Arsenal - West Ham. Kladiváři se Součkem chtějí překvapit velkého favorita

To další londýnský celek West Ham spokojen určitě být nemůže. Sezónu chtěl odstartovat lépe než tu minulou a poprat se o první desítku. Jenže Kladiváři nezvládli hned první kolo, když nestačili doma na Newcastle. V první půli sice trefili dvakrát brankovou konstrukci a dobrou šanci měl hlavou i Tomáš Souček, hosté ale působili takticky připraveněji, v druhé půli domácím nic nepovolili a navíc dvakrát skórovali. V týdnu si West Ham napravil chuť výhrou nad Charltonem v Ligovém poháru, jenže první ligové body budou sbírat dnes horko těžko. Los jim nepřál i do dalších kol, takže není vyloučeno, že tým s Tomášem Součkem bude opět namočen do záchranářských bojů.