Aubameyang trvá na problémech se srdcem kvůli covidu, vyhazov za další průšvih popírá

V zápase Afrického poháru národů si ani nekopl do míče a už se balil zpátky do Anglie. Útočník Pierre-Emerick Aubameyang byl vyřazen z gabonského týmu oficiálně kvůli nálezu na srdci po prodělaném onemocnění covid-19, v zákulisí se ale mluví o dalším porušení disciplíny, kterého se měla svérázná hvězda Arsenalu dopustit.

Dvaatřicetiletý útočník se nakazil covidem těsně předtím, než se připojil k národnímu týmu. Je možné, že se s infekcí setkal na party v Dubaji, kam si spolu se svým spoluhráčem Mario Leminou odskočil. Několik dní nato měli oba pozitivní test a skončili v izolaci.

Na důležitý závěrečný duel Gabonu ve skupině C proti Maroku už měli být připraveni, ale nejsou. Národní federace v pondělí oznámila, že Aubameyang i Lemina byli posláni do svých klubů. Oficiální důvod: nález na srdci po prodělaném onemocnění. Rodák z francouzského Lavalu ovšem vzápětí ujistil lékařský tým Arsenalu, že je v pořádku a normálně trénuje.

"Vzhledem k zdravotním problémům, které měli, jsme se po dohodě s lékařem, prezidentem federace a hráči rozhodli poslat je zpět do jejich klubů, kde postoupí další lékařská vyšetření. K žádnému poplachu není důvod, ale tady nejsme v pozici, abychom mohli řádně analyzovat, jaký další dopad by mohla mít prodělaná infekce na jejich zdraví," prohlásil reprezentační trenér Patrice Neveu.

V médiích se ovšem začaly šířit informace, že dvojice cestuje domů z důvodu disciplinárního průšvihu. Což by především u Aubameyanga nebylo nic neobvyklého - je to jen měsíc, kdy v Arsenalu přišel o kapitánskou pásku a za trest nenastoupil do utkání s West Hamem.

"Od našich fotbalistů, zejména od kapitána, očekáváme, že budou pracovat v souladu s pravidly a standardy, které jsme všichni nastavili a odsouhlasili," uvedl tehdy Arsenal na adresu svého nejlépe placeného hráče.

Proti nařčení, že by za jeho předčasným návratem z Afrického mistrovství národů byl další úlet v chování, se však Aubameyang na svém twitterovém účtu ostře ohradil. "Máme problémy, které už je složité řešit, a v první řadě se musíme starat o své zdraví. Nechci živit lži, které se nám snaží ublížit. Nemám s tím nic společného. Velmi mě mrzí situace kvůli národním týmu, který je obklopen lháři," napsal.

Svým spoluhráčům prý bude držet pěsti i z Anglie. "Hodně štěstí pro zbytek soutěže. Daleko od mých očí, ale blízko mému srdci," dodal.