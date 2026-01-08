Baník si zahrává s ohněm. Do karet mu nehraje ani nálet miliardářů

Jaro 2025 – třetí místo v české lize a boj o fotbalovou Evropu. Jaro 2026 – bitva o udržení na tuzemské nejvyšší scéně. Nevídaný sešup se ostravský Baník pokusí i po zimě zastavit s hlavním trenérem Tomášem Galáskem. Vypadá to jako hra s ohněm.
Před Vánoci Galásek zamával Ostravě pohybující se nad druholigovou propastí a odjel do Německa, kde žije.
Nemalá část fanoušků mu prostřednictvím internetových diskusí poslala drsný vzkaz: „Už tam zůstaň.“
Bývalý neomylný computer Brücknerovy bájné reprezentace totiž převzal Baník v bahně, ale místo výšlapu ven ho do něj ještě víc zavrtal.
Po nástupu na střídačku prohrál v lize pětkrát za sebou. Resumé po podzimu: 15. místo se stejným bodovým ziskem jako poslední Slovácko a čtrnáctá Dukla.
Kdo se může divit brblání zástupu fanoušků?
Majitel Václav Brabec a vedení byli také na rozpacích. Jinak by nejednali o tom, jestli je dobrý nápad, aby Galásek vedl v roce 2026 tažení za záchranou. Souběžně by se nespekulovalo o příchodech Radoslava Látala, Václava Jílka nebo Marcela Ličky.
Nakonec se vlastník a jeho manažeři rozhodli, že druhá rošáda na pozici kouče během jediné sezony by byla příliš.
„Moc si uvědomujeme, že situace, ve které současný realizační tým mužstvo přebíral, nebyla jednoduchá. I s ohledem na absence při reprezentačních pauzách ten prostor na práci nebyl tak velký, jak by se mohlo zdát,“ vysvětlil Michal Bělák, výkonný ředitel klubu, v rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass.
Verdikt klubových špiček s sebou nese velkou nůši rizika. Galásek nasbíral v hráčské kariéře plno zkušeností. Zahrál si za Ajax Amsterdam, s reprezentací zažil fantastické vystoupení na Euru 2004 i účast na světovém šampionátu. Jenže mezi trenéry je v profesionálním seniorském fotbale nováčkem.
Úlohu hlavního kouče dospělých si osahal pouze v německém Weidenu v regionální soutěži a při osmizápasovém záskoku v Baníku po odvolání Ondřeje Smetany na konci sezony 2021/2022.
Pravda, byl také asistentem u českého reprezentačního áčka, ale to je přece jen odlišná disciplína. Bez odpovědnosti, bez nutnosti řídit početný realizační štáb.
Navíc nikdo přesně neví, co měl coby pomocná ruka Jaroslava Šilhavého na starost.
Jeho trenérský rukopis je obestřen tajemstvím. Galásek vstřebával coby hráč zásady Brücknerova fotbalu, podstoupil tréninkový proces v nizozemském kolosu, ovšem teď je v roli učitele a ne studenta. A na lavičce se ocitl v době, v níž neustále roste důraz na nácvik týmové taktiky.
Třetí otazník? Současný trenér Baníku bude muset řešit a vyřešit kupu problémů. To se neobejde bez třecích ploch. Galásek je však založením pohodář. Jako hráč byl respektovaný, protože ze středu zálohy neomylně řídil hru. Mimo hřiště měl rád svůj klid.
Bude teď umět rázně zavelet? Čísla na ruku kladné odpovědi zatím nejdou. V osmi ligových zápasech získal čtyři body za jednu výhru a jednu remízu se skóre 4:12.
Dosáhl horších dat než jeho předchůdce Pavel Hapal. Ten měl průměr bodů na utkání 0,91, Galásek 0,50.
Ale buďme spravedliví. Podle hodnot xG si Baník vypracoval dost šancí, aby vstřelil během ligového podzimu téměř 22 branek. Přešlapy v koncovce však skutečný počet gólů snížily na 12.
Dost možná k tomuto faktu baníkovská generalita přihlížela, když Galáskovi dala zelenou pro jarní pokračování. Kdyby to neudělala, musela by si posypat hlavu popelem, neboť by tím přiznala, že se před třemi měsíci spletla.
Každopádně bude jaro na Bazalech pro všechny adrenalin. A nejen kvůli trenérskému křtu ohněm.
Kluby s jasnou strategií mají výkyvy, ovšem ne takové, aby během půl roku sletěly ze třetího místa kvapem do sestupových vod. Manchester City nedosáhl v minulém ročníku Premier League popáté v řadě na titul, ale skončil třetí. A v téhle sezoně už zase zápolí s Arsenalem o královskou korunu.
Ostravský fotbalový klenot píše jiný příběh. Mnohem překotnější. Kdyby jel podle systematického plánu, stěží by se mohl nechat vlastně ze dne na den přimáčknout ke zdi.
Za prodané hráče by naskočily posily s dovednostmi a schopnostmi zapadající do stanovené mozaiky. Nebo by na jejich místa poskočili mladíci z akademie. A obraz hry, vykolíkovaný závaznými principy od přípravky po áčko, by se výrazně nezměnil k horšímu.
To se v Baníku evidentně neděje. I když se v rezervě, respektive v celku U19, pohybují šikulové. B – tým přezimuje ve druhé nejvyšší soutěži na páté příčce, nejvýše ze všech záložních celků prvoligových klubů. A pod koučem Josefem Dvorníkem hraje atraktivní fotbal. Nezdá se, že by záložní mužstvo bylo ideálně propojené s áčkem.
Přestupová politika? Z týmu, který byl blízko k průrazu do základní fáze evropských pohárů, už v kabině nesedí opory - Šín, Prekop, Ewerton, Rigo.
Ale štěstí přeje připraveným. A zájem o tyhle hráče přece nespadl z nebe. Jak na to byli v klubu nachystaní, napovídá výmluvně tabulka po prvoligovém podzimu.
A tak šíbři Baníku vyrazili zase na lov. Václav Jurečka a Abdallah Gning mají zvýšit střeleckou produktivitu. Fin Lauri Laine zrychlit ofenzivu, Vlasij Sinjavskij z Bohemians ji, ač obránce, výrazně podpořit. Z Maďarska by se mohl do ostravského dresu vrátit stoper Patrizio Stronati.
Spíš to však připomíná hon v panice než promyšlené doplňování mužstva v souladu s vytyčenou dlouhodobou linií. Třeba Jurečka se v tureckém Rizesporu neprosadil, za rok a půl odehrál 1582 minut a připsal si šest gólů.
„Za této situace není jiná cesta ven než posílení kádru velkou kvalitou. Neznamená to ale, že bychom uhýbali z dlouhodobé strategie Baníku. Aktuálně jsme to ale museli přehodnotit, majitel klubu se rozhodl uvolnit další prostředky, abychom přivedli kvalitní a zkušené fotbalisty,“ objasnil Bělák v Chachar Pass strachujícím se příznivcům.
Háček je také v tom, že mapa finančních možností českého prvoligového fotbalového pelotonu se od doby, kdy Brabec vstoupil do Baníku, radikálně změnila. Zasloužil se o to nevídaný nálet miliardářů.
„Baník byl z hlediska finančních možností po Brabcově nástupu hned za Spartou a Slavií, teď se propadl doprostřed tabulky,“ zdůrazňují insideři.
Podnikatel Brabec sice vydělává dost peněz, ale do první tuzemské miliardářské ligy reprezentované Michalem Strnadem (Plzeň), Danielem Křetínským (Sparta) či Pavlem Tykačem (Slavia) při vší úctě nepatří.
O to chytřejší musí mít v Baníku podřízené. Stane se jedním z nich trenér Galásek? Trumfů dosud v Ostravě moc nevytáhl.
