Stará sláva, nový příběh. Slavii čeká bitva v aréně, z níž dýchá historie

V srdci Bergama, jedné z metropolí severní Itálie, stojí aréna, kterou fotbaloví fanoušci znají jako Stadio Atleti Azzurri d’Italia, New Balance Arena či Stadio di Bergamo.
Stavba byla otevřena 23. prosince 1928. Přestože prošla během desetiletí výraznými proměnami, její základní konstrukce zůstává zachována - symbol spojující tradici s moderním fotbalem.
Od dostihů k fotbalu
V době, kdy klub Atalanta Bergamasca Calcio hledal odpovídající místo pro svůj rozvoj, padlo rozhodnutí vystavět stadion na místě bývalého dostihového závodiště na severovýchodním okraji města. Stavba trvala zhruba rok a vyšla na 3,5 milionu lir.
V prvním oficiálním zápase na novém hřišti porazila Atalanta 23. prosince 1928 janovský tým La Dominante Genova před více než 14 000 diváky.
Z této původní podoby zůstalo více než jen pár stop. Fasáda hlavní tribuny a střecha z roku 1928 patří mezi prvky, které byly při modernizacích záměrně zachovány.
Původní koncept stadionu zahrnoval běžeckou dráhu i boční tribuny. Velká změna přišla v roce 1984 - dráha byla odstraněna a stadion se plně přizpůsobil fotbalu, což umožnilo zvýšit kapacitu a přiblížit diváky k hrací ploše.
V roce 2017 Atalanta stadion odkoupila od města za částku okolo 8,6 milionu eur. Tím se stala jedním z mála klubů v Serii A, který vlastní svůj domácí stadion.
Další rozsáhlá modernizace probíhala v letech 2019-2024: nejprve byla opravena historická tribuna Curva Nord, následovala Curva Sud a další moderní části infrastruktury.
Tradice spojená s modernou
Právě konstrukce z roku 1928 dává stadionu unikátní charakter. Hlavní tribuna s pevnou betonovou střechou byla na svou dobu výjimečná. Renovace si kladla za cíl respektovat historický odkaz - původní fasády a nosné prvky byly integrovány do nového řešení stadionu.
"Vidíme tady betonový rám z roku 1928, obohacený moderními prvky," poznamenává architekt studia De8 Architetti Mauro Piantelli.
Díky tomu není stadion jen moderní arénou, ale i živoucí pamětí místa. Návštěvník vstupuje do částí, které už viděli fanoušci před více než devadesáti lety. Komfort sedadel, výhled na hrací plochu (105 × 68 m) i akustika dnes odpovídají nejvyšším standardům.
A právě v této aréně, kde se potkává historie s moderním fotbalem, se odehraje středeční zápas 3. kola Ligy mistrů mezi Atalantou a Slavií Praha. Pro český tým to znamená vstoupit na scénu s příběhem starým téměř sto let. A pro stadion další kapitolu - další zápas, emoce i výzvu.
"Když vstoupíte na trávník a rozhlédnete se po tribunách, máte pocit, že jste součástí dějin," popsal atmosféru stadionu dlouholetý fanoušek Atalanty italským novinářům. A není to jen romantická představa - moderní infrastruktura zajišťuje, že stadion splňuje přísné normy pro zápasy nejvyšší evropské úrovně, což byl hlavní cíl nedávných rekonstrukcí.
Význam stadionu se v posledních letech mnohonásobně zvýšil. Místo bylo svědkem rekordní návštěvy více než 43 000 diváků při zápasu v Serii A v roce 1984.
Rekonstrukce s nečekaným dopadem
Zatím poslední rekonstrukce měla nečekaný dopad na šíření covidu-19 v Evropě. Atalanta kvůli tehdy nevyhovujícímu stavu své arény sehrála 19. února 2020 duel Ligy mistrů s Valencií na milánském San Siru.
Do Milána tehdy přijelo z Bergama přibližně 40 000 fanoušků, téměř třetina populace města. Zápas se později stal známým jako "Game Zero", tedy nultý bod šíření koronaviru v Evropě.
Epidemiologové i italská média zpětně označili tuto událost za jeden z hlavních katalyzátorů masivního šíření covidu v Lombardii. Už dva týdny po utkání prudce stoupl počet nakažených právě v Bergamu a okolí.
"Nikdo si nedokázal představit, že takové štěstí - první historický zápas Atalanty v Lize mistrů - se promění v tragédii," prohlásil tehdy starosta Giorgio Gori.
Zdravotní trable jsou už zapomenuty a vylepšené hřiště bylo v sezoně 2022/23 oceněno jako nejlepší hrací povrch italské Serie A.
Stadion v Bergamu je důkazem, že historické sportovní stavby nemusí být odsouzeny k zániku. Mohou být přetvořeny tak, aby sloužily i modernímu fotbalu.
Betonová konstrukce z roku 1928 dnes stojí vedle luxusních prostor, čistého výhledu, moderního zázemí a digitálních technologií. Pro fanoušky Slavie a Atalanty to znamená zážitek v aréně, která zná historii i současnost.
Při středečním výkopu se spojí různé světy - český a italský, minulost stadionu a budoucnost evropského fotbalu. A stadion? Ten si v tom všem zachová tvář, která byla zapsána už před devadesáti lety.