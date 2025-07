Baník prožil horor ve Varšavě. V závěru nedal penaltu a vypadl z Evropské ligy

Fotbalisté Ostravy v odvetě 2. předkola Evropské ligy prohráli 1:2 na hřišti Legie Varšava a v součtu s úvodní remízou 2:2 v soutěži končí.

Baník vedl od 15. minuty po gólu Erika Prekopa, krátce po změně stran srovnal Jean-Pierre Nsame a domácí dokonali obrat v 74. minutě po vlastním gólu Karla Pojezného.

V 90. minutě mohl hosty vrátit do hry David Buchta, z penalty ale trefil tyč.

Baník nevyhrál ani třetí soutěžní utkání v sezoně, přesto má stále šanci na první postup do hlavní fáze evropského poháru po 16 letech. Slezané "sestoupili" do 3. předkola Konferenční ligy, v němž se střetnou s Austrií Vídeň, která vyřadila gruzínské Spaeri.

První zápas je na programu 7. srpna v Ostravě, odveta v Rakousku se odehraje o týden později.

Ostravský trenér Hapal si při zranění ofenzivních hráčů přichystal jedno velké překvapení v základní sestavě, poprvé po zimním příchodu do klubu nastoupil od začátku útočník Látal. Další změnu oproti prvnímu utkání neudělal, jeho protějšek Iordanescu sáhl ke dvěma.

Odveta navázala na úvodní duel v Ostravě, který rovněž nabídl ofenzivní podívanou ve fantastické atmosféře na vyprodaném stadionu, byť varšavský celek dnes měl kvůli trestu od UEFA uzavřenou severní tribunu.

"Kotel" Legie mohl svůj návrat po přerušení bojkotu domácích utkání oslavit gólem už v šesté minutě, radost mu ale překazil těsný ofsajd zakončujícího Nsameho.

Vzápětí vytáhl brankář Holec nad břevno Morišitovu ránu a do vedení šel stejně jako před týdnem Baník. Po čtvrthodině hry a signálu ze standardní situace se míč dostal za vápnem k Buchtovi, jehož nepovedenu střelu zpracoval Prekop a z otočky zakončil. Slovenský útočník se v soutěžním zápase trefil poprvé od března.

V 28. minutě Holec nedosáhl na centr z rohového kopu a Augustyniak namířil míč do odkryté brány, na čáře ho ale špičkou kopačky bravurně vykopl stoper Chaluš. Holec záhy napravil své zaváhání při Wszolekově hlavičce, na druhé straně vytáhl ještě lepší zákrok Tobiasz proti Prekopovi. První poločas zakončil dalším přesným zakončením Nsame, tentokrát odhalil ofsajd centrujícího Wszoleka až videorozhodčí.

Napotřetí už to ale kamerunskému útočníkovi vyšlo. V 54. minutě ho našel kolmicí mezi stopery Kapustka a Nsame střelou na přední tyč opět nedal Holcovi šanci. Trojnásobný nejlepší střelec švýcarské ligy v dresu Bernu navázal na gól z úvodního zápasu a prosadil se ve třetím soutěžním utkání za sebou.

Čtvrtfinalisté posledního ročníku Konferenční ligy po změně stran kontrolovali hru a nepouštěli hosty do šancí. A v 74. minutě se dočkali vítězného gólu. Morišita se prosmýkl mezi obránci, udělal Holcovi kličku a jeho střelu z nulového úhlu si srazil do vlastní sítě dobíhající Pojezný. Bez nešťastného zásahu ostravského stopera by míč možná ani nezamířil mezi tři tyče.

Baník se v závěru nedostal k tlaku, přesto se mohl vrátit do hry. Prekopa po narážečce s Owusuem fauloval ve vápně Wszolek a sudí Simovič nařídil penaltu, kterou si ještě ověřil u videa. Míč si za ohlušujícího pískotu z tribun vzal po několikaminutové prodlevě Buchta, svůj pokus ale poslal jen do tyče. Tobiasz navíc vystihl stranu.

Legia se ubránila i v osmiminutovém nastavení a vyhrála páté ze šesti soutěžních utkání v sezoně. V dalším kole se utká s kyperským týmem AEK Larnaka.

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

Legia Varšava - Baník Ostrava 2:1 (0:1)

Branky: 54. Nsame, 74. vlastní Pojezný - 15. Prekop. Rozhodčí: N. Simovič - Djorovič, M. Simovič - Živkovič (video, všichni Srb.). ŽK: Vinagre, Tobiasz (oba Legia). První zápas 2:2, postoupila Legia.

Legia: Tobiasz - Wszolek, Ziólkowski, Kapuadi, Vinagre (90.+3 Jedrzejczyk) - Kapustka, Augustyniak, Elitim (46. Alfarela) - Bičachčjan (76. Chodyna), Nsame (81. Škurin), Morišita (76. Goncalves). Trenér: Iordanescu.

Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (90.+1 Munksgaard), Boula, Rigo (90.+1 Almási), Holzer (78. Owusu) - Šín (78. Zlatohlávek), Látal (46. Kpozo) - Prekop. Trenér: Hapal.