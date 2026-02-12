Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Arsenal nečekaně ztratil na západě Londýna, vede už jen o čtyři body

ČTK

Fotbalisté Arsenalu v anglické lize remizovali 1:1 na hřišti Brentfordu a jejich náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.

Zklamaný Martin Odegaard z Arsenalu v zápase na hřišti Brentfordu
Zklamaný Martin Odegaard z Arsenalu v zápase na hřišti BrentforduFoto: REUTERS
Reklama

Arsenal vedl od 61. minuty, kdy se prosadil Noni Madueke. O deset minut později však vyrovnal hlavou po dlouhém autu Keane Lewis-Potter a hostující celek nakonec zaznamenal čtvrtou ztrátu z posledních šesti kol.

Arsenal, který usiluje o první titul od roku 2004, vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City. O další tři body zpět je na třetím místě Aston Villa. Brentfordu patří sedmá příčka.

Anglická fotbalová liga - 26. kolo: Brentford - Arsenal 1:1 (71. Lewis-Potter - 61. Madueke).

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Arsenal

26

17

6

3

50:18

57

2.

Manchester City

26

16

5

5

54:24

53

3.

Aston Villa

26

15

5

6

37:27

50

4.

Manchester United

26

12

9

5

47:37

45

5.

Chelsea

26

12

8

6

47:30

44

6.

Liverpool

26

12

6

8

41:35

42

7.

Brentford

26

12

4

10

40:35

40

8.

Everton

26

10

7

9

29:30

37

9.

Bournemouth

26

9

10

7

43:45

37

10.

Newcastle

26

10

6

10

37:37

36

11.

Sunderland

26

9

9

8

27:30

36

12.

Fulham

26

10

4

12

35:40

34

13.

Crystal Palace

26

8

8

10

28:32

32

14.

Brighton

26

7

10

9

34:34

31

15.

Leeds

26

7

9

10

36:45

30

16.

Tottenham

26

7

8

11

36:37

29

17.

Nottingham

26

7

6

13

25:38

27

18.

West Ham

26

6

6

14

32:49

24

19.

Burnley

26

4

6

16

28:51

18

20.

Wolverhampton

26

1

6

19

16:48

9

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House

ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

Raketa Ariane 6 nesoucí 32 satelitů pro souhvězdí Amazon Leo startuje z Guyanského vesmírného střediska v Kourou ve francouzském zámořském departementu Guyana 12. února 2026.
Raketa Ariane 6 nesoucí 32 satelitů pro souhvězdí Amazon Leo startuje z Guyanského vesmírného střediska v Kourou ve francouzském zámořském departementu Guyana 12. února 2026.
Raketa Ariane 6 nesoucí 32 satelitů pro souhvězdí Amazon Leo startuje z Guyanského vesmírného střediska v Kourou ve francouzském zámořském departementu Guyana 12. února 2026.

Muskův Starlink má konkurenci: Amazon rozšiřuje vlastní satelitní síť

Do vesmíru se ve čtvrtek krátce před 18:00 vydala raketa Ariane 6. Uvedla to francouzská společnost Arianespace zajišťující nákladní dopravu do vesmíru. Ta vynesla na oběžnou dráhu 32 satelitů projektu Leo firmy Amazon, která chce poskytovat internetové spojení uživatelům na Zemi podobně jako konkurenční služba Starlink společnosti SpaceX.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama