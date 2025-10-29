Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění

Třicetiletý Barák přišel do Sampdorie začátkem září. V klubu hostuje do konce sezony z Fiorentiny, kde mu v létě 2026 vyprší smlouva.
V dresu tradičního janovského celku, který se však od předloňského roku plácá ve druhé nejvyšší soutěži, nastoupil do osmi ligových zápasů. A první bod si připsal až v úterý na hřišti Empoli.
Do té doby se Barák potýkal s kritikou, která vyvrcholila při sobotním domácím duelu proti Frosinone. Příbramský rodák byl střídán po hodině hry za stavu 0:1 a někteří fanoušci Sampdorie ho vypískali.
Rýpli si také na sociálních sítích.
"Viděl jsem Baráka jedinkrát běhat. Trvalo mu dvě minuty, než urazil pět metrů," napsal příznivec Ciro na síti X. "Barák byl trapný," dodal Luca Attanasio.
A o českém záložníkovi mluvil na tiskové konferenci také trenér Angelo Gregucci, který v sobotu vedl trápící se Sampdorii poprvé.
"Že na něho lidé pískali? Myslím, že si to uvědomuje. Od takových hráčů se snažíme vyžadovat víc," řekl Gregucci. "Pokud chce něco dokázat, jsem pro něj k dispozici ve dne i v noci - zvlášť pro někoho, kdo dlouhá léta působí na nejvyšší úrovni," doplnil.
Podobně o Barákovi mluvil i předchozí kouč Massimo Donati, jenž ho postupem času stáhl ze základní sestavy. "To je typ hráče, který musí být rozdílový bez ohledu na to, kdy hraje," hlásil.
Na kritiku ze soboty odpověděl majitel 44 startů za českou reprezentaci povedeným způsobem.
V úterý proti Empoli naskočil z lavičky a precizní přihrávkou levačkou nachystal gól hlavičkujícímu Marvinovi Cunimu. V osmém startu za Sampdorii zapsal první bod v podobě asistence.
Od fanouškovského webu Sampdorianews.net si na desetibodové škále vysloužil známku 6,5.
"Po nástupu do hry byl sotva patrný, stále mu chyběla rychlost a kreativita. Ale zlepšil se, což potvrdil perfektní asistencí," hodnotil autor.
Slova chvály měl pro Baráka tentokrát i asistent trenéra Salvatore Foti, zaskakující za potrestaného hlavního kouče Gregucciho.
"Barák musí být ve druhé lize rozdílový," zopakoval. "Lidé by měli vědět, že dnes přišel na svět jeho třetí syn. Antonín přesto přišel, aby odehrál zápas - a odehrál ho velmi dobře," prohlásil.
Prozradil tedy, že Barákova manželka Nikola porodila po Antonínovi a Dominikovi třetího syna.
Nicméně zatímco Barák osobně zažíval v úterý zcela opačné pocity než v sobotu, Sampdoria proti Empoli - stejně jako předtím s Frosinone - jen remizovala 1:1.
V tabulce Serie B zůstává na sestupové 18. příčce, se sedmi body a jedinou výhrou za dosavadních deset kol.