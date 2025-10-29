Fotbal

Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 7 minutami
Pořádně turbulentním obdobím si v Itálii prochází český fotbalový záložník Antonín Barák. Z Fiorentiny hostuje v druholigové Sampdorii Janov a zatímco v sobotu si vyslechl pískot od vlastních fanoušků i kritiku trenéra, v úterý už zažíval zcela opačné pocity.
Antonín Barák v Itálii hostuje z Fiorentiny v druholigové Sampdorii Janov.
Antonín Barák v Itálii hostuje z Fiorentiny v druholigové Sampdorii Janov. | Foto: Reuters

Třicetiletý Barák přišel do Sampdorie začátkem září. V klubu hostuje do konce sezony z Fiorentiny, kde mu v létě 2026 vyprší smlouva.

V dresu tradičního janovského celku, který se však od předloňského roku plácá ve druhé nejvyšší soutěži, nastoupil do osmi ligových zápasů. A první bod si připsal až v úterý na hřišti Empoli.

Související

Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

Pavel Šulc

Do té doby se Barák potýkal s kritikou, která vyvrcholila při sobotním domácím duelu proti Frosinone. Příbramský rodák byl střídán po hodině hry za stavu 0:1 a někteří fanoušci Sampdorie ho vypískali.

Rýpli si také na sociálních sítích.

"Viděl jsem Baráka jedinkrát běhat. Trvalo mu dvě minuty, než urazil pět metrů," napsal příznivec Ciro na síti X. "Barák byl trapný," dodal Luca Attanasio.

A o českém záložníkovi mluvil na tiskové konferenci také trenér Angelo Gregucci, který v sobotu vedl trápící se Sampdorii poprvé.

"Že na něho lidé pískali? Myslím, že si to uvědomuje. Od takových hráčů se snažíme vyžadovat víc," řekl Gregucci. "Pokud chce něco dokázat, jsem pro něj k dispozici ve dne i v noci - zvlášť pro někoho, kdo dlouhá léta působí na nejvyšší úrovni," doplnil.

Podobně o Barákovi mluvil i předchozí kouč Massimo Donati, jenž ho postupem času stáhl ze základní sestavy. "To je typ hráče, který musí být rozdílový bez ohledu na to, kdy hraje," hlásil.

Na kritiku ze soboty odpověděl majitel 44 startů za českou reprezentaci povedeným způsobem.

V úterý proti Empoli naskočil z lavičky a precizní přihrávkou levačkou nachystal gól hlavičkujícímu Marvinovi Cunimu. V osmém startu za Sampdorii zapsal první bod v podobě asistence.

Od fanouškovského webu Sampdorianews.net si na desetibodové škále vysloužil známku 6,5.

"Po nástupu do hry byl sotva patrný, stále mu chyběla rychlost a kreativita. Ale zlepšil se, což potvrdil perfektní asistencí," hodnotil autor.

Související

Vozík sjel z cyklostezky a přišel náraz. Brankář Interu Milán autem usmrtil invalidu

Josep Martínez

Slova chvály měl pro Baráka tentokrát i asistent trenéra Salvatore Foti, zaskakující za potrestaného hlavního kouče Gregucciho.

"Barák musí být ve druhé lize rozdílový," zopakoval. "Lidé by měli vědět, že dnes přišel na svět jeho třetí syn. Antonín přesto přišel, aby odehrál zápas - a odehrál ho velmi dobře," prohlásil.

Prozradil tedy, že Barákova manželka Nikola porodila po Antonínovi a Dominikovi třetího syna.

Nicméně zatímco Barák osobně zažíval v úterý zcela opačné pocity než v sobotu, Sampdoria proti Empoli - stejně jako předtím s Frosinone - jen remizovala 1:1.

V tabulce Serie B zůstává na sestupové 18. příčce, se sedmi body a jedinou výhrou za dosavadních deset kol.

 
Mohlo by vás zajímat

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

Šulc rozděluje Lyon. Je jako švýcarský nůž, kouč ale neví, jak ho využít, tvrdí o něm

Divočina na Letné. VAR neuznal tři góly, nakonec rozhodl vlastenec a Sparta je první

Divočina na Letné. VAR neuznal tři góly, nakonec rozhodl vlastenec a Sparta je první

Sparta - Bohemians 2:1. Letenští nakonec otočili derby, do utkání vstupoval VAR

Sparta - Bohemians 2:1. Letenští nakonec otočili derby, do utkání vstupoval VAR
Fotbal sport Obsah Antonín Barák Evropské soutěže Sampdoria Janov Česká fotbalová reprezentace Fiorentina

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit
Česká liga

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Rozhodčí nejprve chybně neuznali branku Vlasije Sinjavského z Bohemians a pak rovněž za stavu 0:0 trefu sparťana Jakuba Martince.
před 7 minutami
Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění
Fotbal

Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění

V sobotu si Antonín Barák vyslechl pískot od vlastních fanoušků i kritiku trenéra, v úterý už prožíval zcela opačné pocity.
Aktualizováno před 8 minutami
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura
Domácí

ŽIVĚ
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami
Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici
Ekonomika

Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší z celé Evropské unie.
Aktualizováno před 38 minutami
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Auto

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič
Prohlédnout si 4 fotografie
Tato Octavia se v Číně vyráběla do roku 2023. Teď se objevila v nabídce v Rusku jako nové auto.
Třetí generace Octavie skončila v Česku už v roce 2020, aktuálně vypadá nejprodávanější model z Mladé Boleslavi takto.
před 1 hodinou

Národní identitní autorita, která slouží pro fungování eDokladů, je nedostupná

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální informační agentura, která systém provozuje, na nápravě pracuje. Agentura…
Přečíst zprávu
Další zprávy