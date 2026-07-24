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Sport

Anglii pobouřilo šokující video. Fotbalový reprezentant mlátil spoluhráče, ostatní ho natáčeli

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Anglií otřásá skandál s videem, na kterém člen fotbalové reprezentace do 16 let bije spoluhráče.

Rvačka anglických reprezentantů do 16 let
Rvačka anglických reprezentantů do 16 letFoto: Repro: X
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Nechutná scéna se odehrává na hotelovém pokoji. Jeden z anglických mladíků zaklekne na posteli spoluhráče a mlátí ho pěstmi.

Pak napadeného vláčí za tričko po místnosti, chytí ho do kravaty a znovu bije, než ho chytí za krk a znovu přimáčkne k posteli.

Nikdo z dalších hráčů v anglických reprezentačních soupravách nezakročí, nepokusí se činu zabránit.

Naopak si scénu natáčejí na mobily, které přikládají až k hlavě oběti, posmívají se jí a agresora ještě povzbuzují.

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K incidentu došlo nejspíš loni v říjnu v Turecku, kde hrála anglická reprezentace na turnaji šestnáctiletých s Walesem, Portugalskem a domácím týmem.

Video na sociálních sítích viděly miliony lidí, většina označila počínání hráčů za nepřijatelnou šikanu.

„Tohle není školní hřiště, tohle je reprezentace Anglie. A všichni ti, kdo to natáčeli a podněcovali, by měli taky dostat trest,“ napsal jeden z komentujících.

„Ani jeden neřekl, že tohle je špatně, a nepokusil se to zastavit,“ přidal se další.

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Anglická fotbalová asociace se prý o činu dozvěděla a přijala opatření.„Během kempu reprezentace U16 jsme byli upozorněni na jistou záležitost. V té době byla rychle vyřešena,“ citoval deník The Sun tiskového mluvčího asociace bez dalších podrobností.

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