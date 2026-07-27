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Sport

Artis debutoval v lize porážkou. V Brně loupila Mladá Boleslav

ČTK,Sport

Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4 (19. a 59. Adediran - 21. a 65. Klíma, 5. Langhamer, 72. Kozel). ČK: 90.+3 Preisler (Artis).

Rozhodčí Adam Trska, Alexis Alegué a Quadri Adediran
Rozhodčí Adam Trska, Alexis Alegué a Quadri Adediran z Artisu Brno.v zápase první ligy Artis - Mladá Boleslav.Foto: CTK – Šálek Václav
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Aktualizujeme…

1. kolo první fotbalové ligy:

Artis Brno - FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)

Branky: 19. a 59. Adediran - 21. a 65. Klíma, 5. Langhamer, 72. Kozel. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Pfeifer - Adam (video). ŽK: Floder, Macek, Matoušek (všichni M. Boleslav). ČK: 90.+3. Preisler (Artis). Diváci: 3124.

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Artis: Stoppen - Glossoa (68. Harazim), Šimek, Plechatý, Preisler - Carlén (68. Petrák), Pospíšil - Alégué, Adediran (84. Komlejnovič), Papalelé (61. Fomba) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.

M. Boleslav: Floder - Matoušek (89. Donát), Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Macek - Kolářík (83. Špatenka), Langhamer (71. Zíka), John (71. Šubert) - Klíma (71. Buryán). Trenér: Majer.

Tabulka:

1.

Slavia

1

1

0

0

5:1

3

2.

Mladá Boleslav

1

1

0

0

4:2

3

3.

Teplice

1

1

0

0

3:1

3


Liberec

1

1

0

0

3:1

3


Zbrojovka Brno

1

1

0

0

3:1

3

6.

Hradec Králové

1

1

0

0

2:1

3


Jablonec nad Nisou

1

1

0

0

2:1

3

8.

Ostrava

1

1

0

0

1:0

3

9.

Pardubice

1

0

0

1

1:2

0


Olomouc

1

0

0

1

1:2

0

11.

Zlín

1

0

0

1

0:1

0

12.

Artis Brno

1

0

0

1

2:4

0

13.

Bohemians 1905

1

0

0

1

1:3

0


Sparta

1

0

0

1

1:3

0


Plzeň

1

0

0

1

1:3

0

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