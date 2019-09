Krev byla všude. Záložník Chelsea vyjel po kolegově přítelkyni, zbilo ho šest mužů

Jmenuje se Drinkwater, ale v jeho případě latinské rčení nomen omen evidentně selhává. Záložník Chelsea rád sáhne po ostřejším pití a teď lítá v dalším průšvihu.

Tenhle přestup se Chelsea opravdu nepovedl. Londýnský klub předloni zaplatil za Dannyho Drinkwatera 35 milionů liber, tedy téměř miliardu korun, anglický záložník toho ovšem v dresu Blues moc neodkopal a nyní skončil na hostování do Burnley. Zato se proslavil několika pořádnými průšvihy.

New video shows Chelsea flop Danny Drinkwater aiming headbutt in nightclub brawl https://t.co/AK22Gfy8pV pic.twitter.com/Z0ggX3RhNV — Mirror Football (@MirrorFootball) September 20, 2019

Ten zatím poslední se datuje ke konci srpna, když vyrazil s přáteli pařit do nočního klubu v Manchesteru. Anglická média získala záznam, na kterém Drinkwater razantní hlavičkou udeřil jiného muže do hlavy, načež se spustila hromadná bitka.

Celý incident měl vyprovokovat sám Drinkwater, který se pokusil sbalit přítelkyni Kgosi Ntlheho, hvězdě druholigového Scunthorpe United. "Je mi to jedno, kámo, jde se mno domů," údajně prohlásil opilý Drinkwater.

Následně se spustila rvačka, kterou neměl devětadvacetiletý záložník šanci vyhrát. Vrhlo se na něj hned šest mužů, kteří na něj zaútočili pěstmi, kopanci a nespecifikovaným tupým předmětem.

"V jednu chvíli Drinkwater ležel na zemi stočený do klubíčka. Útočníci mu skákali po nohou a křičeli: zlámejte mu hnáty! Moc dobře věděli, že je to fotbalista a že takto přijde o zdroj své obživy," prohlásil jeden ze svědků incidentu. "Všude byla krev… Bylo to strašné," popisoval další návštěvník nočního klubu.

Drinkwater z incidentu vyvázl s natrženými vazy v kotníku, s oteklým obličejem, zakrváceným okem a rozsáhlými pohmožděninami na pažích a ramenou. Dá se předpokládat, že bude mimo hru nejméně měsíc.

"Danny je zdevastovaný, jeho zranění jsou značná. Je na tom špatně i psychicky. Cítí se naprosto ponížený a uvědomuje si, že do podobné situace se už nikdy nemůže dostat. Sám přiznává, že byl mimořádně opilý," prohlásil zdroj blízký hráčovu okolí.

Sám Drinkwater po pobytu v nemocnici raději pláchl do Španělska. Měl obavy, co by mu řekli šéfové klubu, kdyby ho viděli ve stavu, v jakém byl.

Přitom neuběhlo ani půl roku, kdy Drinkwater způsobil nehodu pod vlivem alkoholu. Poblíž Manchesteru narazil opilý do zdi a utrpěl lehčí zranění. Soud mu následně uložil trest 70 hodin veřejně prospěšných prací a zákaz řízení na 20 měsíců.