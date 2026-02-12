Arsenal nečekaně ztratil na západě Londýna, vede už jen o čtyři body

Fotbalisté Arsenalu v anglické lize remizovali 1:1 na hřišti Brentfordu a jejich náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.
Arsenal vedl od 61. minuty, kdy se prosadil Noni Madueke. O deset minut později však vyrovnal hlavou po dlouhém autu Keane Lewis-Potter a hostující celek nakonec zaznamenal čtvrtou ztrátu z posledních šesti kol.
Arsenal, který usiluje o první titul od roku 2004, vede Premier League o čtyři body před Manchesterem City. O další tři body zpět je na třetím místě Aston Villa. Brentfordu patří sedmá příčka.
Anglická fotbalová liga - 26. kolo: Brentford - Arsenal 1:1 (71. Lewis-Potter - 61. Madueke).
Tabulka:
1.
Arsenal
26
17
6
3
50:18
57
2.
Manchester City
26
16
5
5
54:24
53
3.
Aston Villa
26
15
5
6
37:27
50
4.
Manchester United
26
12
9
5
47:37
45
5.
Chelsea
26
12
8
6
47:30
44
6.
Liverpool
26
12
6
8
41:35
42
7.
Brentford
26
12
4
10
40:35
40
8.
Everton
26
10
7
9
29:30
37
9.
Bournemouth
26
9
10
7
43:45
37
10.
Newcastle
26
10
6
10
37:37
36
11.
Sunderland
26
9
9
8
27:30
36
12.
Fulham
26
10
4
12
35:40
34
13.
Crystal Palace
26
8
8
10
28:32
32
14.
Brighton
26
7
10
9
34:34
31
15.
Leeds
26
7
9
10
36:45
30
16.
Tottenham
26
7
8
11
36:37
29
17.
Nottingham
26
7
6
13
25:38
27
18.
West Ham
26
6
6
14
32:49
24
19.
Burnley
26
4
6
16
28:51
18
20.
Wolverhampton
26
1
6
19
16:48
9
