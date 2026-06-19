Fotbalisté USA porazili Austrálii 2:0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze.
Američané si výhru v Seattlu zajistili už v prvním poločase, kdy je vlastním gólem poslal do vedení australský obránce Cameron Burgess a druhý gól přidal Alex Freeman.
Spojené státy na závěr skupiny D příští pátek od 04:00 SELČ v Los Angeles vyzvou Turecko. Austrálie ve stejný čas nastoupí v San Franciscu proti Paraguayi.
Aktualizujeme…
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina D (Seattle):
USA - Austrálie 2:0 (2:0)
Branky: 11. vlastní Burgess, 45. Freeman. Rozhodčí: Zwayer - Kemper, Dietz - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Robinson, Balogun, Richards - Bos, Circati, Italiano, Souttar. Diváci: 66.925.
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (80. Trusty) - McKennie (90.+6 Reyna), Adams, Tillman - Dest (80. Scally), Balogun (90.+6 Wright), Pepi (74. Berhalter). Trenér: Pochettino
Austrálie: Beach - Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos - Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) - Touré (46. Irankunda). Trenér: Popovic.
Tabulka:
1.
USA
2
2
0
0
6:1
6
2.
Austrálie
2
1
0
1
2:2
3
3.
Turecko
1
0
0
1
0:2
0
4.
Paraguay
1
0
0
1
1:4
0
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
ŽIVĚ Češi mají den pauzu, alžírského kapitána čeká ve Francii soud
Sledujte denní zpravodajství a zajímavosti z fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Proč nevyloučili Messiho? Alžířané se zlobí a podali protest
Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou (0:3).
Polský prezident se rozhodl odebrat Zelenskému nejvyšší polský řád. Kvůli odkazu na nacionalisty
Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. V pátek o tom informovala agentura PAP a další polská média.
Putin má jednu výjimečnou vlastnost. Simonjanová řekla, čím se podobá Ježíši
Ruský prezident Vladimir Putin bývá na Západě často vykreslován jako diktátor, který nekompromisně odstraňuje jemu nepohodlné osoby a kritiky. To je ovšem mýlka, tvrdí přední tvář prokremelských médií Margarita Simonjanová. Ve skutečnosti se podle ní svým milosrdenstvím blíží Kristu. A mnoho Rusů věří, že byl do Kremlu seslán Bohem, prohlásila v novém rozhovoru.