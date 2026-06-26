Analýza: Reprezentace zaostává už i za Kapverdami. Tristní je, že v tom chce pokračovat

Zásadní otázka po výbuchu národního mužstva na fotbalovém mistrovství světa: Můžou se Češi naučit moderní fotbal? Ano! Jen by museli přestat fňukat, hledat alibi a začít ctít hodnoty a poslouchat chytré hlavy. Jenže to tuzemská kopaná už roky odmítá. Proto její reprezentace hraje hůře než Kapverdy, Curacao či Haiti.
V březnu létal trenérský bard Miroslav Koubek na Letné k nebi. Jsme opět na světovém šampionátu!
O tři měsíce později je stejný trenér se stejnými hráči na celonárodním pranýři. Opustil totiž nejsledovanější fotbalový turnaj s cejchem týmu produkujícího nejhorší fotbal.
Co se změnilo za tak krátkou dobu, že se z králů stali psanci?
Nic.
V baráži předvedli Češi principiálně totožnou hru jako proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Jen proti Irsku a Dánsku měli obří kliku, která občas ve sportu zakryje realitu, a tak získali last minute letenku za oceán.
Nebyla však podložená kvalitou, bez níž nelze konkurovat elitě, natož se v jejích řadách trvaleji usadit. Proto logicky narazili.
Nikdo z generálů českého fotbalu si tuhle maličkost dlouhodobě neuvědomuje. Myšlenkově navazují na styl někdejšího šéfa Miroslava Pelty, který veřejně přiznával: „Stejně mě vždycky zajímá hlavně výsledek v neděli.“
Pejsek a kočička
Ve vyspělé Evropě by se lídr tímto výrokem zesměšnil. V ní se nevyrábí výsledky, ale způsob hry, který vám může zaručit stabilně dobré výsledky. Takže ti, kdo touží po sběru trofejí, respektu i penězích, si nejdřív definují fotbal, do kterého chtějí obléct klub či reprezentaci. Poté si popíšou metodický postup, jak k němu dojít. Záhy dosadí na všechny klíčové posty nejlepší fachmany a jede se!
Český přístup?
Může být řeč o koncepčním budování, když FAČR má za poslední čtyři roky už třetího sportovního ředitele? Ten by měl nastavovat progresivní směr a být jeho vrchním hlídačem.
A tak se u nás v Kocourkově vaří fotbal podle receptu pejska a kočičky. Hodíme do hrnce to, co se zrovna hodí těm, kdo jsou právě u vesla, zamícháme to a hotovo.
Co se dá tímhle způsobem upéct, nyní viděli fanoušci po celé zeměkouli. A z gusta si do toho rýpli. Anglický specializovaný server The Athletic se po utkání Česka s Jižní Afrikou ptal: Byl tohle nejhorší zápas šampionátu? Koubkův pluk nesbíral ani po dalších dvou utkáních poklony, nýbrž posměšky.
Kdo nemá klapky na očích, ví, že nejdůležitějšími ingrediencemi současného fotbalu jsou rychlost a kompaktnost.
Češi se chlubili, že naběhali s JAR 119 kilometrů, o 6 kilometrů více než sok. Ale není to spíš na zamyšlenou?
Když běháte značné množství kilometrů, bývá to signál příliš roztažené hry. Přitom bible moderního fotbalu apeluje na malé vzdálenosti mezi členy týmu na hřišti. Aby mužstvo mohlo být soudržné v obraně i v útoku.
Takže oněch 119 kilometrů naznačovalo, že mezi českým útokem, zálohou a obranou zely značné mezery, což byla z jedna z hlavních příčin nejen plichty s JAR, ale i českého fiaska v základní části MS.
Naopak platí - čím víc sprintů, tím lépe! Dynamika a přímočarost jsou totiž povinnou výbavou vítězů.
V zápase s Jižní Afrikou nasbíral střední útočník Patrik Schick 33 sprintů, jeho anglický kolega Harry Kane v duelu s Chorvatskem 44.
Co maximální rychlost?
V Česku se 9 hráčů z patnácti, kteří zasáhli do utkání, objevilo pod hranicí 30 km/h. U Němců v utkání s Pobřežím slonoviny to byli pouze 2 hráči.
Tady se rodí česká pomalost.
Doma se hodně rozebíralo, že Schick se nedočkal podobnému servisu, jakému se těší v Leverkusenu. Jenže zároveň se všichni měli pídit po tom, jak má hrát současný hrotový útočník, aby se dostal do hry.
Šulcova proměna
Návod nabízí Harry Kane. V Bayernu Mnichov maká na hrotu, vzápětí totéž předvádí mezi řadami anebo až mezi stopery, kam odskočí vypomoci rozehrávce. Teď totéž přenesl do anglického nároďáku. Energie má na to dostatek.
„Cítím se v nejlepší kondici, jakou jsem kdy měl,“ prohlásil během šampionátu.
Před startem mistrovství v sezoně odehrál 4157 zápasových minut za Bayern a anglickou reprezentaci. Přesto jeho tělo prokazuje svěžest.
Patrik Schick a jeho spoluhráči si v průběhu turnaje v Americe stěžovali na zatavení. Přitom Schick přijel za oceán s 3076 soutěžními minutami v nohách, tedy s o tisíc minut menší porcí než Kane.
Jak je možné, že Kane není na mistrovství zavařený a Schick a spol. byli?
Nebo pořád omílaný nedostatek tvořivých hráčů.
O kreativitu se dnes stará především nacvičená spolupráce více hráčů. Když ta ve hře schází, ani kouzelné kličky Lamine Yamala nepomůžou. Asi se shodneme, že Španělé mají v národním mužstvu jednoho kreativního fotbalistu za druhým. Přesto v utkání s Kapverdami neotevřeli obranný blok před vápnem protivníka. Proč se jim to nepovedlo? Protože jim drhly nacvičené kombinace založené na tajminkových nábězích více hráčů.
Proč je Šulc respektovaným kreativcem v Lyonu a na šampionátu si neškrtl? Protože neladil s reprezentační partiturou. Oba góly mužstvo vstřelilo po autových vhazováních. Šance ze hry si téměř nevytvořilo.
Prostupný blok
Koubkův celek vsadil na šampionátu na hlubší obranný blok. Ale jeho provedení mělo řadu vad na kráse. Hráči chodili do skluzů, když neměli. Byli nekoordinovaní. Utíkali zavírat prostor jinam, než si žádala daná situace. Anebo jim všechno secvaklo, až když už bylo pozdě.
Z toho vznikly inkasované góly v zápasech s Koreou a Mexikem.
Češi se mohli učit u Kapverďanů. Ti v hlubokém bloku zaznamenali proti Španělům jediný (!) faul. To značí, že soupeře bránili ze správného postavení a nemuseli si vypomáhat nedovolenými zákroky.
Že by po k.o. na MS došlo v Česku k obratu? Nejspíš nikoli. Odpovědní nemluví o radikálním průvanu, ale o pokračování v nastoleném procesu.
„Mistrovství světa nám ukázalo, jaká je realita. O to větší motivaci máme pokračovat v práci na tom, aby byl celý český fotbal silnější. Ta práce musí začínat už u dětí a mládeže, protože právě tam se rozhoduje o budoucnosti našeho fotbalu. Jen poctivá práce nás může posunout dál,“ pravil David Trunda, první muž českého fotbalu.
Nikdo nemůže změnit to, co nevidí, nebo nechce vidět.
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