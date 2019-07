"Vraťte mi psa, zaplatím cokoliv." Fotbalová hvězda poslala dojemný vzkaz únoscům

před 1 hodinou

Sídlo fotbalisty Daniela Sturridge v Los Angeles navštívili zloději. Ukradené věci by anglický reprezentant oželel, nesmířil se však s tím, že lupiči unesli jeho psa. V dojemném vzkazu, který Sturridge nahrál na sociální sítě, prosí o vrácení svého miláčka a slibuje vysokou odměnu.

Zloději vykradli dům bývalého hráče Liverpoolu v noci na úterý. Sturridge umístil na sociální sítě několik videí ze svého sídla včetně adresy a záběrů z kamerového systému, který jeho sídlo monitoroval.

Podle 28násobného reprezentanta Anglie, jemuž po sezoně skončila smlouva s Liverpoolem, si zloději odnesli několik tašek věcí, nejvíc ho však zasáhlo, že unesli i jeho psa jménem Lucci. Na Instagram nahrál dojemné video, kde vyzývá, aby mu čtyřnohého parťáka vrátili.

"Poslouchejte. Někdo se vloupal do mého domu v LA a vzal mého psa. Jestli někdo víte, kdo se mi dostal do domu, zaplatím cokoliv, myslím to vážně," slibuje Sturridge a zlodějům vzkázal: "Jak můžete někomu vzít psa? Jste šílení? Přišli jste do domu a sebrali psa? Jestli ho někdo najdete, zaplatím cokoliv. Chci svého psa zpátky."

Sturridge, jenž pomohl Liverpoolu k triumfu v posledním ročníku Ligy mistrů a stal se tak prvním Angličanem, jenž tuto soutěž vyhrál se dvěma různými kluby, pak nahrál ještě několik dalších vzkazů a postů s Lucci. Zlodějům také adresoval slib, že jim nikdo nedá za jeho psa víc než on a že se mu mají ozvat.

Jeden ze vzkazů Daniela Sturridge: