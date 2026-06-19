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Sport

Američané doma válí. Porazili i Austrálii a jsou v play off

ČTK,Sport

Fotbalisté USA porazili Austrálii 2:0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze.

Americký fanoušek na zápase MS 2026 USA - Austrálie
Americký fanoušek na zápase MS 2026 USA - AustrálieFoto: CTK – STF
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Folarin Balogun a Antonee Robinson slaví gól v zápase MS 2026 USA - Austrálie
Australia US WCup Soccer
Tyler Adams a Mathew Leckie v zápase MS 2026 USA - Austrálie
Americký fanoušek na zápase MS 2026 USA - Austrálie
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4 fotografie

Američané si výhru v Seattlu zajistili už v prvním poločase, kdy je vlastním gólem poslal do vedení australský obránce Cameron Burgess a druhý gól přidal Alex Freeman.

Spojené státy na závěr skupiny D příští pátek od 04:00 SELČ v Los Angeles vyzvou Turecko. Austrálie ve stejný čas nastoupí v San Franciscu proti Paraguayi.

Aktualizujeme…

Mistrovství světa ve fotbale:

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Skupina D (Seattle):

USA - Austrálie 2:0 (2:0)

Branky: 11. vlastní Burgess, 45. Freeman. Rozhodčí: Zwayer - Kemper, Dietz - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Robinson, Balogun, Richards - Bos, Circati, Italiano, Souttar. Diváci: 66.925.

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (80. Trusty) - McKennie (90.+6 Reyna), Adams, Tillman - Dest (80. Scally), Balogun (90.+6 Wright), Pepi (74. Berhalter). Trenér: Pochettino

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Austrálie: Beach - Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos - Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) - Touré (46. Irankunda). Trenér: Popovic.

Tabulka:

1.

USA

2

2

0

0

6:1

6

2.

Austrálie

2

1

0

1

2:2

3

3.

Turecko

1

0

0

1

0:2

0

4.

Paraguay

1

0

0

1

1:4

0

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