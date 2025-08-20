Fotbal

Musíme se soustředit na sebe a ukázat náš herní styl, říká Sörensen před Rigou

ČTK ČTK
před 9 hodinami
Stopera fotbalistů Sparty Asgera Sörensena neznámí soupeři v letošních předkolech Konferenční ligy baví.
Asger Sörensen
Asger Sörensen | Foto: Milan Kammermayer

Letenští vyřadili kazachstánské Aktobe a Ararat-Armenii a v závěrečném 4. předkole je čeká FC Riga. Ve všech případech se nikdy předtím s týmy ze zemí bývalého Sovětského svazu neutkali. Na Sörensena zapůsobila bilance lotyšského mužstva v aktuální sezoně. Řekl to na tiskové konferenci.

"Tyto pohárové zápasy jsou pokaždé trochu výjimečné. Neznáme úroveň soupeřů, protože jsme jim nikdy předtím nečelili. Bude to poprvé, co se utkám s lotyšským týmem. Nevíte, co očekávat, můžou vás malinko překvapit. Aktobe i Ararat-Armenia mě svou úrovní trochu překvapily," prohlásil devětadvacetiletý Dán před čtvrtečním úvodním utkání na Letné.

"Podobné zápasy jsou zábavné. Nejdůležitější je soustředit se na sebe, na to, co chceme vybudovat, v čem chceme být dobří, a to přenést do zápasu. Pak si myslím, že máme dobrou šanci zítra Rigu porazit," uvedl někdejší mládežnický reprezentant.

Riga prohrála jediný z posledních 28 soutěžních zápasů, v červnové přípravě navíc porazila 2:0 účastníka letního klubového mistrovství světa v USA Porto.

"O téhle bilanci jsem nevěděl, je působivá. Analyzovali jsme si Rigu a jsme na ni dobře připraveni. Máme svůj vlastní herní styl a ten musíme zítra na Letné ukázat. Rigu respektujeme, ale chceme hrát po svém. Pokud se nám to povede, myslím si, že zítra vyhrajeme," podotkl Sörensen.

Jeho tým drží sérii sedmi soutěžních vítězství v řadě.

"Není lehké vyhrát sedmkrát po sobě. Vyžaduje to dřinu a velkou koncentraci, protože hrajeme každé tři dny. Nemáte ani moc času na odpočinek mezi zápasy. Dovede to být vyčerpávající, musíte někde najít energii. Rádi chodíme do práce, trávíme spolu víc času než s našimi rodinami. Mám velkou radost ze sedmi výher po sobě a snad přidáme aspoň sedm dalších," řekl bývalý hráč Salcburku či Norimberku.

Související

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Jablonecký útočník Jan Chramosta, aktuálně nejlepší střelec fotbalové ligy, se prosadil i v sobotním utkání s mistrovskou Slavií
 
Mohlo by vás zajímat

4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost
Fotbal sport Obsah Asger Sörensen Konferenční liga AC Sparta Praha

Právě se děje

před 2 hodinami
"Pokud přežije, bude to zázrak." Alpinistka uvízla se zlomenou nohou, zásoby se tenčí
Ostatní sporty

"Pokud přežije, bude to zázrak." Alpinistka uvízla se zlomenou nohou, zásoby se tenčí

Ruská alpinistka Natalja Nagovicynová už týden čeká na pomoc na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan v Kyrgyzstánu.
před 2 hodinami
4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi
Fotbal

4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

Podívejte se na výsledky úvodních utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů.
před 3 hodinami

Sparta získala na hostování z Ajaxu norského mládežnického reprezentanta

Šestou letní posilou fotbalistů Sparty Praha je norský záložník Sivert Mannsverk. Na Letnou přichází třiadvacetiletý mládežnický reprezentant z Ajaxu Amsterodam na roční hostování s opcí na přestup.…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice
Zahraničí

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

Neonacista Sven Liebich, známý v Německu svými nenávistnými projevy, nastupuje k výkonu trestu – ovšem nikoli do mužské, ale do ženské věznice.
před 4 hodinami
V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území
Zahraničí

V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území

Portugalsko je dle unijního systému EFFIS zemí, kterou lesní požáry letos postihly nejhůře. S rozsáhlými požáry stále bojuje i sousední Španělsko.
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Postřeh: Sedmikrásky, aneb zachtělo se mi

před 5 hodinami
Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC
Zahraničí

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Jde o odvetu za to, že ICC vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a že vyšetřuje údajné válečné zločiny Američanů v Afghánistánu.
Další zprávy