Anglie - Česko 3:0. Domácí ve Wembley zcela dominovali, dva góly dal Kane
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Anglií a Českem.
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace
Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.