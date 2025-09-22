Fotbal

Anglie řeší podivný čin Guardioly, náhle políbil rozhodčího. Bude z toho další aféra?

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 2 hodinami
Fotbalová Anglie s údivem sledovala čin Pepa Guardioly. Trenér Manchesteru City v závěru nedělního ligového šlágru s Arsenalem nečekaně políbil čtvrtého rozhodčího. A fanoušci řeší, jestli z toho nemůže vzniknout podobná aféra, jaká stála kariéru jeho krajana, nyní už bývalého šéfa španělského fotbalového svazu Luise Rubialese.
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola těsně před tím, než políbil čtvrtého rozhodčího Craiga Pawsona.
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola těsně před tím, než políbil čtvrtého rozhodčího Craiga Pawsona. | Foto: Profimedia

"Citizens" drželi na Emirates Stadium v 5. kole Premier League těsné vedení, které jim už v 9. minutě vystřelil kanonýr Erling Haaland.

Když se rozběhla poslední minuta řádné hrací doby, všichni čekali, kolik času ještě dostane Arsenal k případnému vyrovnání.

Než čtvrtý rozhodčí Craig Pawson oznámil porci přidaných minut, dostal se do konverzace s koučem hostů Guardiolou.

Španěl najednou s úsměvem chytil sudího za krk, přitáhl ho k sobě a políbil ho.

"Guardiola bizarně políbil čtvrtého rozhodčího. Fanoušky zmátl moment Guardiolova šílenství," referuje o nezvyklém chování slavného kouče deník The Sun.

Fanoušci ihned začali debatovat, zda Guardiola nemůže dopadnout jako bývalý první muž španělského fotbalu Rubiales.

Ten při slavnostním ceremoniálu po triumfu Španělek na mistrovství světa v Austrálii v roce 2023 spontánně políbil hráčku Jenni Hermosovou bez jejího souhlasu a byl obviněn ze sexuálního napadení. V únoru za něj dostal pokutu 10.800 eur (zhruba 270.000 korun).

Soud navíc Rubialesovi, který od začátku obvinění odmítal, uložil na jeden rok zákaz přiblížit se k Hermosové na vzdálenost menší než 200 metrů a komunikovat s ní.

Rubiales kvůli hojně propírané aféře odstoupil z funkce svazového šéfa a navíc od FIFA dostal tříletý zákaz působení ve fotbale. Proti trestu se odvolal k arbitráži CAS, ale neúspěšně. Disciplinární komise ho navíc vyšetřovala kvůli nevhodnému chování a poškození dobrého jména fotbalu i FIFA.

Ostatně i Guardiola by si možná náhlé citové vzplanutí rozmyslel, kdyby věděl, že během sedmi minut nastaveného času, který Pawson vzápětí ohlásil, vyrovná Arsenal díky Gabrielu Martinellimu na konečných 1:1.

"Citizens" jsou tak po pěti kolech s pouhými dvěma výhrami až na devátém místě tabulky se stejným ziskem jako jejich kritizovaný městský rival United.

Anglická fotbalová liga - 5. kolo:

Arsenal - Manchester City 1:1 (90.+3 Martinelli - 9. Haaland).

1. Liverpool 5 5 0 0 11:5 15
2. Arsenal 5 3 1 1 10:2 10
3. Tottenham 5 3 1 1 10:3 10
4. Bournemouth 5 3 1 1 6:5 10
5. Crystal Palace 5 2 3 0 6:2 9
6. Chelsea 5 2 2 1 10:5 8
7. Sunderland 5 2 2 1 6:4 8
8. Fulham 5 2 2 1 6:5 8
9. Manchester City 5 2 1 2 9:5 7
10. Everton 5 2 1 2 6:5 7
11. Manchester United 5 2 1 2 6:8 7
12. Leeds 5 2 1 2 4:7 7
13. Newcastle 5 1 3 1 3:3 6
14. Brighton 5 1 2 2 6:8 5
15. Nottingham 5 1 2 2 5:9 5
16. Burnley 5 1 1 3 5:8 4
17. Brentford 5 1 1 3 6:10 4
18. Aston Villa 5 0 3 2 1:5 3
19. West Ham 5 1 0 4 5:13 3
20. Wolverhampton 5 0 0 5 3:12 0
 
