Barcelona v El Clásicu přestřílela Real a ze Saúdské Arábie veze trofej

Fotbalisté Barcelony ve finále španělského Superpoháru porazili Real Madrid 3:2. Obhájili vítězství z minulého roku a vylepšili svou rekordní bilanci v soutěži o 16. trofej. Trenér Hansi Flick zvítězil i v osmém finálovém zápase v kariéře.
Ve 36. minutě poslal Barcelonu do vedení Raphinha, jenž tvrdou přízemní střelou k tyči zaskočil brankáře Courtoise.
Poté přišlo třígólové nastavení. V jeho druhé minutě nejprve po skvělé individuální akci vyrovnal Vinícius Júnior a ukončil gólový půst trvající od 4. října.
Dvě minuty nato vrátil Barceloně vedení Lewandowski, ale stejně rychlá byla další odpověď Realu. Úspěšným střelcem byl tentokrát Gonzalo García, jenž dal svou premiérovou branku v "El Clásicu".
O triumfu Barcelony v 73. minutě za přispění teče obránce Asencia rozhodl svým druhým gólem Brazilec Raphinha.
Závěr zápasu zdramatizovala červená karta pro kapitána "Blaugranas" De Jonga, jenž uklouzl a v pádu zasáhl Mbappého podrážkou do levého kolena.
Real se v nastavení dostal ke dvěma velkým příležitostem, ale Carreras i Asencio mířili přesně do míst, kde stál barcelonský brankář García. Mezitím mohl na druhé straně definitivně rozhodnout Rashford, ale jeho razantní střela se nevešla mezi tři tyče.
Finále španělského fotbalového Superpoháru v Džiddě:
Barcelona - Real Madrid 3:2 (2:2)
Branky: 36. a 73. Raphinha, 45.+4 Lewandowski - 45.+2 Vinícius Júnior, 45.+6 G. García. ČK: 90.+1 De Jong (Barcelona).
Šulc s Karabcem zvládli těžké pohárové utkání, Jurásek poprvé skóroval za Norwich
Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem ve Francouzském poháru zvítězili v Lille 2:1 a postoupili do osmifinále. V Anglickém poháru pomohli k postupu svých týmů Matěj Jurásek a Tomáš Souček.
Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly dvě 500 obětí a tisíce zadržených
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla dnes nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech. Místní úřady za stejnou dobu zadržely více než 10 600 osob, doplnili podle agentury AP aktivisté.
Požáry v argentinské Patagonii za týden spálily téměř 15 tisíc hektarů porostu
Lesní požáry v argentinské Patagonii od pondělí zpustošily téměř 15 tisíc hektarů porostu. Stovky hasičů a dobrovolníků i dnes pracovaly na jejich zvládnutí, informovala agentura AFP.
ŽIVĚBritánie vyvine pro Ukrajinu balistické střely schopné nést 200kilové hlavice
Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to dnes britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností 200 kilogramů a budou mít dolet přes 500 kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.
Evropské země jednají o posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku
Skupina evropských zemí v čele s Británií a Německem diskutuje o plánech na posílení své vojenské přítomnosti v Grónsku, aby ukázaly americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Evropa bere bezpečnost v Arktidě vážně.