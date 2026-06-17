Angličané se bojí starých známých. Děsí je hlavně chorvatští veteráni

Fotbalisté Anglie patří mezi favority světového šampionátu. Před vstupem do turnaje ale mluví hlavně o tom, čeho se obávají před dnešním úvodním zápasem s Chorvatskem.
Když se řekne Chorvatsko, většině anglických fanoušků se okamžitě vybaví bolestivá vzpomínka: semifinále mistrovství světa 2018, prodloužení a konec snu o finále.
Od té doby uplynulo osm let, avšak respekt zůstává stejný.
Anglie vstupuje do letošního mistrovství světa jako jeden z favoritů na zisk trofeje. Přesto se před úvodním zápasem skupiny L nemluví jen o síle Harryho Kanea, Judea Bellinghama nebo Declana Rice.
Trenér Thomas Tuchel se snažil před utkáním působit sebevědomě. Zároveň ale několikrát zdůraznil, že soupeře rozhodně nepodceňuje.
„Potřebujeme kompletní výkon. Chorvatsko je velmi zkušený tým, který umí měnit styl hry během zápasu,“ upozornil německý kouč.
Právě zkušenosti jsou slovem, které se v anglickém táboře opakuje nejčastěji. Chorvatská generace stárne, ale podle Tuchela to vůbec nemusí být nevýhoda.
Luka Modrič, Mateo Kovačič nebo Ivan Perišič už mají za sebou nespočet velkých bitev a vědí, jak podobné zápasy zvládat.
„Mají hráče, kteří dokážou rozhodovat velké zápasy. Jejich zkušenosti jsou obrovské,“ naznačil Tuchel.
Podobně mluvil i obránce Kyle Walker. Ten se s řadou chorvatských reprezentantů potkával v Premier League nebo Lize mistrů. Moc dobře tak ví, jak nebezpeční dokážou být.
Angličané si navíc uvědomují, že jejich vlastní výsledky proti silnějším soupeřům nebyly v posledních měsících ideální.
Pod Tuchelem remizovali s Uruguayí a prohráli s Japonskem i Senegalem. Právě proto se před šampionátem objevily pochybnosti, zda je mužstvo skutečně připravené na boj o titul.
Německý trenér však věří, že mistrovství světa jeho tým promění.
„Mám pocit, že právě tento turnaj z nás dostane to nejlepší. Hráči milují velké zápasy a velké okamžiky,“ řekl Tuchel.
Další komplikací je zranění obránce Tina Livramenta. Ten musel těsně před turnajem nominaci opustit a nahradil ho Trevoh Chalobah. Pro Anglii nejde o katastrofu, ale rozhodně o nepříjemnou ztrátu.
Kapitán Kane proto vyzývá spoluhráče, aby se nesvazovali tlakem. Podle něj nesmí hrát se strachem z neúspěchu.
„Musíme hrát odvážně a bez obav. Nechceme si po turnaji říkat, že jsme mohli udělat víc,“ vzkázal útočník.
Byť jsou Angličané favority, jejich slova prozrazují jedno.. Chorvatsko pro ně není jen prvním soupeřem na turnaji.
Je to tým, který si v posledních letech vybudoval pověst specialisty na velké turnajové zápasy. A právě toho se v zemi fotbalu bojí možná nejvíc.
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