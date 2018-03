Anglii zasypal sníh. Everton mezi vločkami vykopal tři body, Crystal Palace zabral

před 2 hodinami

Na hřišti Huddersfieldu už Crystal Palace vyhrál, Ze tří bodů se radoval i Everton proti Stoke.

Londýn - Fotbalisté Crystal Palace ukončili sedmizápasové čekání na výhru a po vítězství 2:0 na hřišti Huddersfieldu se v anglické lize dostali z pásma sestupu. Naopak poslední West Bromwich v závěrečné čtvrthodině dovolil Bournemouthu otočit zápas a připsal si osmou soutěžní prohru za sebou.

Crystal Palace nutně potřeboval vyhrát a to se mu povedlo zásluhou Jamese Tomkinse, který ve 23. minutě zužitkoval rohový kop a dotlačil míč do branky. To hosty uklidnilo a ve druhé půli vedení navýšili proměněnou penaltou Luky Milivojeviče.

West Bromwichi schází na záchranu už deset bodů, ale proti Bournemouthu byl blízko snížení této ztráty, když vedl po trefě Jaye Rodrigueze. Jenže v 77. minutě si navedl míč na střelu z dálky Jordon Ibe, jehož pokus nebyl výrazně prudký, přesto skákavá střela skončila v síti. A minutu před koncem dokonal obrat střelou z přímého kopu Junior Stanislas.

Stoke i přes hodinové oslabení po vyloučení Charlieho Adama za ostrý skluz na zasněženém trávníku sahalo po bodovém zisku v duelu s Evertonem. Po standardní situaci totiž i v deseti srovnal Eric Choupo-Motingg, jenže šest minut před koncem svým druhým gólem v utkání rozhodl o výhře hostů Cenk Tosun.

Anglická fotbalová liga - 31. kolo:

Bournemouth - West Bromwich 2:1 (77. Ibe, 89. Stanislas - 49. Jay Rodriguez), Huddersfield - Crystal Palace 0:2 (23. Tomkins, 68. Milivojevič z pen.), Stoke - Everton 1:2 (77. Choupo-Moting - 69. a 84. Tosun),

18:30 Liverpool - Watford.