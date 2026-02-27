Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Los přiřkl Spartě náročnější výzvu. Olomouc vyzve bundesligovou Mohuč

ČTK

Fotbalisté Sparty se v osmifinále Konferenční ligy utkají s Alkmaarem, jehož barvy hájí český záložník Matěj Šín. Olomouc zkusí zaskočit bundesligovou Mohuč. První zápasy se odehrají 12. března, odvety o týden později. Pražané zahájí dvojutkání venku, Sigma naopak začne doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

UEFA Conference League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final
Rui Patricio přisoudil Spartě do dvojice nizozemský AlkmaarFoto: REUTERS
Reklama

Pokud by Sparta přes Alkmaar prošla, ve čtvrtfinále by narazila na lepšího z dvojice Lech Poznaň, Šachtar Doněck. Olomouc by se v případě překvapivého postupu přes Mohuč mezi nejlepší osmičkou soutěže utkala s vítězem souboje mezi Rijekou a Štrasburkem.

Los fotbalové Konferenční ligy:

Osmifinále (první zápasy 12. března, odvety 19. března):

Alkmaar (Šín) - Sparta Praha, Sigma Olomouc - Mohuč, Lech Poznaň - Šachtar Doněck, Crystal Palace - AEK Larnaka, Fiorentina - Raków Čenstochová, Samsunspor - Vallecano, Celje - AEK Atény, Rijeka - Štrasburk.

Reklama
Reklama

Čtvrtfinále (první zápasy 9. dubna, odvety 16. dubna):

Lech Poznaň/Šachtar Doněck - Alkmaar/Sparta Praha, Olomouc/Mohuč - Rijeka/Štrasburk, Crystal Palace/AEK Larnaka - Fiorentina/Raków Čenstochová, Samsunspor/Vallecano - Celje/AEK Atény.

Semifinále (první zápasy 30. dubna, odvety 7. května):

Lech Poznaň/Šachtar Doněck/Alkmaar/Sparta Praha - Crystal Palace/AEK Larnaka/Fiorentina/Raków Čenstochová, Samsunspor/Vallecano/Celje/AEK Atény - Olomouc/Mohuč/Rijeka/Štrasburk.

Reklama
Reklama

Finále se bude hrát 27. května v Lipsku.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zelenskyj Fico Užhorod
Zelenskyj Fico Užhorod
Zelenskyj Fico Užhorod

ŽIVĚPrezident Zelenskyj pozval slovenského premiéra Fica na návštěvu Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po pátečním telefonátu mezi oběma představiteli. Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda Robert Fico pozvání přijal.

Reklama
Smoke rises following what Pakistani and Taliban officials say are Pakistani strikes, in Kabul
Smoke rises following what Pakistani and Taliban officials say are Pakistani strikes, in Kabul
Smoke rises following what Pakistani and Taliban officials say are Pakistani strikes, in Kabul

„Je to otevřená válka.“ Pákistán napadl sousední zemi

Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.

Reklama
Reklama
Reklama