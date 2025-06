Amerika jako dějiště pro MS klubů? Asi špatná volba, míní kouč Chelsea

Trenér Chelsea Enzo Maresca zkritizoval výběr dějiště mistrovství světa fotbalových klubů poté, co sobotní osmifinálový zápas jeho tým s Benficou Lisabon téměř na dvě hodiny přerušily obavy z bouřky. Vzhledem k tomu, že se to během šampionátu stalo už pošesté, italský kouč naznačil, že USA nejsou vhodným hostitelem turnaje.

Příští rok přitom budou spolu s Kanadou a Mexikem pořádat mistrovství světa zemí.

Zápas byl přerušen po 85 minutách za stavu 1:0 pro Chelsea. Po dlouhé pauze vyrovnal v páté minutě nastavení Ángel Di María z penalty a utkání dospělo do prodloužení, po kterém londýnský tým slavil vítězství 4:1.

"Tohle pro mě není fotbal. Považuju to za vtip," řekl Maresca na tiskové konferenci. "Chápu, že z bezpečnostních důvodů musíte zápas přerušit. Ale pokud přerušíte sedm nebo osm zápasů, znamená to, že tohle asi není to pravé místo pro pořádání téhle soutěže," uvedl po utkání v Charlotte.

"Je to fantastická soutěž. Je to mistrovství světa klubů, jsou tu všechny nejlepší kluby. Ale šest nebo sedm přerušených zápasů? To není normální. Kolik zápasů přerušili na mistrovství světa? Asi žádný. Kolik zápasů na mistrovství Evropy? Žádný. Takže tady bude nějaký problém," řekl na adresu klubového šampionátu, který organizuje mezinárodní federace FIFA.

"Byl to 85 minut výborný zápas, pak jsme dvě hodiny nehráli, a když jsme zase začali, byl to úplně jiný zápas. Tím přerušením se naruší tempo," uvedl Maresca.