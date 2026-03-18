Barcelona bez slitování. Newcastle se držel půli, nakonec dostal potupnou sedmičku

Fotbalisté Barcelony v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů deklasovali 7:2 Newcastle a v součtu s úvodní remízou 1:1 prošli do čtvrtfinále. Soutěž bude po dnešku znát všech osm postupujících, zbývající tři zápasy mají výkop ve 21:00.
Zatímco před týdnem v Newcastlu se čekalo na změnu skóre do 86. minuty, dnes na Camp Nou byl už po půlhodině stav 2:2. Na Raphinhovu a Bernalovu trefu dvakrát odpověděl křídelník hostů Elanga. Švédský reprezentant přitom po letním příchodu do klubu vstřelil dosud jediný soutěžní gól ve 42 zápasech.
Katalánci ale přece jen šli do kabin spokojenější, v nastavení stejně jako na konci minulého duelu proměnil penaltu Yamal.
Druhý poločas už byl zcela v režii domácích, kteří v úvodní čtvrthodině rozhodli třemi brankami. Po Lópezově zásahu z brejku se prosadil po rohu Lewandowski a stejný hráč proměnil i následný samostatný nájezd.
Polský kanonýr se ve věku 37 let a 209 dní stal nejstarším hráčem, jenž vstřelil dva góly v utkání Ligy mistrů. Skóre uzavřel po Ramseyho chybě v rozehrávce Raphinha, autor dvou branek i asistencí.
ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU
Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.
ŽIVĚ Vyšachovali prezidenta? Na summit NATO pojede Babiš s Macinkou, Pavel nic neví
Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Řekl to ve středu České televizi (ČT). Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na summitu zastupovat prezident Petr Pavel. Hlava státu následně ČT řekla, že ke změně nevidí důvod. Premiér se podle Pavla o ničem takovém na úterním vzájemném jednání nezmínil.
ŽIVĚ Íránci pohřbili vlivného lídra režimu. Ozval se i zmizelý Modžtaba Chameneí
V Teheránu se ve středu odpoledne uskutečnil veřejný pohřeb šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, kterého v úterý zabil izraelský úder. Íránská státní média zveřejnila kondolenční vzkaz, jehož autorem je údajně nový vůdce Modžtaba Chameneí. Ten však od začátku války nevystoupil na veřejnosti a o jeho osudu se spekuluje.
Evropa pomůže USA s Íránem, má ale podmínku. Trumpův oblíbenec navrhuje "obchod"
Evropa by podle finského prezidenta Alexandera Stubba mohla Spojeným státům pomoci se zabezpečením Hormuzského průlivu výměnou za posílení americké podpory Ukrajině.
Děsivý náraz hlavou do mantinelu. Petmana odvezli na nosítkách, Sparta vládla v Plzni
Hokejisté Sparty vyhráli úvodní zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Plzně 2:0. Utkání ovlivnilo děsivé zranění útočníka Villeho Petmana ze 49. minuty. Po souboji s Tomášem Hykou nepříjemně narazil do hrazení a následně opustil led na nosítkách, byl však při vědomí. Ve druhém čtvrtfinále si Pardubice jasně poradily s Kometou Brno 5:1.