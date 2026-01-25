Arsenal chřadne, Manchester United srazil dalšího favorita. Šulc zůstal na lavičce

V Anglii se zamotává boj o titul, Arsenal prohrál doma 2:3 s Manchesterem United, který po Manchesteru City srazil dalšího favorita. Ve Francii si Lyon připsal drtivé vítězství na hřišti Mét, Pavel Šulc ale nehrál ani minutu a jeho spoluhráč Endrick zazářil hattrickem.
Premier League
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 23. kole podlehl Manchesteru United 2:3 a utrpěl první domácí porážku v sezoně. Aston Villa porazila Newcastle 2:0 a drží krok s Manchesterem City. Oba týmy stáhly náskok Arsenalu na čtyři body. Chelsea zdolala Crystal Palace 3:1, předstihla Liverpool a je pátá.
Arsenal začal proti United daleko aktivněji a odměnou mu byla úvodní branka z 29. minuty. Martínez si pod tlakem Timbera srazil do vlastní sítě střílenou přihrávku Ödegaarda. Jakoby se "Kanonýři" nechali vedením uchlácholit, jejich aktivita po vstřeleném gólu opadla. Nevynucenými chybami nejprve Saliba nabídl gólovou šanci Fernandesovi, který ještě neuspěl, ale po mizerné přihrávce Zubimendiho se míče zmocnil Mbeumo a ten už se sám před brankářem Rayou nemýlil.
United pět minut po přestávce skóre otočili, tvrdou ránu zpoza vápna opřel Dorgu o břevno. Arsenal opět srovnal krok v 84. minutě gólem Merina, ale hosté si o tři minuty později vzali vedení zpět další povedenou trefou zpoza šestnáctky. Tři body Manchesteru zajistil střídající Cunha.
Tým Mikela Artety už tři kola nevyhrál, doma utrpěl první porážku od loňského května. "Rudým ďáblům" se vyplácí jmenování Michaela Carricka trenérem, čtyřiačtyřicetiletý kouč si po výhře v městském derby nad City připsal další cenný skalp. Jeho tým poskočil na čtvrté místo o bod před Chelsea.
Aston Villu v Newcastlu poslal v 19. minutě do vedení parádní trefou Argentinec Buendía. "Straky" se tlačily dopředu a snažily se vyrovnat, ale poslední slovo měl útočník Watkins, jenž se v 88. minutě po Digneho centru objevil na vzdálenější tyči a hlavičkou pečetil vítězství hostů. Newcastle je devátý s čtyřbodovou ztrátou na pátou Chelsea.
Crystal Palace mohl jít v úvodní půlhodině dvakrát do vedení, Mateta i Sarr ale ve velkých šancích selhali. Úvodní branku tak obstaral křídelník Chelsea Estevao, jenž se zmocnil špatné zpětné přihrávky obránce Canvota a od půlící čáry se řítil sám na Hendersona, jehož zblízka prostřelil.
Pět minut po přestávce zvýšil Joao Pedro a třetí branku přidal Fernández z penalty. Zmar domácích podtrhlo vyloučení Whartona, jenž v 72. minutě viděl druhou žlutou kartu během pěti minut. Porážku Crystal Palace v závěru alespoň zmírnil obránce Richards po rohovém kopu.
Nottingham brankami Igora Jesuse a Awoniyie zvítězil na hřišti Brentfordu 2:0 a vzdálil se sestupovému pásmu na rozdíl pěti bodů.
Anglická fotbalová liga - 23. kolo:
Brentford - Nottingham 0:2 (12. Igor Jesus, 79. Awoniyi), Crystal Palace - Chelsea 1:3 (88. Richards - 34. Estevao, 50. Joao Pedro, 64. Fernández z pen.), Newcastle - Aston Villa 0:2 (19. Buendía, 88. Watkins), Arsenal - Manchester United 2:3 (29. vlastní Martínez, 84. Merino - 37. Mbeumo, 50. Dorgu, 87. Cunha).
Tabulka:
1.
Arsenal
23
15
5
3
42:17
50
2.
Manchester City
23
14
4
5
47:21
46
3.
Aston Villa
23
14
4
5
35:25
46
4.
Manchester United
23
10
8
5
41:34
38
5.
Chelsea
23
10
7
6
39:25
37
6.
Liverpool
23
10
6
7
35:32
36
7.
Fulham
23
10
4
9
32:32
34
8.
Brentford
23
10
3
10
35:32
33
9.
Newcastle
23
9
6
8
32:29
33
10.
Sunderland
23
8
9
6
24:26
33
11.
Everton
22
9
5
8
24:25
32
12.
Brighton
23
7
9
7
33:31
30
13.
Bournemouth
23
7
9
7
38:43
30
14.
Tottenham
23
7
7
9
33:31
28
15.
Crystal Palace
23
7
7
9
24:28
28
16.
Leeds
22
6
7
9
30:37
25
17.
Nottingham
23
7
4
12
23:34
25
18.
West Ham
23
5
5
13
27:45
20
19.
Burnley
23
3
6
14
25:44
15
20.
Wolverhampton
23
1
5
17
15:43
8
Ligue 1
Fotbalisté Lyonu si v 19. kole francouzské ligy snadno poradili s posledními Metami 5:2, brazilský útočník Endrick zaznamenal premiérový hattrick v soutěži. Nejlepší střelec týmu Pavel Šulc ani Adam Karabec do utkání nezasáhli. Lyon je v tabulce čtvrtý, na vedoucí PSG ztrácí devět bodů.
Endrick započal své gólové představení v 11. minutě, v nastavení prvního poločasu zvýšil už na 4:1 a hattrick završil tři minuty před koncem z pokutového kopu. K devatenáctiletému Brazilci se na straně Olympique střelecky připojili Kluivert a Morton, porážku domácích zmírnili Kouao s Diallem.
Francouzská fotbalová liga - 19. kolo:
Nantes - Nice 1:4 (45.+2 Mohamed - 16. a 29. Cho, 40. Diop, 90.+3 Louchet), Brest - Toulouse 0:2 (27. Demba, 43. Gboho), Mety - Lyon 2:5 (34. Kouao, 64. Diallo - 11., 45.+1 a 87. z pen. Endrick, 16. Kluivert, 32. Morton), FC Paříž - Angers 0:0,
20:45 Lille - Štrasburk.
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
19
14
3
2
41:15
45
2.
Lens
19
14
1
4
33:16
43
3.
Marseille
19
12
2
5
44:20
38
4.
Lyon
19
11
3
5
32:20
36
5.
Lille
18
10
2
6
33:25
32
6.
Rennes
19
8
7
4
30:27
31
7.
Toulouse
19
8
5
6
31:23
29
8.
Štrasburk
18
8
3
7
28:22
27
9.
Lorient
19
6
7
6
25:30
25
10.
Monako
19
7
3
9
28:33
24
11.
Angers
19
6
5
8
20:25
23
12.
Brest
19
6
4
9
24:31
22
13.
Nice
19
6
3
10
25:36
21
14.
FC Paříž
19
5
5
9
24:32
20
15.
Le Havre
19
4
8
7
16:24
20
16.
Nantes
19
3
5
11
18:34
14
17.
Auxerre
19
3
3
13
14:29
12
18.
Mety
19
3
3
13
21:45
12
La Liga
Fotbalisté Barcelony ve španělské lize doma zdolali poslední Oviedo 3:0 a po 21. kole uhájili vedoucí příčku o bod před Realem Madrid. Atlético Madrid zvítězilo nad Mallorcou 3:0, protáhlo sérii bez porážky na pět zápasů a upevnili so třetí místo. Na Barcelonu ztrácí osm bodů.
Ligový lídr čtyři dny po vítězství 4:2 nad Slavií v Lize mistrů překonal obranu soupeře až v 52. minutě. Podobně jako ve středu v Edenu se prosadil Olmo umístěnou střelou zpoza vápna. Vedení Katalánců navýšil o pět minut později Raphinha a vítězství korunoval v 73. minutě akrobatickým kopem Yamal. Oviedo čeká na ligovou výhru už 14 zápasů a na záchranu ztrácí osm bodů.
Atlético poslal do vedení ve 25. minutě svým sedmým ligovým gólem Sörloth a v týmové tabulce střelců dostihl vedoucího Álvareze. Klid na kopačky "Rojiblancos" pak v 75. minutě dodal kuriózní vlastní gól. Hostující obránce Bauza ve snaze odkopnout centr Llorenteho napálil do obličeje spoluhráče Lópeze, od nějž se míč odrazil do sítě. Konečný výsledek zpečetil tři minuty před koncem střídající Almada.
Španělská fotbalová liga - 21. kolo:
Atlético Madrid - Mallorca 3:0 (22. Sörloth, 75. vlastní López, 87. Almada), FC Barcelona - Oviedo 3:0 (52. Olmo, 57. Raphinha, 73. Yamal),
18:30 San Sebastian - Celta Vigo,
21:00 Alavés - Betis Sevilla.
Tabulka:
1.
FC Barcelona
21
17
1
3
57:22
52
2.
Real Madrid
21
16
3
2
45:17
51
3.
Atlético Madrid
21
13
5
3
38:17
44
4.
Villarreal
20
13
2
5
37:21
41
5.
Espaňol Barcelona
21
10
4
7
25:25
34
6.
Betis Sevilla
20
8
8
4
33:25
32
7.
Celta Vigo
20
8
8
4
28:20
32
8.
Pamplona
21
7
4
10
24:25
25
9.
Elche
21
5
9
7
29:29
24
10.
San Sebastian
20
6
6
8
26:28
24
11.
FC Sevilla
21
7
3
11
28:33
24
12.
Bilbao
21
7
3
11
20:30
24
13.
Girona
20
6
6
8
20:34
24
14.
Valencie
21
5
8
8
22:33
23
15.
Vallecano
21
5
7
9
17:28
22
16.
Mallorca
21
5
6
10
24:33
21
17.
Getafe
20
6
3
11
15:26
21
18.
Alavés
20
5
4
11
16:25
19
19.
Levante
20
4
5
11
24:34
17
20.
Oviedo
21
2
7
12
11:34
13
Serie A
Fotbalisté Neapole ve 22. kole italské ligy podlehli v Turíně Juventusu 0:3, prohráli po šesti zápasech a na vedoucí Inter z třetího místa ztrácejí už devět bodů. Svěřenci Luciana Spallettiho ve vzájemném zápase uspěli poprvé od prosince 2023 a v tabulce jsou pátí bod za dnešním soupeřem.
Juventus poslal ve 22. minutě do vedení David, po přestávce pečetili výhru Yildiz a Kostič. Neapol mohou přeskočit fotbalisté AS Řím, pokud uspějí ve večerním šlágru proti AC Milán.
Martin Vitík v 73. minutě naskočil za Boloňu na hřišti FC Janov, kde jeho tým prohrál 2:3. Hosté při tom ještě po hodině hry vedli 2:0, ale byli oslabeni o vyloučeného brankáře Skorupského, jenž v 56. minutě neodhadl výběh z branky a následně tvrdě fauloval Vitinhu. Domácí otočku zařídili góly Malinovskij, Ekuban a Messias.
Italská fotbalová liga - 22. kolo:
Sassuolo - Cremona 1:0 (3. Fadera), Bergamo - Parma 4:0 (15. Scamacca z pen., 24. De Roon, 74. Raspadori, 90.+3 Krstovič), FC Janov - Boloňa 3:2 (62. Malinovskij, 78. Ekuban, 90.+1 Messias - 35. Ferguson, 47. Otoa), Juventus Turín - Neapol 3:0 (22. David, 77. Yildiz, 86. Kostič),
20:45 AS Řím - AC Milán.
Tabulka:
1.
Inter Milán
22
17
1
4
50:19
52
2.
AC Milán
21
13
7
1
34:16
46
3.
Neapol
22
13
4
5
31:20
43
4.
Juventus Turín
22
12
6
4
35:17
42
5.
AS Řím
21
14
0
7
26:12
42
6.
Como
22
11
7
4
37:16
40
7.
Bergamo
22
9
8
5
30:20
35
8.
Boloňa
22
8
6
8
32:27
30
9.
Lazio Řím
22
7
8
7
21:19
29
10.
Sassuolo
22
7
5
10
24:28
26
11.
Udine
21
7
5
9
22:33
26
12.
Cagliari
22
6
7
9
24:31
25
13.
FC Janov
22
5
8
9
25:31
23
14.
Cremona
22
5
8
9
20:29
23
15.
Parma
22
5
8
9
14:26
23
16.
FC Turín
22
6
5
11
21:40
23
17.
Lecce
22
4
6
12
13:29
18
18.
Fiorentina
22
3
8
11
24:34
17
19.
Hellas Verona
21
2
8
11
17:34
14
20.
Pisa
22
1
11
10
18:37
14
