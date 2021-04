Barcelona díky dvěma gólům Griezmanna otočila zápas ve Villarrealu

Fotbalisté Barcelony v 32. kole španělské ligy díky dvěma gólům Antoineho Griezmanna otočili zápas ve Villarrealu. Díky vítězství 2:1 ztrácí na druhém místě tabulky dva body na vedoucí Atlético Madrid.

Domácí poslal do vedení Samuel Chukwueze, ale Barcelona ještě do přestávky skóre otočila. Postaral se o to Griezmann, který se poprvé prosadil v 28. minutě a o sedm minut později přidal svůj jedenáctý gól v sezoně.

Villarrealu poté šanci na vyrovnání sebralo vyloučení Manuela Triguerose a katalánský celek se díky vítězství se 71 body dotáhl na Real Madrid, který má však odehráno o zápas víc a stejně na tom bude i Atlético po večerním utkání s Bilbaem.

Španělská fotbalová liga - 32. kolo: Huesca - Getafe 0:2 (20. a 51. Unal), Villarreal - FC Barcelona 1:2 (26.Chukwueze - 28. a 35. Griezmann).