Baník je blízko záchraně v lize, Táborsku dal tři góly

Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3:0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou.
Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy třemi góly po přestávce, postupně se trefili Michal Frydrych, střídající Marek Havran a Jiří Boula.. Odveta se bude hrát v sobotu od 13:00 v Táboře.
Zápas podle očekávání odstartoval velkou územní převahou Ostravy, ale první šanci si připsali hosté. Po rohu hlavičkoval ve 13. minutě z malého vápna neobsazený Matějka a gólman Jedlička reflexivně zachránil favorita od úvodní pohromy.
Jihočeši se po počáteční pasivitě osmělili a ukazovali, že by na soupeře mohl platit rychlý přechod do útoku. Baník se sice snažil o tlak, ale vyložené příležitosti z něj dlouho nepřicházely.
Šanci měl naopak po dalším brejku ve 33. minutě znovu hostující Matějka, který šel středem hřiště sám na Jedličku, ale ostravský gólman i podruhé vyšel ze souboje jako vítěz.
Baník působil bezzubě, v ofenzivě mu scházelo rychlejší řešení. Do druhého poločasu už ale nastoupil výrazně odhodlaněji. Jurečkova teč ve 49. minutě zaskočila Pastornického a postrádala decimetry.
V 54. minutě už téměř 13 tisíc domácích fanoušků propuklo v jásot. Dva nejproduktivnější hráči posledních zápasů znovu zaúřadovali, po Plavšičově centru se na malém vápně dostal k zakončení hlavou Frydrych a míč i přes Pastornického zákrok skončil v síti.
Ostrava pokračovala v náporu a měla další příležitosti. Gning v 63. minutě nabil Sinjavskému, který ale zhruba z deseti metrů minul bránu.
Po akrobatickém zakončení Kričfalušiho zastoupil Pastornického na brankové čáře obránce, ale v 82. minutě už rána střídajícího Havrana pronikla do sítě, i když si gólman opět na balon sáhl.
Kouč Baníku Dvorník měl šťastnou ruku na střídání. Další náhradník Boula po chvilce na trávníku napřáhl z více než 20 metrů a v 90. minutě přidal třetí gól střelou k tyči.
Pastornický si opět na balon sáhl, branku ještě posvětil videorozhodčí. Předposlední celek prvoligové sezony v součtu se závěrem nadstavby potřetí za sebou zvítězil a před odvetou má velmi výhodnou pozici.
