Anglie se doma třásla, Čechoslováci sahali po senzaci. Pak přišla rána z noci a mlhy

Byl to zápas, který se do historie československého fotbalu zapsal navzdory porážce. V roce 1937 se národní tým postavil v Londýně výběru Anglie a v mimořádně dramatické bitvě sahal až do posledních minut po výsledku, který by tehdy znamenal obrovskou senzaci.
Už samotná cesta do Anglie vypadala v roce 1937 úplně jinak než dnes. Fotbalisté vyrazili vlakem a pokračovali lodí.
V Londýně je čekalo srdečné přijetí i návštěva lední revue. Mnohem méně přívětivé však bylo klima.
„Počasí nám nepřálo. Hrací plocha byla blátivá, viditelnost nevalná,“ vzpomínal legendární rozhlasový reportér Josef Laufer.
Atmosféru tehdejšího anglického fotbalu dokresluje jeho vzpomínka na manažera Arsenalu, který na stadion přijel luxusním vozem.
Řidič mu na tribunu přinesl dvě teplé houně a také velkou láhev šampaňského. Další následovala před druhým poločasem.
Na hřišti už ovšem Angličany žádný pohodlný večer nečekal.
Hrálo se v dešti, chvílemi sněžilo a stadion postupně zahalovalo stále větší šero. Domácí se sice dostali do vedení, ale Puč vyrovnal.
Když Anglie odskočila na 3:1, Nejedlý hned zase snížil. Po přestávce zvýšili domácí na 4:2, jenže československý tým se odmítl vzdát. Zeman a znovu Puč vyrovnali na 4:4.
Senzace byla na dosah.
Puč měl dokonce příležitost skóre otočit. Místo československého vedení ale přišla v 83. minutě smůla.
Jeden z obránců se pokusil odvrátit centrovaný míč, ten se mu však od mokré hlavy stočil do odkryté části branky. Anglie vedla 5:4 a těsný náskok už udržela.
Výkon hostů přesto vyvolal po Evropě značný ohlas. Francouzský list Paris Soir svůj článek nadepsal výmluvně: Anglický lev se doma třásl. Mnichovský Fussball zase popsal rozhodující vlastní gól jako „ránu z noci a mlhy“.
Také jeden z anglických listů připomněl okolnosti rozhodující trefy. Hvězdný Stanley Matthews podle něj vstřelil třetí a čtvrtý gól sám, zatímco k pátému mu pomohly déšť, mlha, šero i obránce hostů.
Silný dojem zanechal zápas rovněž v belgickém rozhodčím Johnu Langenusovi. Skutečnost, že československý tým ještě sedm minut před koncem držel nerozhodný stav a nakonec téměř za tmy podlehl vlastní brankou, označil za něco neuvěřitelného.
Teď se česká reprezentace do Londýna vrací. Dnes ji ve Wembley čeká v Lize národů bronzový medailista z posledního mistrovství světa.
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