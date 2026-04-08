Sport

Anglie řeší skandál. Rozhodčí podezřelý z obtěžování kolegyně policistky dál pískal

Radek Vičík

Anglický fotbal řeší další vážnou aféru. Zkušený asistent rozhodčího Richard West, který ještě nedávno působil v zápasech FA Cupu, čelí policejnímu vyšetřování kvůli podezření z nevhodného chování vůči kolegyni. Přesto dál pískal, což vyvolalo ostrou kritiku.

Anglický rozhodčí Richard WestFoto: Profimedia
Jednapadesátiletý West patří mezi známá jména. V minulosti působil v Premier League i evropských soutěžích a pravidelně se objevoval u významných utkání. Nyní se ale do centra pozornosti dostal z úplně jiného důvodu.

Podle informací britského deníku The Sun měl udržovat vztah s podřízenou kolegyní z policejního prostředí.

Po jeho skončení se však situace údajně změnila v nepříjemný nátlak. Ve hře měly být zprávy, dárky i nevyžádaný kontakt.

Objevila se také podezření, že se snažil ovlivňovat její pracovní rozpis, a tím i to, s kým se bude vídat během služby.

Případ už řeší policejní vyšetřovatelé a směřuje k disciplinárnímu řízení. Právě tady ale začíná část, která pobouřila fanoušky i část odborné veřejnosti. Navzdory závažným obviněním West dál nastupoval k fotbalovým zápasům.

V Anglii tak zaznívá stále stejná otázka: pokud jsou podezření natolik vážná, že policie reagovala okamžitě, proč nedošlo ke stejně rychlé reakci i ve fotbale?

Podle zákulisních informací měla o situaci vědět nejen Fotbalová asociace, ale také organizace PGMOL, která zajišťuje nasazování rozhodčích. Přesto nepřišla žádná okamžitá stopka. A právě to řada lidí nechápe.

Celá kauza je o to citlivější, že anglický fotbal v posledních letech zdůrazňuje politiku nulové tolerance vůči nevhodnému chování.

Tvrdě se řeší rasismus, sexismus i vystupování hráčů a trenérů. O to výrazněji teď celý případ působí jako selhání systému.

Nejde navíc jen o reputaci. West měl podle dostupných informací dál pobírat odměny za zápasy, které v anglickém fotbale dosahují vysokých částek. I to přispělo k rostoucí vlně kritiky.

Kauza tak už dávno není jen příběhem jednoho rozhodčího. Otevírá širší otázku, jak rychle a důrazně má fotbalové prostředí reagovat ve chvíli, kdy se objeví podobně závažná podezření.

ŽIVĚ Americké síly dohlédnou na Írán, než podepíše mírovou smlouvu, oznámil Trump

Veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál USA zůstanou nasazeny poblíž Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, uvedl v noci na čtvrtek Donald Trump. Přes noc začalo platit mezi USA a Íránem dvoutýdenní příměří. Íránská delegace ve čtvrtek dorazí do Islámábádu na jednání s USA o řešení krize na Blízkém východě, oznámil íránský velvyslanec v Pákistánu.

