokus nedokázal gólman Rico zneškodnit. Griezmann se v posledních devíti soutěžních zápasech podílel na deseti brankách: sedm jich dal a na tři přihrál.

Třetí zásah domácích si připsal Koke, který se v La Lize do sítě Sevilly trefil už pětkrát, což se mu nepovedlo proti žádnému jinému týmu. Za hosty v závěru už pouze zkorigoval stav Correa.

"Je těžké diagnostikovat, co se stalo, ale má to co dělat s naší psychickou silou. Měli jsme velká očekávání v boji o titul a v Lize mistrů a vše, co nešlo podle těchto představ, zašlapávalo naši naději. Když nehrajete dostatečně dobře, abyste vyhráli, jste frustrovaní," uvedl kouč poražených Jorge Sampaoli.

Valencie začala v Barceloně dobře a po půlhodině hry se dostala do vedení, když Parejův rohový kop hlavou zužitkoval Mangala. Domácí ale po chvíli vyrovnali po jednoduché akci, kdy Neymar vhodil míč do hřiště a nehlídaný Suárez překonal gólmana Alvese.

Katalánský celek završil obrat v 45. minutě. Střelec valencijské branky Mangala přidržel ve vápně Suáreze a po druhé žluté kartě musel opustit hřiště. Nařízenou penaltu s přehledem proměnil Messi, avšak vzápětí na druhé straně skóroval El Haddadi, jenž ve Valencii hostuje právě z Barcelony.

Do druhé půle šli domácí v přesilovce a využili ji už po sedmi minutách, když se podruhé prosadil Messi. Argentinský kanonýr dal 41. soutěžní branku v sezoně. Vstřelit minimálně čtyřicet gólů se mu za Barcelonu povedlo v osmém ročníku po sobě.

Skóre uzavřel v předposlední minutě střídající Gomes, který do katalánského velkoklubu v létě přestoupil právě z Valencie. Barcelona vyhrála sedmé domácí utkání za sebou.

Španělská fotbalová liga - 28. kolo:

Leganés - Málaga 0:0, Atlético Madrid - FC Sevilla 3:1 (37. Godín, 61. Griezmann, 77. Koke - 85. Correa), Gijón - Granada 3:1 (60. Traoré, 64. Babin, 67. Carmona - 51. Ingason), La Coruňa - Vigo 0:1 (74. Aspas), FC Barcelona - Valencie 4:2 (45. z pen. a 52. Messi, 35. Suárez, 89. Gomes - 29. Mangala, 45.+1 El Haddadi).

