Arsenal a City se v Premier League přetahují o čelo, Krejčího tým zase prohrál

Fotbalisté Arsenalu v 18. kole anglické ligy porazili doma Brighton 2:1 a dál vedou tabulku o dva body před Manchesterem City, který stejným výsledkem zvítězil na hřišti Nottinghamu.
Wolverhampton podlehl domácímu Liverpoolu 1:2, Ladislav Krejčí odehrál za poražený tým celý zápas. Brentford i díky hattricku Kevina Schadeho doma zdolal Bournemouth 4:1.
Arsenal dominoval od úvodního hvizdu. Hosté z Brightonu mohli být o poločase rádi, že inkasovali jen ve 14. minutě z kopačky Ödegaarda, jenž se prosadil poprvé v sezoně. "Kanonýři" pokračovali ve velké aktivitě i po změně stran a v 52. minutě vedli o dva góly poté, co po Riceově centru z rohového kopu si míč do vlastní sítě srazil Rutter.
Čtyři z posledních šesti branek Arsenalu byly vlastní góly soupeře, což je stejně jako za předchozích 182 soutěžní trefách dohromady.
Brighton snížil zásluhou Gómeze z ojedinělé akce, která ale vybudila hosty ke zlepšenému výkonu a v 77. minutě zabránil vyrovnání Minteha jen famózní zákrok brankáře Rayi.
Pět minut před koncem měl šanci definitivně rozhodnout střídající Martinelli, z malého vápna ale překopl branku. Brighton z posledních pěti zápasů získal jen dva body.
Hrdinou "Citizens" byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
Nottingham je na posledním nesestupovém místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham, který podlehl doma Fulhamu 0:1.
Tomáš Souček za United odehrál posledních sedm minut, jeho tým prohrál potřetí za sebou a z posledních sedmi kol získal jen tři body za remízy. Fulham vyhrál potřetí za sebou a poskočil na desáté místo.
Liverpool rozhodl "slepenými" góly ve 41. a 42. minutě. Úspěšnými střelci byli Gravenberch a Wirtz, jenž zaznamenal první branku v dresu "Reds" od letního přestupu z Leverkusenu. Wolverhampton zdramatizoval druhé dějství brankou Buena, vyrovnat se mu ale nepovedlo.
Svěřenci Arneho Slota zvítězili potřetí v řadě a jsou čtvrtí o tři body před Chelsea, která dnes přivítá třetí Aston Villu. "Vlci" stále čekají na první ligový triumf a na záchranu ztrácejí 16 bodů.
Zápas byl prvním vzájemným soubojem týmů od tragické smrti Dioga Joty, který v obou klubech působil.
Při nástupu mužstev doprovázeli kapitána Liverpoolu Van Dijka synové zesnulého portugalského reprezentanta Dinis a Duarte, v hledišti byla i vdova Rute Cardosová. Symbolicky ve 20. minutě, která připomínala číslo Jotova dresu, fanoušci skandovali hráčovo jméno.
Německý záložník Schade odstartoval své galapředstavení už v sedmé minutě, po vlastním gólu brankáře Petroviče zvýšil krátce po změně stran už na 3:0 a hattrick završil v nastavení. Ztrátu mezitím zmírnil nejlepší střelec Bournemouthu Semenyo, jenž se prosadil podeváté v sezoně.
Brentford se po druhém výhře za sebou posunul na osmé místo, Bournemouth čeká na tříbodový zisk už devět kol a z 15. místa má na zónu sestupu devítibodový náskok.
Anglická fotbalová liga - 18. kolo:
Nottingham - Manchester City 1:2 (53. Hutchinson - 48. Reijnders, 83. Cherki), Arsenal - Brighton 2:1 (14. Ödegaard, 52. vlastní Rutter - 64. Gómez), Brentford - Bournemouth 4:1 (7., 51. a 90.+6 Schade, 39. vlastní Petrovič - 75. Semenyo), Burnley - Everton 0:0, Liverpool - Wolverhampton 2:1 (41. Gravenberch, 42. Wirtz - 52. Bueno), West Ham - Fulham 0:1 (85. Jiménez),
18:30 Chelsea - Aston Villa.
Tabulka:
1.
Arsenal
18
13
3
2
33:11
42
2.
Manchester City
18
13
1
4
43:17
40
3.
Aston Villa
17
11
3
3
27:18
36
4.
Liverpool
18
10
2
6
30:26
32
5.
Chelsea
17
8
5
4
29:17
29
6.
Manchester United
18
8
5
5
32:28
29
7.
Sunderland
17
7
6
4
19:17
27
8.
Brentford
18
8
2
8
28:26
26
9.
Crystal Palace
17
7
5
5
21:19
26
10.
Fulham
18
8
2
8
25:26
26
11.
Everton
18
7
4
7
18:20
25
12.
Brighton
18
6
6
6
26:25
24
13.
Newcastle
18
6
5
7
23:23
23
14.
Tottenham
17
6
4
7
26:23
22
15.
Bournemouth
18
5
7
6
27:33
22
16.
Leeds
17
5
4
8
24:31
19
17.
Nottingham
18
5
3
10
18:28
18
18.
West Ham
18
3
4
11
19:36
13
19.
Burnley
18
3
3
12
19:34
12
20.
Wolverhampton
18
0
2
16
10:39
2
Kvíz: Monarchie od Habsburků po Čingischána. Otestujte, co víte o panovnických rodech
Kolik monarchií dnes vládne v Evropě, kdo panoval nejdéle a koho sužovaly vrozené vady? Vyzkoušejte si znalosti v kvízu o králích a dynastiích.
Na druhý pokus Sparta v Davosu uspěla. I díky výbornému Kovářovi porazila Helsinky
Hokejisté Sparty porazili na Spenglerově poháru v Davosu tým IFK Helsinky 4:1 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli.
Cože jsi?! Bývalý Jágrův centr nechápal, hru mu sabotoval vlastní kapitán
Ottawa v prvních týdnech minulé sezony porazila doma St. Louis 8:1. Co se může zdát jako nevýznamné, je v tomto případě zásadní. Kdyby si tehdy odvezli dva body hosté, nejspíš by nikdy nevyšla na světlo historka, která teď baví hokejové fanoušky.
Nic pro děti. V Šíleně smutné princezně jsou narážky, které cenzoři raději "zamázli"
“Těch pětadvacet není za to, že děláš vtipy na krále, ale za to, že se jim směješ. To se nesmí.” Třeba tuto hlášku společně s dalšími scénami cenzoři za normalizace z pohádky Šíleně smutná princezna vystřihli. Největší problém měli se zákeřnými rádci, kteří glosovali tehdejší společenské dění. Z filmu tehdy zmizel třeba i rádcovský duet Kujme pikle, který se do pohádky vrátil až po revoluci.
Komplikovaný nasupený morous. Sovák zavrhnul syna, původně měl i jiné jméno
I čtvrt století po své smrti je Jiří Sovák stálicí televizních obrazovek. Jeho robustní herecké portfolio čítá okolo 170 titulů, z nichž mnohé se často reprízují. Své postavy obohacoval protichůdnými vlastnostmi. Vysoký herec byl dle řady lidí od mládí tak nějak předurčen k rolím protivných starších mužů, s nimiž si ho spojujeme nejčastěji. Ať už jde o Marečku, podejte mi pero!, nebo Chalupáře.