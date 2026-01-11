Přeskočit na obsah
11. 1. Bohdana
Fotbal

Barcelona v El Clásicu přestřílela Real a ze Saúdské Arábie veze trofej

ČTK

Fotbalisté Barcelony ve finále španělského Superpoháru porazili Real Madrid 3:2. Obhájili vítězství z minulého roku a vylepšili svou rekordní bilanci v soutěži o 16. trofej. Trenér Hansi Flick zvítězil i v osmém finálovém zápase v kariéře.

Fotbalisté Barcelony slaví triumf ve španělském Superpoháru.
Fotbalisté Barcelony slaví triumf ve španělském Superpoháru.Foto: Reuters
Ve 36. minutě poslal Barcelonu do vedení Raphinha, jenž tvrdou přízemní střelou k tyči zaskočil brankáře Courtoise.

Poté přišlo třígólové nastavení. V jeho druhé minutě nejprve po skvělé individuální akci vyrovnal Vinícius Júnior a ukončil gólový půst trvající od 4. října.

Dvě minuty nato vrátil Barceloně vedení Lewandowski, ale stejně rychlá byla další odpověď Realu. Úspěšným střelcem byl tentokrát Gonzalo García, jenž dal svou premiérovou branku v "El Clásicu".

O triumfu Barcelony v 73. minutě za přispění teče obránce Asencia rozhodl svým druhým gólem Brazilec Raphinha.

Závěr zápasu zdramatizovala červená karta pro kapitána "Blaugranas" De Jonga, jenž uklouzl a v pádu zasáhl Mbappého podrážkou do levého kolena.

Real se v nastavení dostal ke dvěma velkým příležitostem, ale Carreras i Asencio mířili přesně do míst, kde stál barcelonský brankář García. Mezitím mohl na druhé straně definitivně rozhodnout Rashford, ale jeho razantní střela se nevešla mezi tři tyče.

Finále španělského fotbalového Superpoháru v Džiddě:

Barcelona - Real Madrid 3:2 (2:2)

Branky: 36. a 73. Raphinha, 45.+4 Lewandowski - 45.+2 Vinícius Júnior, 45.+6 G. García. ČK: 90.+1 De Jong (Barcelona).

