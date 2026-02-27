Los přiřkl Spartě náročnější výzvu. Olomouc vyzve bundesligovou Mohuč

Fotbalisté Sparty se v osmifinále Konferenční ligy utkají s Alkmaarem, jehož barvy hájí český záložník Matěj Šín. Olomouc zkusí zaskočit bundesligovou Mohuč. První zápasy se odehrají 12. března, odvety o týden později. Pražané zahájí dvojutkání venku, Sigma naopak začne doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.
Pokud by Sparta přes Alkmaar prošla, ve čtvrtfinále by narazila na lepšího z dvojice Lech Poznaň, Šachtar Doněck. Olomouc by se v případě překvapivého postupu přes Mohuč mezi nejlepší osmičkou soutěže utkala s vítězem souboje mezi Rijekou a Štrasburkem.
Los fotbalové Konferenční ligy:
Osmifinále (první zápasy 12. března, odvety 19. března):
Alkmaar (Šín) - Sparta Praha, Sigma Olomouc - Mohuč, Lech Poznaň - Šachtar Doněck, Crystal Palace - AEK Larnaka, Fiorentina - Raków Čenstochová, Samsunspor - Vallecano, Celje - AEK Atény, Rijeka - Štrasburk.
Čtvrtfinále (první zápasy 9. dubna, odvety 16. dubna):
Lech Poznaň/Šachtar Doněck - Alkmaar/Sparta Praha, Olomouc/Mohuč - Rijeka/Štrasburk, Crystal Palace/AEK Larnaka - Fiorentina/Raków Čenstochová, Samsunspor/Vallecano - Celje/AEK Atény.
Semifinále (první zápasy 30. dubna, odvety 7. května):
Lech Poznaň/Šachtar Doněck/Alkmaar/Sparta Praha - Crystal Palace/AEK Larnaka/Fiorentina/Raków Čenstochová, Samsunspor/Vallecano/Celje/AEK Atény - Olomouc/Mohuč/Rijeka/Štrasburk.
Finále se bude hrát 27. května v Lipsku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po pátečním telefonátu mezi oběma představiteli. Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda Robert Fico pozvání přijal.
Evropská unie začne prozatímně provádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil.
David Pastrňák se vrátil do dění v severoamerické NHL. Ještě předtím ale promluvil o hokejovém turnaji v olympijském Miláně, kde Češi málem způsobili senzaci. Ve čtvrtfinále velmi těsně podlehli silně favorizované Kanadě 3:4 v prodloužení.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.