Kinský v epicentru hádek. Čecha tvrdě znevážil populární anglický expert

Už ve druhém kole uvidí anglická Premier League souboj českých brankářů, nových jedniček svých týmů. Zatímco Antonín Kinský a jeho Tottenham zahájili ostře sledovanou soutěž pořádným průšvihem, Lukáš Horníček a Newcastle příjemně překvapili.
Vypadal, jako kdyby v Premier League chytal už několik sezon. Čtyřiadvacetiletý Horníček po přestupu z Bragy svým klidem a jistotou uchvátil fanoušky Strak.
„Nejlepší gólman, jakého jsme si mohli přát. Vypadal daleko sebejistěji než v přípravě. Na míči byl klidný a měl několik skvělých zákroků. Nesrovnatelně lepší výkon, než který kdy předvedl Nick Pope,“ chválil a rýpl si do Horníčkova předchůdce fanouškovský web Toon Takeover.
Český brankář v elektrizující atmosféře v St. James‘ Parku přispěl kvalitním výkonem k remíze Newcastlu s Liverpoolem, zaskvěl se zejména fenomenálním reflexem po ráně Němce Floriana Wirtze.
Mohlo být ještě veseleji, v posledních vteřinách ale dostali Reds k dispozici penaltu a hvězdný Maďar Dominik Szoboszlai ji nemohl trefit lépe.
„Hrál v Braze, předtím v Pardubicích a najednou stojíš na takovém stadionu při takové události. A frajer to zvládne takhle. To je neuvěřitelné. Je vyspělý a hodně si věří,“ prohlásil v pořadu Premier Cast na stanici Canal+ Sport bývalý brankář Dominik Rodinger.
„Z jeho řeči těla jsem měl pocit, že to je frajer, který tam chytá pátou sezonu. Naprosto suverénní. Naprosto klidný po celý zápas i na tomhle stadionu, kde to je opravdu blázinec. Jeho obránci z něj musí být unešení, pořád diriguje, pořád na ně mluví,“ přidal se Karel Poborský.
Fanoušci v Anglii ale mívají krátkou paměť. Koho jeden týden vynášejí do nebes, může během okamžiku prožívat absolutní zatracení.
Své o tom vědí třeba Tomáš Souček, Vladimír Coufal nebo relativně nově i Antonín Kinský.
Druhý český gólman v nejlepší lize světa se v sobotu s pravděpodobností hraničící s jistotou znovu postaví do branky ambiciózního, výrazně posíleného, ale kritizovaného a znovu vysmívaného Tottenhamu.
Spurs už během léta přivedli podle agentury AP posily za astronomických 400 milionů dolarů (asi 8,3 miliardy korun), přesto v úvodním kole schytali v londýnském derby tvrdý direkt 3:0 na stadionu Brentfordu.
Ano, italskému manažerovi Robertu de Zerbimu chyběla celá řada hráčů, kteří budou hrát v základu, přesto se na Tottenham snesla v Anglii vlna kritiky a despektu.
Výrazně rezonovala nesmlouvavá hodnocení někdejšího útočníka Troye Deeneyho, který se otíral prakticky o všechny řady Kohoutů a zpochybňoval, že by klub přes všechny superdrahé příchody reálně posílil.
„Přivedli Andyho Robertsona, ale odešel Djed Spence, takže jsou na tom hůř. Mají nové stopery Senesiho a Van Heckeho, ale přišli o Romera, který byl lepší než oni,“ podotkl a nadšený nebyl ani z posil do zálohy: Sandra Tonaliho a Mateuse Fernandese.
Opřel se i do brankářů tak, že nepřímo dehonestoval Kinského.
„Co se týče brankářů, koupili Dúbravku, aby byl trojkou. A on je nejspíš jejich nejlepším gólmanem. Lidé se navážejí do Chelsea kvůli jejich brankářskému týmu, ale gólmani Spurs jsou příšerní,“ dodal populární „pundit“.
Kinský je stále obrovským tématem mezi fanoušky severolondýnského klubu, o to víc, že ani on nebyl v úvodním kole stoprocentní.
Jeho podíl na druhém gólu, byť následoval po obřích nedorazech v defenzivě, byl nepopíratelný. Třiadvacetiletý Čech vyrazil ránu Mathiase Jensena přímo před sebe a Vitalij Janelt snadno dorážel.
Na sociálních sítích dokonce po úvodním kole docházelo k hádkám, které se vyostřily poté, co začaly prosakovat spekulace o tom, že je k dispozici mistr světa, zkušený brankář Aston Villy Emiliano Martínez.
Mnozí fanoušci okamžitě tvrdě lobbovali za jeho nákup, jiní se zase ozývali na podporu Kinského, který si podle nich zaslouží dlouhodobější šanci prokázat, že do branky Tottenhamu patří. Situace se vyřešila za ně, Martíneze ulovila Chelsea a Spurs podle všeho o Argentince ani neusilovali. De Zerbi několikrát jasně deklaroval, že je pro něj Kinský jasnou jedničkou.
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