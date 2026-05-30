Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.
Táborsko nepřešlo přes baráž ani na druhý pokus, předloni podlehlo Českým Budějovicím. Baráž se hraje od sezony 2018/19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Další šanci přepsat tuto statistiku bude mít v neděli Artis Brno, který však musí ve venkovní odvetě se Slováckem dohnat manko 1:4 z domácího utkání.
Ostravský trenér Dvorník musel už v páté a deváté minutě vypotřebovat dvě střídání, kvůli zranění odstoupili ze hry Gning se Sinjavským. Navzdory této komplikaci Baník s přehledem kontroloval náskok z úvodního zápasu. Pouze v 16. minutě zahrozil Varačka, křižnou střelou bránu netrefil.
V 25. minutě hosté udeřili po spolupráci všech tří stoperů. Chaluš hlavou prodloužil Frydrychovo dlouhé autové vhazování a v pokutovém území zakončil Pojezný. Čtyřiadvacetiletý obránce vstřelil soutěžní gól poprvé od prosince 2024 a ligového duelu s Hradcem Králové.
V 39. minutě zvýšil útočník Škrkoň, jenž v úvodu utkání nahradil zraněného Gninga. Osmnáctiletý odchovanec Baníku tečoval do sítě Plavšičův střílený centr a zaznamenal premiérovou trefu v A-týmu. V nastavení Jurečka po samostatném nájezdu přestřelil.
Ani po změně stran se Táborsko nezmohlo na zdramatizování odvety. V 64. minutě si další mladík Havran po rohovém kopu našel míč na zadní tyči a hlavou navázal na zásah z úvodního duelu. Asistenci si připsal Holzer, jenž o chvíli později sám zakončil pohlednou kombinační akci.
Zmar Jihočechů dokonal deset minut před koncem gólman Pastornický, který při rutinním zákroku propustil za svá záda Škrkoňovu hlavičku doprostřed brány. Baník na závěr sezony vyhrál čtyřikrát po sobě bez inkasovaného gólu.
Po dnešku je znovu pravděpodobnější, že v příštím ročníku nejvyšší soutěže bude nováčkem pouze vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. První ligu opouští pražská Dukla.
Baráž o účast v první fotbalové lize - odvetné utkání:
FC Táborsko - Baník Ostrava 0:5 (0:2)
Branky: 39. a 80. Škrkoň, 25. Pojezný, 64. Havran, 69. Holzer. Rozhodčí: Starý - Hájek, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Voleský - Chaluš, Pojezný. Diváci: 1200 (vyprodáno). První zápas 0:3, Ostrava se udržela v první lize.
Táborsko: Pastornický - Polyák, Havel, Novák, Plachý (70. Holiš) - Řezáč, Bláha - Varačka (70. Hák), Rezek (46. Zeronik), Barac (70. Voleský) - Matějka (81. Rataj). Trenér: Kronďák.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Boula, Musák (75. Planka), Sinjavskij (9. Holzer) - Plavšič (46. Havran), Gning (5. Škrkoň) - Jurečka (75. Šancl). Trenér: Dvorník.
