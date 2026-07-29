Argentinci si v Anglii najali ochranku. Může za to provokace na světovém šampionátu

Oslavy postupu Argentiny přes Anglii na mistrovství světa měly nečekanou dohru. Dvě hvězdy Premier League si preventivně najaly soukromou ochranku.
Po emotivním semifinále mistrovství světa mezi Argentinou a Anglií nezůstalo napětí jen na trávníku.
Obránce Manchesteru United Lisandro Martínez a záložník Liverpoolu Alexis Mac Allister si podle anglického deníku The Sun nechali na dva dny střežit své domy soukromou bezpečnostní službou.
Důvodem nebyly konkrétní výhrůžky ani útoky fanoušků. Obavy vyvolaly především bouřlivé oslavy argentinského postupu, během nichž se několik reprezentantů objevilo s transparentem hlásajícím, že „Malvíny patří Argentině“.
Právě spor o Falklandské ostrovy, kterým Argentinci říkají Malvíny, zůstává jedním z nejcitlivějších témat ve vztazích mezi oběma zeměmi. O souostroví se v roce 1982 vedla desetitýdenní válka, kterou vyhrála Británie a při níž zahynulo téměř 900 lidí.
Martínez transparent držel přímo v rukou, vedle něj byl při oslavách také Mac Allister. Transparent následně zvedli i Cristian Romero a Giovani Lo Celso.
Fotografie se během několika hodin rozběhly po sociálních sítích a vyvolaly v Británii řadu emotivních reakcí.
Podle Sunu hlídkovali u domů obou fotbalistů pracovníci soukromých bezpečnostních agentur dva dny.
Obavy nebyly úplně bezdůvodné. Anglický fotbal už podobné případy zažil. Po neproměněné penaltě Marcuse Rashforda ve finále mistrovství Evropy 2021 vandalové posprejovali jeho nástěnnou malbu v Manchesteru a útočník čelil vlně rasistických urážek na sociálních sítích.
Situace kolem argentinských reprezentantů je však v jednom ohledu specifická Přestože oba působí v největších anglických klubech, fanoušci Manchesteru United i Liverpoolu tradičně nemají k anglické reprezentaci zdaleka tak silný vztah jako k vlastním celkům.
Martínez si od svého příchodu na Old Trafford v roce 2022 vybudoval mezi příznivci United mimořádnou popularitu. Fanoušci na jeho podporu pravidelně skandují „Argentina“ a po triumfu na mistrovství světa v Kataru jej přivítali rozvinutou argentinskou vlajkou na tribuně Stretford End.
Podobného přijetí se po zisku světového titulu v roce 2022 dočkal také Mac Allister, tehdy ještě hráč Brightonu Fanoušci mu připravili vlastní transparenty a veřejně oslavovali jeho úspěch.
Liverpoolští příznivci navíc dlouhodobě dávají najevo svůj odstup od anglické reprezentace. Na Anfieldu se pravidelně objevuje transparent s nápisem „Nejsme Angličané, jsme Scousers“, zatímco na Old Trafford už řadu let visí vzkaz „United > England“.
Právě transparent s odkazem na Falklandy však připomněl, že některé historické rány zůstávají citlivé i více než čtyři desetiletí po válce.
Polský expremiér Morawiecki oznámil vznik nové frakce po sporu s Kaczyńským
Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování hlavní polské opoziční síly. Morawiecki uvedl, že zůstává v opozici a současnou vládu premiéra Donalda Tuska považuje za hroznou, napsala agentura PAP.
Pavel Zeman se ujal funkce evropského veřejného žalobce za Českou republiku
Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ve středu ujal funkce evropského veřejného žalobce za Českou republiku při Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Do uvolněné pozice národního člena České republiky v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech, se vrací Lukáš Starý.
Bláznivá smlouva pro Celebriniho. Kanadská superstar v San Jose vydělá rekordní balík
Hokejový supertalent Macklin Celebrini prodloužil v NHL s předstihem své působení v San Jose, ačkoliv má před sebou ještě poslední třetí rok nováčkovské smlouvy. S vedením Sharks podepsal pětiletou smlouvu do roku 2032 na 94 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun).
Populární nešikové Pat a Mat slaví 50 let. Vrátí se na filmové plátno
Dvojice neúnavných kutilů Pat a Mat oslaví půlstoletí návratem na filmové plátno, kde se od 8. října objeví již popáté. Režie se opět ujal Marek Beneš. Nové animované pásmo Pat a Mat: Zpátky na venkově nabídne podle tvůrců důmyslné zlepšováky, nečekané katastrofy i laskavý humor pro celou rodinu.
ŽIVĚ Trump po íránských útocích v Jordánsku pohrozil Teheránu odvetou
Spojené státy odpoví silou na noční íránské útoky na americké vojenské základny v Jordánsku. Stanici Fox News to ve středu řekl americký prezident Donald Trump, který údery balistickými střelami označil za překvapivé. Prezident potvrdil, že americká protivzdušná obrana střely úspěšně zneškodnila.