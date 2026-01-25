Přeskočit na obsah
Sport

Arsenal chřadne, Manchester United srazil dalšího favorita. Šulc zůstal na lavičce

ČTK,Sport

V Anglii se zamotává boj o titul, Arsenal prohrál doma 2:3 s Manchesterem United, který po Manchesteru City srazil dalšího favorita. Ve Francii si Lyon připsal drtivé vítězství na hřišti Mét, Pavel Šulc ale nehrál ani minutu a jeho spoluhráč Endrick zazářil hattrickem.

Premier League - Arsenal v Manchester United
Declan Rice po utkání Arsenalu s Manchesterem UnitedFoto: REUTERS
Premier League

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 23. kole podlehl Manchesteru United 2:3 a utrpěl první domácí porážku v sezoně. Aston Villa porazila Newcastle 2:0 a drží krok s Manchesterem City. Oba týmy stáhly náskok Arsenalu na čtyři body. Chelsea zdolala Crystal Palace 3:1, předstihla Liverpool a je pátá.

Arsenal začal proti United daleko aktivněji a odměnou mu byla úvodní branka z 29. minuty. Martínez si pod tlakem Timbera srazil do vlastní sítě střílenou přihrávku Ödegaarda. Jakoby se "Kanonýři" nechali vedením uchlácholit, jejich aktivita po vstřeleném gólu opadla. Nevynucenými chybami nejprve Saliba nabídl gólovou šanci Fernandesovi, který ještě neuspěl, ale po mizerné přihrávce Zubimendiho se míče zmocnil Mbeumo a ten už se sám před brankářem Rayou nemýlil.

United pět minut po přestávce skóre otočili, tvrdou ránu zpoza vápna opřel Dorgu o břevno. Arsenal opět srovnal krok v 84. minutě gólem Merina, ale hosté si o tři minuty později vzali vedení zpět další povedenou trefou zpoza šestnáctky. Tři body Manchesteru zajistil střídající Cunha.

Tým Mikela Artety už tři kola nevyhrál, doma utrpěl první porážku od loňského května. "Rudým ďáblům" se vyplácí jmenování Michaela Carricka trenérem, čtyřiačtyřicetiletý kouč si po výhře v městském derby nad City připsal další cenný skalp. Jeho tým poskočil na čtvrté místo o bod před Chelsea.

Aston Villu v Newcastlu poslal v 19. minutě do vedení parádní trefou Argentinec Buendía. "Straky" se tlačily dopředu a snažily se vyrovnat, ale poslední slovo měl útočník Watkins, jenž se v 88. minutě po Digneho centru objevil na vzdálenější tyči a hlavičkou pečetil vítězství hostů. Newcastle je devátý s čtyřbodovou ztrátou na pátou Chelsea.

Crystal Palace mohl jít v úvodní půlhodině dvakrát do vedení, Mateta i Sarr ale ve velkých šancích selhali. Úvodní branku tak obstaral křídelník Chelsea Estevao, jenž se zmocnil špatné zpětné přihrávky obránce Canvota a od půlící čáry se řítil sám na Hendersona, jehož zblízka prostřelil.

Pět minut po přestávce zvýšil Joao Pedro a třetí branku přidal Fernández z penalty. Zmar domácích podtrhlo vyloučení Whartona, jenž v 72. minutě viděl druhou žlutou kartu během pěti minut. Porážku Crystal Palace v závěru alespoň zmírnil obránce Richards po rohovém kopu.

Nottingham brankami Igora Jesuse a Awoniyie zvítězil na hřišti Brentfordu 2:0 a vzdálil se sestupovému pásmu na rozdíl pěti bodů.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo:

Brentford - Nottingham 0:2 (12. Igor Jesus, 79. Awoniyi), Crystal Palace - Chelsea 1:3 (88. Richards - 34. Estevao, 50. Joao Pedro, 64. Fernández z pen.), Newcastle - Aston Villa 0:2 (19. Buendía, 88. Watkins), Arsenal - Manchester United 2:3 (29. vlastní Martínez, 84. Merino - 37. Mbeumo, 50. Dorgu, 87. Cunha).

Tabulka:

1.

Arsenal

23

15

5

3

42:17

50

2.

Manchester City

23

14

4

5

47:21

46

3.

Aston Villa

23

14

4

5

35:25

46

4.

Manchester United

23

10

8

5

41:34

38

5.

Chelsea

23

10

7

6

39:25

37

6.

Liverpool

23

10

6

7

35:32

36

7.

Fulham

23

10

4

9

32:32

34

8.

Brentford

23

10

3

10

35:32

33

9.

Newcastle

23

9

6

8

32:29

33

10.

Sunderland

23

8

9

6

24:26

33

11.

Everton

22

9

5

8

24:25

32

12.

Brighton

23

7

9

7

33:31

30

13.

Bournemouth

23

7

9

7

38:43

30

14.

Tottenham

23

7

7

9

33:31

28

15.

Crystal Palace

23

7

7

9

24:28

28

16.

Leeds

22

6

7

9

30:37

25

17.

Nottingham

23

7

4

12

23:34

25

18.

West Ham

23

5

5

13

27:45

20

19.

Burnley

23

3

6

14

25:44

15

20.

Wolverhampton

23

1

5

17

15:43

8

Ligue 1

Fotbalisté Lyonu si v 19. kole francouzské ligy snadno poradili s posledními Metami 5:2, brazilský útočník Endrick zaznamenal premiérový hattrick v soutěži. Nejlepší střelec týmu Pavel Šulc ani Adam Karabec do utkání nezasáhli. Lyon je v tabulce čtvrtý, na vedoucí PSG ztrácí devět bodů.

Endrick započal své gólové představení v 11. minutě, v nastavení prvního poločasu zvýšil už na 4:1 a hattrick završil tři minuty před koncem z pokutového kopu. K devatenáctiletému Brazilci se na straně Olympique střelecky připojili Kluivert a Morton, porážku domácích zmírnili Kouao s Diallem.

Francouzská fotbalová liga - 19. kolo:

Nantes - Nice 1:4 (45.+2 Mohamed - 16. a 29. Cho, 40. Diop, 90.+3 Louchet), Brest - Toulouse 0:2 (27. Demba, 43. Gboho), Mety - Lyon 2:5 (34. Kouao, 64. Diallo - 11., 45.+1 a 87. z pen. Endrick, 16. Kluivert, 32. Morton), FC Paříž - Angers 0:0,

20:45 Lille - Štrasburk.

Tabulka:

1.

Paris St. Germain

19

14

3

2

41:15

45

2.

Lens

19

14

1

4

33:16

43

3.

Marseille

19

12

2

5

44:20

38

4.

Lyon

19

11

3

5

32:20

36

5.

Lille

18

10

2

6

33:25

32

6.

Rennes

19

8

7

4

30:27

31

7.

Toulouse

19

8

5

6

31:23

29

8.

Štrasburk

18

8

3

7

28:22

27

9.

Lorient

19

6

7

6

25:30

25

10.

Monako

19

7

3

9

28:33

24

11.

Angers

19

6

5

8

20:25

23

12.

Brest

19

6

4

9

24:31

22

13.

Nice

19

6

3

10

25:36

21

14.

FC Paříž

19

5

5

9

24:32

20

15.

Le Havre

19

4

8

7

16:24

20

16.

Nantes

19

3

5

11

18:34

14

17.

Auxerre

19

3

3

13

14:29

12

18.

Mety

19

3

3

13

21:45

12

La Liga

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize doma zdolali poslední Oviedo 3:0 a po 21. kole uhájili vedoucí příčku o bod před Realem Madrid. Atlético Madrid zvítězilo nad Mallorcou 3:0, protáhlo sérii bez porážky na pět zápasů a upevnili so třetí místo. Na Barcelonu ztrácí osm bodů.

Ligový lídr čtyři dny po vítězství 4:2 nad Slavií v Lize mistrů překonal obranu soupeře až v 52. minutě. Podobně jako ve středu v Edenu se prosadil Olmo umístěnou střelou zpoza vápna. Vedení Katalánců navýšil o pět minut později Raphinha a vítězství korunoval v 73. minutě akrobatickým kopem Yamal. Oviedo čeká na ligovou výhru už 14 zápasů a na záchranu ztrácí osm bodů.

Atlético poslal do vedení ve 25. minutě svým sedmým ligovým gólem Sörloth a v týmové tabulce střelců dostihl vedoucího Álvareze. Klid na kopačky "Rojiblancos" pak v 75. minutě dodal kuriózní vlastní gól. Hostující obránce Bauza ve snaze odkopnout centr Llorenteho napálil do obličeje spoluhráče Lópeze, od nějž se míč odrazil do sítě. Konečný výsledek zpečetil tři minuty před koncem střídající Almada.

Španělská fotbalová liga - 21. kolo:

Atlético Madrid - Mallorca 3:0 (22. Sörloth, 75. vlastní López, 87. Almada), FC Barcelona - Oviedo 3:0 (52. Olmo, 57. Raphinha, 73. Yamal),

18:30 San Sebastian - Celta Vigo,

21:00 Alavés - Betis Sevilla.

Tabulka:

1.

FC Barcelona

21

17

1

3

57:22

52

2.

Real Madrid

21

16

3

2

45:17

51

3.

Atlético Madrid

21

13

5

3

38:17

44

4.

Villarreal

20

13

2

5

37:21

41

5.

Espaňol Barcelona

21

10

4

7

25:25

34

6.

Betis Sevilla

20

8

8

4

33:25

32

7.

Celta Vigo

20

8

8

4

28:20

32

8.

Pamplona

21

7

4

10

24:25

25

9.

Elche

21

5

9

7

29:29

24

10.

San Sebastian

20

6

6

8

26:28

24

11.

FC Sevilla

21

7

3

11

28:33

24

12.

Bilbao

21

7

3

11

20:30

24

13.

Girona

20

6

6

8

20:34

24

14.

Valencie

21

5

8

8

22:33

23

15.

Vallecano

21

5

7

9

17:28

22

16.

Mallorca

21

5

6

10

24:33

21

17.

Getafe

20

6

3

11

15:26

21

18.

Alavés

20

5

4

11

16:25

19

19.

Levante

20

4

5

11

24:34

17

20.

Oviedo

21

2

7

12

11:34

13

Serie A

Fotbalisté Neapole ve 22. kole italské ligy podlehli v Turíně Juventusu 0:3, prohráli po šesti zápasech a na vedoucí Inter z třetího místa ztrácejí už devět bodů. Svěřenci Luciana Spallettiho ve vzájemném zápase uspěli poprvé od prosince 2023 a v tabulce jsou pátí bod za dnešním soupeřem.

Juventus poslal ve 22. minutě do vedení David, po přestávce pečetili výhru Yildiz a Kostič. Neapol mohou přeskočit fotbalisté AS Řím, pokud uspějí ve večerním šlágru proti AC Milán.

Martin Vitík v 73. minutě naskočil za Boloňu na hřišti FC Janov, kde jeho tým prohrál 2:3. Hosté při tom ještě po hodině hry vedli 2:0, ale byli oslabeni o vyloučeného brankáře Skorupského, jenž v 56. minutě neodhadl výběh z branky a následně tvrdě fauloval Vitinhu. Domácí otočku zařídili góly Malinovskij, Ekuban a Messias.

Italská fotbalová liga - 22. kolo:

Sassuolo - Cremona 1:0 (3. Fadera), Bergamo - Parma 4:0 (15. Scamacca z pen., 24. De Roon, 74. Raspadori, 90.+3 Krstovič), FC Janov - Boloňa 3:2 (62. Malinovskij, 78. Ekuban, 90.+1 Messias - 35. Ferguson, 47. Otoa), Juventus Turín - Neapol 3:0 (22. David, 77. Yildiz, 86. Kostič),

20:45 AS Řím - AC Milán.

Tabulka:

1.

Inter Milán

22

17

1

4

50:19

52

2.

AC Milán

21

13

7

1

34:16

46

3.

Neapol

22

13

4

5

31:20

43

4.

Juventus Turín

22

12

6

4

35:17

42

5.

AS Řím

21

14

0

7

26:12

42

6.

Como

22

11

7

4

37:16

40

7.

Bergamo

22

9

8

5

30:20

35

8.

Boloňa

22

8

6

8

32:27

30

9.

Lazio Řím

22

7

8

7

21:19

29

10.

Sassuolo

22

7

5

10

24:28

26

11.

Udine

21

7

5

9

22:33

26

12.

Cagliari

22

6

7

9

24:31

25

13.

FC Janov

22

5

8

9

25:31

23

14.

Cremona

22

5

8

9

20:29

23

15.

Parma

22

5

8

9

14:26

23

16.

FC Turín

22

6

5

11

21:40

23

17.

Lecce

22

4

6

12

13:29

18

18.

Fiorentina

22

3

8

11

24:34

17

19.

Hellas Verona

21

2

8

11

17:34

14

20.

Pisa

22

1

11

10

18:37

14

