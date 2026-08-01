Ať Rosický vypne telefon, přeje si Priske. Španělovi v reprezentaci nabízí pomoc

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske má radost z páteční dvojice posil Tobiase Guddala a Romana Macka. Od norského stopera má velká očekávání, český záložník na něj udělal dojem už při první vzájemné konfrontaci. Řekl to na tiskové konferenci po výhře 3:1 nad Zlínem ve druhém ligovém kole.
Sparta před prvním domácím zápasem v sezoně představila dvě nové akvizice. Guddal dorazil z Tromsö, za nějž ještě ve čtvrtek hrál v Hradci Králové neúspěšnou odvetu 2. předkola Evropské ligy. Macka přišel z Mladé Boleslavi.
"Máme velkou radost, že jsme je přivedli. Tobiase jsme sledovali delší dobu a víme, co umí. Je velice dobrý na míči, dělá dobrá rozhodnutí, je vysoký, fyzický, což v české lize potřebuje. Mám od něj velká očekávání. Počítáme s tím, že bude připravený od první chvíle," uvedl Priske.
Pražané vedle Guddala oznámili i Mackův příchod. "Museli jsme reagovat na prodej Kaana (Kairinena) a náhlé zranění Mannsverka na soustředění v Německu a také nečekaně delší rekonvalescenci Vydrise (Vydry). Cítili jsme, že musíme něco udělat. Když se podíváte na naše úvodní dva zápasy, vidíte, že potřebujeme lépe zajistit zálohu. Očekávám, že to Roman se svými zkušenostmi a kvalitou splní. Hodně se mi líbil hned od první chvíle, kdy jsem ho viděl hrát loni v přípravě na Strahově s Boleslaví," řekl dánský kouč.
"Podle mě prožil úžasnou minulou sezonu a patřil mezi pět nejlepších záložníků v lize. Je velmi chytrý na své pozici i s míčem, vždycky se nabízí a je na správném místě. Moc mě těší, že když se nám naskytla ta příležitost, Romana jsme přivedli," konstatoval Priske.
Po utkání se Zlínem měl slova chvály i pro záložníka Adama Karabce. Český reprezentant, který minulé dvě sezony strávil na zahraničních hostováních, se na páteční výhře podílel proměněnou penaltou.
"Myslím si, že v úvodních dvou zápasech to byl náš nejlepší hráč. Vedl si velmi dobře. Mám velkou radost, že je v týmu. Doufám, že můj dobrý přítel Tomáš Rosický vypne telefon, pokud se někdo o pana Karabce bude zajímat," prohlásil s úsměvem Priske.
Radost mu dělá jeho syn August. Dvaadvacetiletý útočník druholigového Birminghamu se trefil v pátečním přípravném zápase s Barcelonou. Mezi střelce se zapsal ve třetím duelu po sobě, do nějž nastoupil.
"Je hezké vidět, že se mu v přípravě daří. Sleduju ho a mám radost, když dává branky. Bude to pro něj důležitá sezona, má za sebou šest měsíců adaptace. Stejně jako my (ve Spartě) se musí předvést. Bude zajímavé to sledovat," řekl někdejší obránce Brugg, Portsmouthu či dánské reprezentace.
Priske se také těší na nového kouče české reprezentace Santiho Deniu. Doufá, že dvaapadesátiletý Španěl dorazí do tréninkového centra Pražanů na Strahově.
"V první řadě chci pogratulovat Česku k novému trenérovi. Bylo to důležité rozhodnutí, které FAČR učinil. Vnímám to velmi, velmi pozitivně, že jsme přivedli španělského trenéra. Hodně se těším na jeho práci. Doufám, že se s námi potká, podívá se na pár tréninků a promluvíme si o fotbale. Jsem tomu otevřený, je víc než vítaný," prohlásil devětačtyřicetiletý Priske.
S českým fotbalem má velké zkušenosti. Ve Spartě působil už v letech 2022 až 2024, loni se na Letnou vrátil.
"Stejně jako jindy jsme na Spartě otevření spolupráci s FAČR. Jakožto cizinec jsem se tady něco za ta léta (v Česku) naučil. Jestli potřebuje jakoukoli pomoc, jsem mu k dispozici. Jsem si jistý, že s jeho životopisem a zkušenostmi bude přesně vědět, co má dělat a odvede dobrou práci. Moc se na něj těším, a to i z pohledu fanouška českého fotbalu," uvedl Priske.
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