Artis debutoval v lize porážkou. V Brně loupila Mladá Boleslav

Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4 (19. a 59. Adediran - 21. a 65. Klíma, 5. Langhamer, 72. Kozel). ČK: 90.+3 Preisler (Artis).
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1. kolo první fotbalové ligy:
Artis Brno - FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)
Branky: 19. a 59. Adediran - 21. a 65. Klíma, 5. Langhamer, 72. Kozel. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Pfeifer - Adam (video). ŽK: Floder, Macek, Matoušek (všichni M. Boleslav). ČK: 90.+3. Preisler (Artis). Diváci: 3124.
Artis: Stoppen - Glossoa (68. Harazim), Šimek, Plechatý, Preisler - Carlén (68. Petrák), Pospíšil - Alégué, Adediran (84. Komlejnovič), Papalelé (61. Fomba) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
M. Boleslav: Floder - Matoušek (89. Donát), Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Macek - Kolářík (83. Špatenka), Langhamer (71. Zíka), John (71. Šubert) - Klíma (71. Buryán). Trenér: Majer.
Tabulka:
1.
Slavia
1
1
0
0
5:1
3
2.
Mladá Boleslav
1
1
0
0
4:2
3
3.
Teplice
1
1
0
0
3:1
3
Liberec
1
1
0
0
3:1
3
Zbrojovka Brno
1
1
0
0
3:1
3
6.
Hradec Králové
1
1
0
0
2:1
3
Jablonec nad Nisou
1
1
0
0
2:1
3
8.
Ostrava
1
1
0
0
1:0
3
9.
Pardubice
1
0
0
1
1:2
0
Olomouc
1
0
0
1
1:2
0
11.
Zlín
1
0
0
1
0:1
0
12.
Artis Brno
1
0
0
1
2:4
0
13.
Bohemians 1905
1
0
0
1
1:3
0
Sparta
1
0
0
1
1:3
0
Plzeň
1
0
0
1
1:3
0
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