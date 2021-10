Aspoň už víte, proč netočím sestavu, prohlásil Mourinho po rekordní blamáži v Norsku

Portugalský trenér José Mourinho odkoučoval v profesionálním fotbale přes 1000 zápasů, nejhorší porážky se však dočkal až ve čtvrtečním utkání Evropské konferenční ligy proti týmu Bodö/Glimt. Římané prohráli v Norsku 1:6.

"Dobré je na tom leda tak to, že už se mě přestanete ptát, proč neustále stavím ty samé hráče," komentoval svoji první šestigólovou prohru v kariéře dvojnásobný šampion Ligy mistrů.

Narážel tak na skutečnost, že do zápasu s norským soupeřem poslal hráče druhého sledu, kteří ale v utkání naprosto propadli.

"Kdybych mohl hrát s pořád stejnými hráči, tak to udělám. Ale chtěl jsem dát šanci hráčům, kteří tvrdě pracují a moc si nezahrají. A pak jsem taky chtěl nechat některé své hráče odpočinout," prohlásil Mourinho.

Jak se ale ukázalo, tenhle záměr se portugalskému stratégovi šeredně nevyplatil. Norský šampion o půli vedl 2:1 a po poločase nasázel další čtyři góly.

"Prostě jsme prohráli s lepším týmem. Je to jednoduché, první tým Bodö je lepší než tým, který jsme na hřiště poslali my. Je to samozřejmě moje odpovědnost," dodal Mourinho.

AS Řím i přes čtvrteční debakl drží ve skupině C Konferenční ligy se šesti góly druhé místo o bod za Bodö/Glimt. Odvetu s Nory sehraje v Římě 4. listopadu.

Takhle slavili hráči Bodö po zápase: