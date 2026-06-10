Atlético se brutálně vysmálo nabídce Realu: Za nic vám neděkujeme a přestaňte krást!

V Madridu se rozhořela svérázná válka slov. Důvodem je snaha Realu získat fotbalistu konkurenčního Atlétika Juliána Álvareze.
„Real Madrid oznamuje, že po dnešním zasedání představenstva učinil nabídku Atlétiku Madrid ve výši 150 milionů eur za Juliána Álvareze. Po přezkoumání a vyhodnocení nabídky vyjádřilo Atlético Madrid vděčnost za návrh, který byl učiněn v rámci dobrých vztahů mezi oběma kluby, a odmítlo jej s odkazem na výkupní klauzuli hráče,“ informoval „Bílý balet“ v prohlášení.
Atlético na sociálních sítích reagovalo po svém.
Nejprve k vyjádření rivala umístilo pět smajlíků brečících smíchy.
Pak se v dalším postu do konkurenta opřelo.
„Oficiální prohlášení s naším vyjasněním ohledně oficiálního prohlášení našich sousedů:
1. Video s papežem jste ustřihli před tím, než řekl, že je také fanouškem Atlétika.
2. Možná jste si spletli zdvořilost s vděčností, ale aby bylo jasno: my vám za nic neděkujeme.
3. Nezvažujeme ani nevyhodnocujeme žádnou nabídku na Juliána.
4. Jak bychom si mohli nerozumět, když nás rozesmáváte ještě víc než FC Barcelona?
P. S.: Využijme dobrých vztahů s vaším novým prezidentem a uvidíme, jestli přestanete krást hráče z naší akademie. Díky.“
Atlético v bodě jedna reagovalo na to, že Real po nedělním vítězství Florentina Péreze v klubových volbách zveřejnil video staronového prezidenta s papežem, které však uťal před vyznáním hlavy katolické církve, pro který tým bije jeho fotbalové srdce.
Snaha přivést argentinského útočníka Álvareze na San Bernabeu byla jedním z předvolebních Pérezových slibů.
Šestadvacetiletý mistr světa však má výstupní klauzuli ve výši půl miliardy eur.
Podobně se Atlético vysmálo rovněž snaze Barcelony, jež ho také chtěla získat.
Na sociální sítě umístilo fotku největších hvězd katalánského klubu Lamine Yamala, Pedriho a Raphinhy v dresu Atlétika a k tomu připsalo: „Nevěřte všemu, co vidíte, zvlášť když je to spjaté s Barcelonou. Takže: Poslali jsme fax do Barcelony s naší přestupovou nabídkou: 4 vstupenky na zítřejší koncert Bad Bunnyho, roční předplatné ABC a pytlík slunečnicových semínek. Netrpělivě čekáme na odpověď, abychom mohli připravit ‚oznámení'.“
Přízrak krvavé války Severoiry paradoxně spojil. Svůj hněv obrací jinam
Ty záběry šokovaly Británii. Azylant ze Súdánu klečí v Belfastu na zhruba čtyřicetiletém muži a bodá ho kuchyňským nožem do hlavy. Oběť zachrání až pohotový zásah kolemjdoucích, zůstává ale v kritickém stavu. Stovky násilníků následně začnou drancovat azylové domy a zapalovat automobily. Jako kdyby se Severní Irsko vrátilo o desítky let zpět. Jen s tím rozdílem, že nyní jsou nepřítelem azylanti.
Průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. SPD oslabilo, Piráti i Motoristé poskočili
Hnutí ANO by nyní při volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6 procenta hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí (STAN), kteří přeskočili ODS. Oproti předchozímu průzkumu klesly preference dalšího vládního subjektu SPD, kterou by nyní volilo 7,5 procenta lidí. Motoristé by získali 5,8 procenta hlasů. Ve středu o průzkumu agentury NMS informoval server Novinky.cz.
Skvělý comeback pokračuje i na trávě. Plíšková si v Londýně zahraje čtvrtfinále
Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Victorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
ŽIVĚ „Írán mluví a nic nedělá,“ postěžoval si Trump. Za zdržování mírové dohody by měl zaplatit
Íránu vyjednávání mírové dohody trvá příliš dlouho, nyní za to bude muset zaplatit, napsal ve středu americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News ve středu šéf Bílého domu prohlásil, že proto zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty.